Adele estrena nuevo álbum: Un recorrido por su carrera

Lamentablemente Adele también confesó que sufrió la misma enfermedad que su padre. Mientras componía su álbum 21, Adele consumía más alcohol del que hubiera querido. Así se lo contó a la prensa, cuando el hábito fue superado. "Una vez me emborraché tanto que, cuando tuve que salir a escena, se me olvidaron las palabras de mis propias canciones. Fue la peor noche de mi vida", relató. En 2009, Adele decidió dejar definitivamente esa adicción. "Ahora tengo miedo a muchas cosas, porque no me quiero morir, quiero estar ahí para mi hijo", explicó en una entrevista.