Adiós Afganistán: Talibanes celebran y prometen paz

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió que no controlaba el aeropuerto de Kabul:

Con efecto inmediato Hamid Karzai Int'l. Airport (OAKB) no está controlado. No hay control de tráfico aéreo ni servicios aeroportuarios disponibles. Las aeronaves que operen hacia, desde o a través de Kabul para aterrizar en OAKB deben extremar las precauciones.

Catar

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció que Washington DC trasladó su misión diplomática de Afganistán a Catar, en la culminación del repliegue militar del país centroasiático.

A partir de hoy, suspendemos nuestra presencia diplomática en Kabul y transferimos nuestras operaciones a Doha, Catar, lo que pronto se notificará formalmente al Congreso. Por el momento, utilizaremos este puesto en Doha para gestionar nuestra diplomacia con Afganistán, incluidos los asuntos consulares, la administración de la asistencia humanitaria y la colaboración con los aliados, los socios y las partes regionales e internacionales interesadas para coordinar nuestro compromiso y nuestros mensajes a los talibanes. Creemos que todavía hay una pequeña cantidad de estadounidenses, menos de 200 y probablemente más cerca de 100, que permanecen en Afganistán y quieren irse. Estamos tratando de determinar exactamente cuántos.

Estados Unidos estima que hay unos 2.000 combatientes del grupo terrorista Isis-K en Afganistán, un riesgo para los ciudadanos estadounidenses.

isis-k.jpg Abu Omar Khorasani, antiguo líder de Estado Islámico en Afganistán, asesinado por los talibanes poco después de que se tomara esta fotografía en prisión en agosto 2021.

La reconstrucción

Rusia instó a tomar medidas para prevenir el colapso de la moneda nacional de Afganistán, declaró en Moscú el embajador especial Zamir Kabúlov.

Él destacó que la resolución de este problema es una prioridad tanto para Rusia, como para otros Estados porque "cualquier colapso de la moneda nacional tiene consecuencias económicas negativas".

El representante especial del presidente ruso, Vladímir Putin, para Afganistán pidió "proponer una alternativa constructiva, apoyada por los instrumentos financieros y económicos correspondientes" en vez de simplemente condenar la producción de opio en el país.

El domingo 29/08, la agencia Khaama Press informó, citando una directiva del Banco Central de Afganistán, que a los bancos privados se les encomendó reanudar el trabajo y establecer un límite de US$ 200 por semana para la retirada de efectivo de las cuentas individuales.

Esto quiere decir que los talibanes han impuesto un 'corralito' en Afganistán.

Buenos vecinos

El máximo líder talibán Sher Mohammad Abbas Stanikzai, étnicamente pastún, aceptó una entrevista de News18, de India, para tranquilizar al gobierno de Nueva Delhi, preocupado ya que los talibanes son cercanos a Pakistán y China.

Stanikzai, subdirector de la Comisión Política de los talibanes y jefe del equipo negociador con Estados Unidos, afirmó que los hindúes y los sijs pueden seguir viviendo pacíficamente en Afganistán y que no es necesario evacuarlos.

Nacido en 1963 en el distrito de Baraki Barak de la provincia de Logar en Afganistán, Stanikzai fue cadete en la prestigiosa Academia Militar Dehradun, de India, en Uttarakhand, donde sus compañeros lo llamaban "Sheru".

Extractos editados de la entrevista:

-Existe el temor de que los talibanes sean hostiles a India, de que se unan a Pakistán y apunten a India...

-Lo que surge en los medios a menudo está mal. No existe tal declaración o indicación por nuestra parte. Queremos buenas relaciones con todos nuestros países vecinos. Queremos establecer relaciones amistosas, culturales, económicas y de otro tipo, que teníamos anteriormente. No solo con India, sino con todos nuestros países vecinos, incluidos Tayikistán, Irán y Pakistán.

-Existe el temor de que Afganistán se convierta en un santuario para los grupos terroristas que son una amenaza para India, como Lashkar y Jaish ...

-A lo largo de nuestra historia, Afganistán no ha amenazado a ninguno de nuestros vecinos, incluida India. Eso no sucederá. No hay duda de que existe una larga disputa política y geográfica entre India y Pakistán. Esperamos que no utilicen a Afganistán en su lucha. Tienen una frontera larga, pueden pelear entre ellos en la frontera. No deberían usar Afganistán para esto y no permitiremos que ninguno de los países use nuestra tierra para esto.

-Es una declaración contundente de que no permitirás que Lashkar o Jaish usen tu territorio ...

-Es nuestro deber. No permitiremos que nadie utilice el lado afgano contra ningún país del mundo.

¿A quién culpa del reciente ataque en el aeropuerto de Kabul?

-He visto informes de los medios de comunicación que dicen que Daesh (Isis) asumió la responsabilidad del ataque.

-Pero, según los informes, la inteligencia sugirió que la red Haqqani ejecutó las explosiones y Estado Islámico asumió la responsabilidad. ¿Qué tienes que decir al respecto?

N. de la R.: Red Haqqani es un grupo guerrillero afgano fundado por Jalaluddin Haqqani, quien fue su guía hasta su muerte -financiado y entrenado por la CIA en días de Ronald Reagan pero en 2012 rotulado como terrorista por el Pentágono-, y lo heredó su hijo Sirajuddin. Los Haqqani prometieron lealtad a los talibanes en 1995, y desde entonces es una milicia incorporada al grupo.

-Eso es lo que dicen los enemigos del pueblo afgano. Es completamente falso. Está claro que Daesh / Isis lo ha hecho desde que Daesh asumió la responsabilidad.

-Muchos hindúes y sijs todavía están en Afganistán. ¿Ayudará a India a evacuarlos?

-Creo que no es necesario evacuarlos. Afganistán es su patria. Pueden vivir aquí en paz y no habrá peligro para sus vidas. Pueden vivir como vivían antes. Esperamos que los hindúes y los sijs que emigraron a la India en los últimos 20 años debido al régimen anterior regresen pronto a Afganistán.

-¿Cómo ve el reconocimiento de los talibanes por parte de las potencias mundiales e India?

-Esperamos eso. La realidad es que el Emirato Islámico de Afganistán formará el gobierno y nuestros vecinos y los demás países deben tener buenas relaciones con nosotros. Cuando se anuncie el nuevo gobierno, esperamos que todos los países que están en la región nos apoyen.

-¿Y brindarás seguridad?

-Sí, si alguien viene y trabaja en su país, tendrá que brindar seguridad. No creo que sea necesario hacer tales preguntas.