La marcha contra la Corte Suprema, otro tema divide al FdT

Sin embargo, no hay unanimidad en el FdT acerca de la convocatoria. Ni siquiera hay consenso en el oficialismo en esta agresión a la Corte Suprema: muchos dirigentes señalan que los 4 jueces no iniciaron los procesos judiciales en curso sino que han recibido los expedientes desde las instancias inferiores, habitualmente por apelación de quienes acumulan fallos adversos. El archivo de lo que ha sucedido no acompaña a los deseos K: la movilización de 2021 portando bolsas de residuos para reclamar la libertad de Milagro Sala no consiguió su objetivo, y semanas después se conoció un fallo demoledor de la Corte Suprema adverso a la fundadora del Movimiento Tupac Amaru. Embestir contra la CSJN tampoco obtuvo resultados en el caso de Amado Boudou ni en la tragedia ferroviaria en Plaza Once.