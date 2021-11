Eleanor Rigby, la historia detrás del hit (y un secreto)

Eleanor Rigby está basada en una anciana con la que me llevé muy bien. Descubrí que ella vivía sola, así que yo iba a verla y charlaba con ella, lo cual es una locura si pensás en mí como un joven de Liverpool. Más tarde, me ofrecía ir a hacerle las compras. Ella me daba una lista y yo traía las cosas de vuelta, y nos sentábamos en su cocina. Todavía recuerdo vívidamente la cocina, porque tenía un pequeño aparato de radio de cristal. Eleanor Rigby está basada en una anciana con la que me llevé muy bien. Descubrí que ella vivía sola, así que yo iba a verla y charlaba con ella, lo cual es una locura si pensás en mí como un joven de Liverpool. Más tarde, me ofrecía ir a hacerle las compras. Ella me daba una lista y yo traía las cosas de vuelta, y nos sentábamos en su cocina. Todavía recuerdo vívidamente la cocina, porque tenía un pequeño aparato de radio de cristal.