Elecciones 2021: Lo que viene es más difícil todavía

La inflación se lleva la 'platita' que el Gobierno intenta depositar en el bolsillo del elector. El oficialismo se ilusiona conque el votante / consumidor / ciudadano / contribuyente / usuario no lo perciba tan rápido. Pero la inflación no sólo consiste en la aceleración de la velocidad de circulación de la moneda sino también de las expectativas. Creer que la gente no lo percibe es parte de la subestimación que la oposición le achaca al que gobierna hoy día.