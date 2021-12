China, Xi Jinping, Karl Marx, Mao y que viva Stalin

Con cierta hipocresía pero absoluta necesidad, China intenta reubicarse en el escenario global transmitiendo que sus prioridades no han cambiado sino que son las de siempre o las del principio, y que a la URSS le fue mal porque las modificó.

En definitiva, según los comunistas chinos, la URSS cayó porque le faltó más marxismo leninismo, no menos.

Es muy controversial el concepto y sin duda es posible sospechar que China intenta reinterpretar el derrumbe de la URSS para explicar su coyuntura.

Sin embargo, aún cuando esto resulte verosímil, es importante conocer la versión china de su conflicto con USA y otros países de Occidente, tales como Australia, Canadá y Reino Unido. Ahí vamos:

china historia.jpg El error, según China, fue que los líderes de la URSS después de que Iosif Stalin se desviaron del camino del socialismo, enfatizando que el éxito de China depende de no abandonar los pilares de la Revolución marxista china.

El editorial

Yang Sheng y Chen Qingqing escribieron en Global Times:

La ex superpotencia socialista de la Unión Soviética (URSS) colapsó el 25/12/1991, mientras que China, una gran potencia que eligió el camino del socialismo con características chinas, diferentes a las de la URSS, se ha convertido en la mayor economía en términos de paridad de poder adquisitivo.

También es el país socialista más poderoso y exitoso en camino de lograr la modernización e industrialización sin elegir el modelo capitalista occidental, así como "el competidor estratégico más importante" a los ojos de Estados Unidos.

Los chinos tienen sentimientos encontrados sobre el colapso de hace 30 años de la ex URSS, ya que sienten simpatía por los rusos que, en consecuencia, sufrieron una serie de tragedias, pero también encuentran que el colapso del gigante rojo es una lección significativamente valiosa para que China siga desarrollándose y mejorando su socialismo con características chinas.

Así como las discusiones abundan entre observadores y académicos de todo el mundo, ha habido mucho debate sobre la evaluación del legado del colapso de la URSS por parte de expertos, comentaristas y gente común china en los medios chinos y las plataformas de redes sociales en los últimos días, pero sus voces son bastante diferentes de los occidentales.

Al presentar a Estados Unidos como el 'vencedor' de la Guerra Fría, muchos medios de comunicación y académicos occidentales se esfuerzan por atribuir el colapso de la URSS a su trayectoria socialista, alegando que su elección provocó errores como la expansión militar, chovinismo y reforma económica fallida.

Pero una visión dominante en China es que el socialismo es correcto y que fue eficaz para ayudar a la Unión Soviética a derrotar al fascismo y construir una superpotencia. El error radica en que los líderes de la URSS después de que Iosif Stalin se desviaron del camino del socialismo, e incluso traicionaron el camino y al pueblo de la Unión Soviética, dijeron expertos chinos, enfatizando que el éxito de China hoy ha fortalecido aún más la corrección de esta visión.

china pcch.jpg China está reivindicando su camino hacia el marxismo-socialismo 'a la china'.

Una valiosa lección

Li Shenming, ex vicepresidente de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo al Global Times que "hay muchas explicaciones diferentes de todo el mundo sobre por qué colapsó la Unión Soviética, pero la que sostiene que el 'estalinismo' o 'el socialista modelo de la Unión Soviética, es la causa fundamental que sigue dominando".

"Pero en China, hemos llegado a un punto en común después de mucha investigación y muchas discusiones, de que el estalinismo no es la causa-raíz, y la verdadera razón es que, desde Nikita Khrushchev hasta Mikhail Gorbachev, el liderazgo de la Unión Soviética se desvió gradualmente y finalmente traicionó al marxismo, el socialismo y los intereses fundamentales de la abrumadora mayoría del pueblo", señaló Li.

Culpar a Stalin, o al modelo socialista construido por Vladímir Lenin y Iosif Stalin, por el colapso de la Unión Soviética es irresponsable, dijo Li. "Aunque el modelo no era perfecto y necesitaba una reforma, la Unión Soviética logró grandes objetivos como la industrialización, la victoria en la 2da. Guerra Mundial y una reconstrucción de posguerra exitosa bajo este modelo", dijo Li.

El punto de partida del colapso de la Unión Soviética fue la reforma iniciada por Jruschov, porque no resolvió los problemas. En cambio, negó gradualmente el sistema político y económico básico del socialismo de la Unión Soviética, y cuando se trató de la era de Mijail Gorbachov, el liderazgo del país traicionó completamente el marxismo y eligió un camino sin vuelta atrás, dijeron los expertos.

Los líderes de la Unión Soviética no solo estaban traicionando su aspiración original, sino que también olvidaron que servir al pueblo es su misión principal, en lugar de enredarse en luchas de poder con otros países, intimidando y amenazando a sus camaradas dentro del bloque socialista, incluida China, en pos de la expansión militar, e incluso invadiendo otros países como Afganistán, dijeron analistas chinos.

