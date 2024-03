Justin Bieber, el ídolo adolescente, cumple 30 años: ¿Recuerda cuando Argentina lo declaró persona non-grata?

image.png Justin Bieber inició su carrera a los 14 años después de firmar su primer contrato discográfico. Sus primeras canciones se convirtieron rápidamente en éxitos rotundos.

Su primer sencillo, "One Time", fue lanzado al año siguiente y se convirtió en un éxito instantáneo, posicionándose en el top 20 de las listas de éxitos en varios países, incluyendo Estados Unidos y Canadá. A este le siguieron otros hits como "One Less Lonely Girl", "Love Me" y "Favorite Girl", que lo consolidaron a Bieber como el ídolo de todas las adolescentes del mundo.