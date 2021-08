La planificación familiar no es aborto sí anticoncepción

En los tiempos más recientes, hay otros aspectos de la planificación familiar:

educación sexual,

prevención y manejo de infecciones de transmisión sexual,

consejería previa a la concepción, y

manejo de la infertilidad.

En la prepandemia, 2019, se estimó que de 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva (entre 15 y 49 años). El 75,7% de las mujeres en edad reproductiva tenían sus necesidades de planificación familiar satisfechas con métodos modernos, pero en África Central y Occidental, por ejemplo, eran menos del 50%.

Los Métodos Anticonceptivos

Aborto no es planificación

Muy importante: el aborto no es un componente de la planificación familiar. En verdad, el acceso a la anticoncepción y la planificación familiar reduce el deseo de abortar.

En cambio, en ocasiones, la planificación familiar se utiliza como sinónimo o eufemismo para el uso de anticonceptivos.

Sin embargo, a menudo implica métodos y prácticas más vastas que ese consumo.

Quienes deseen utilizar métodos anticonceptivos no necesariamente están planificando una familia.

¿Y el preservativo?

El índice de embarazo de uso típico entre usuarios de preservativo varía entre 10% y 18% por año.

Los preservativos pueden ser combinados con otras formas de control de la natalidad (como espermicidas) para una mayor protección.

El uso del preservativo masculino contribuye a prevenir la transmisión del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.

En definitiva, el preservativo masculino

evita los embarazos no deseados y abortos, contribuye a una mejor preparación física y emocional sobre el número de hijos a procrear, así como el intervalo de los embarazos; permite planificar con tiempo los gastos recurrentes, durante el embarazo y la crianza de los hijos; disminuye la mortalidad materna y fetal, por embarazos no deseados en la población femenina joven (adolescentes).

El condón

Vasectomía

De acuerdo al Gobierno argentino en su página web, la vasectomía "es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Es para quienes deciden no tener hijos/as o ya tuvieron y no quieren tener más.

Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad."

parche anticonceptivo.jpg Parche anticonceptivo, una herramienta de reciente implementación masiva.

Embarazo adolescente

La planificación familiar tiene un capítulo adicional en el embarazo adolescente, un tema que refuerza la necesidad de la educación sexual.

Las adolescentes embarazadas tienen más probabilidades de dar a luz un niño de pretérmino o con peso bajo al nacer.

Los hijos de las adolescentes presentan tasas más elevadas de mortalidad neonatal.

Muchas adolescentes embarazadas tienen que dejar la escuela, lo cual tiene consecuencias a largo plazo para ellas personalmente, para sus familias y para la comunidad.

En Argentina, se producen 10 partos por hora de adolescentes; y si bien los últimos años se presentó un descenso en los embarazos de chicas de 15 a 19 años, la cifra entre la población de 10 a 14 continúa estable, según sostiene Unicef.

El 70% de los embarazos en adolescentes no son intencionales y ocurrieron en el marco de una relación sexual sin protección anticonceptiva o por imposición.

Según el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 2017-2019 (Plan ENIA), en Argentina, 1 de cada 4 adolescentes que tuvo su primer hijo entre 10 y 14 años, podría volver a ser madre antes de cumplir los 19 años.

Estas cifras coinciden con las del Ministerio de Salud de la Nación, que muestran que en el 80% de las maternidades públicas del país, 29 puntos corresponden a las adolescentes que tienen un 2do. y hasta un 3er. hijo antes de cumplir 20 años.

La mujer

La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende que la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos.

En los países en desarrollo unos 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación pero no utilizan ningún método anticonceptivo.

La OMS ha defendido que los métodos anticonceptivos de emergencia se incluyan en los servicios sanitarios y se ofrezcan en los programas nacionales de planificación familiar, ya que “cualquier mujer o niña en edad reproductiva puede necesitar anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado”.

Así, la mujer y sus decisiones sobre la maternidad en el centro de la discusión pero no es una cuestión exclusiva de la mujer, entre otras cuestiones.

Los métodos anticonceptivos más utilizados para el control de la natalidad son:

Métodos de barrera: preservativo, diafragma, capuchón cervical.

Métodos anticonceptivos físico-biológicos: dispositivo intrauterino (DIU).

Métodos hormonales: anillo vaginal, píldora anticonceptiva, anticonceptivo subdérmico, hormonas inyectables, dispositivo intrauterino de hormonas.

Métodos anticonceptivos permanentes: ligadura de trompas, vasectomía, histerectomía.

Métodos anticonceptivos naturales: método Ogino-Knaus, método Billings, método de la temperatura basal, método sintotérmico.

Anticonceptivos de emergencia: Acetato de Ulipristal, Levonorgestrel, Mifepristona.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas difunde los estándares para el derecho humano a la planificación familiar:

Sin discriminación. Disponibilidad en cantidad y variedad suficiente para todos. Accesibilidad garantizada por cada país. Aceptabilidad, respetando la ética médica y la cultura de cada persona. Calidad. Los productos anticonceptivos no deben haber expirado y ser suministrados por personal de salud calificado en un ambiente seguro e higiénico. Toma de decisiones sin presiones, coerción o tergiversación. Privacidad y confidencialidad del acceso a la información y servicios de planificación familiar. Participación activa e informada de las personas en las decisiones que los afectan, incluidos los problemas de salud. Responsabilidad: todos deben conocer sus derechos y tener la oportunidad de una compensación por su daño si ocurriese.

Los Objetivos del Milenio dicen que la Planificación Familiar contribuye a