"La Unión Soviética podía enviar satélites al espacio y expandir su esfera de influencia geopolítica, pero no pudo solucionar sus problemas con la escasez de alimentos, textiles y necesidades diarias, lo que avivó aún más los conflictos sociales", Wang Xianju, subdirector e investigador en el Centro de Investigación Ruso de la Universidad Renmin de China - Rusia de la Universidad Estatal de San Petersburgo, dijo al Global Times.

El Partido Comunista de China (PCCh) siempre ha enfatizado que los desarrollos y logros totales que obtuvimos y que estamos haciendo esfuerzos para lograr son solo para un propósito fundamental: servir a la gente, señaló Wang.

Los líderes de la Unión Soviética también querían solucionar los problemas, pero creían erróneamente que la liberalización o la occidentalización podían arreglar todo para su país. Figuras como Gorbachov o el ex presidente Boris Yeltsin abrazaron el sistema político y la ideología capitalistas occidentales y finalmente enterraron el gran país que fue construido por sus predecesores, dijo Li.

La desintegración de la Unión Soviética es "una vacuna para China", dijo Hu Xijin, comentarista del Global Times, porque sigue diciéndole a China lo que está mal y qué camino es un callejón sin salida, y qué tipo de reforma causará la muerte de un gran país y un gran partido.

china presidentes.jpg Deng Xiaoping a Xi Jinping: según China, son ideas similares en épocas diferentes.

Rusia

Un recuerdo infeliz con Estados Unidos y otros países occidentales después del colapso de la Unión Soviética es otra vacuna para China, "porque nos dice que Rusia no será aceptada por Occidente incluso cuando haya abandonado el socialismo y desintegrado su propio país en pedazos", dijo un experto en relaciones internacionales con sede en Beijing que pidió el anonimato.

"La lucha con Occidente no se trata principalmente de ideología o 'derechos humanos y libertad', se trata de poder y geopolítica, y un 'suicidio' como el que hizo la Unión Soviética a sí misma no detendrá la hostilidad de Occidente, sino que solo traerá reveses, caos y guerras civiles y más expansión militar desde Occidente”, señaló.

China ha aprendido de la lección y ha evitado repetir los errores cometidos por la Unión Soviética para lograr el desarrollo exitoso. Mientras continúa avanzando hacia su objetivo de rejuvenecimiento nacional, es probable que EE. UU., el competidor de la Unión Soviética que cree haber ganado la Guerra Fría, repita muchos errores cometidos por su antiguo rival, dijeron analistas tanto de China como de Rusia.

En vísperas del aniversario de su renuncia como líder de la ex Unión Soviética, Gorbachov fue preguntado el viernes 23/12 por la agencia estatal de noticias RIA Novosti si era posible, después del colapso de la URSS, construir relaciones con Estados Unidos de una manera diferente sin dañar la soberanía de Rusia, el exlíder soviético señaló que el "estado de ánimo triunfal en Occidente, especialmente en Estados Unidos" después de que la Unión Soviética dejó de existir en 1991, lo complicaba.

"Se volvieron arrogantes y seguros de sí mismos. Declararon la victoria en la Guerra Fría", dijo Gorbachov. Insistió en que fue "juntos" que Moscú y Washington sacaron al mundo de la confrontación y la carrera nuclear. "No, los 'ganadores' decidieron construir un nuevo imperio. De ahí la idea de la expansión de la OTAN", dijo Gorbachov, y agregó: "¿Cómo se puede contar con relaciones iguales con Estados Unidos y Occidente en tal posición?"

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en junio que estaba convencido de que Estados Unidos está siguiendo un escenario típico de un imperio: confiados en su poder ilimitado, los imperios se crean problemas innecesarios hasta que ya no pueden hacerles frente, informó TASS.

"¿Sabes cuál es el problema [de Estados Unidos]? Te diré, como ex ciudadano de la Unión Soviética. El problema de los imperios es que piensan que son tan poderosos que pueden permitirse pequeñas inexactitudes y errores", dijo a los medios.

En palabras de Putin, los gobernantes del imperio confían en que pueden intimidar, persuadir o comprar la lealtad de naciones o grupos, y creen que todos sus problemas pueden resolverse de esta manera.

"Pero los problemas siguen acumulándose. Y, en algún momento, ya no son capaces de afrontarlos. Y Estados Unidos ahora está siguiendo el camino de la Unión Soviética, y su paso es seguro y firme", agregó el líder ruso.

Hemos encontrado algunas similitudes interesantes entre los Estados Unidos de hoy y la ex Unión Soviética en las décadas de 1970 y 1980, el período anterior a la desintegración, dijo el experto anónimo con sede en Beijing, y enumeró algunas similitudes como "abuso de poder en la expansión militar, gerontocracia, exceso de confianza en su ideología, no corregir errores y no impulsar una reforma efectiva, pero estar ansioso por culpar a otros países de su propio lío y perseguir una gran competencia de poder impulsada por una mentalidad de Guerra Fría". Según él, si Estados Unidos no logra descubrir este problema, es muy probable que se repita el trágico destino de la Unión Soviética.