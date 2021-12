Argentina se hartó de la pesca ilegal china, y con razón

El Atlántico Sur es nuestra conexión con el mundo y no podemos permitir que nuestros derechos de soberanía sean vulnerados. Es necesaria la inversión en infraestructura para un mayor control y sanciones acordes al delito que se está llevando a cabo.

Según The National Interest, China es el máximo responsable de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Distintas estimaciones afirman que cuenta con unos 3.000 barcos, pero el Instituto de Desarrollo de Ultramar dice que en realidad son 17.000.

Rol de Uruguay

El puerto de Montevideo sirve como puerto de “blanqueo” de la pesca ilegal de China y otros actores. La maniobra es observada con inquietud por un grupo de 11 senadores liderados por Pablo Daniel Blanco, representante por Tierra del Fuego del bloque Juntos por el Cambio.

“El puerto de Montevideo se ha convertido en el punto principal de apoyo de estas flotas estatales chinas, lo cual implica una toma de posición del gobierno uruguayo en relación con las prácticas predatorias que afectan nuestro patrimonio alimentario, poniendo en riesgo su sustentabilidad en el tiempo”, reclaman los legisladores.

Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada Nacional de Uruguay, sostuvo al semanario Búsqueda que Montevideo efectivamente “es un puerto que atiende a buques que vienen de alta mar para hacer relevo de tripulación, abastecimiento, logística y reparaciones” y que “todo eso deja recursos en el país”. Además China busca abrir un puerto en Uruguay en el corto plazo.

Argentina pierde entre US$800 y US$2000 millones por la pesca ilegal al año.

El diplomático, Roberto García Moritán escribió en octubre de este año que Puerto Capurro es la nueva terminal pesquera uruguaya, con un muelle con capacidad de amarrar más de 50 buques industriales principalmente de las flotas de China, España y, entre otros, Corea del Sur, proveniente mayormente de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Según la organización no gubernamental Oceanosanos, el puerto de Montevideo es considerado el segundo mayor del mundo en recepción de pesca ilegal.

Reclamar por la pesca ilegal no es ponerse en contra de China, es simplemente, reclamar que nuestros derechos de soberanía establecidos por la Convemar están siendo vulnerados.