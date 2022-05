10 años del Vatileaks, caída de Benedicto XVI y el lobby gay

En mayo de 2012, Gianluigi Nuzzi publicó un libro titulado 'Su Santidad: Los documentos secretos de Benedicto XVI', conjunto de cartas y memorandos confidenciales entre el Papa y su secretario personal, contenido que retrata al Vaticano tal como todos lo sospechamos: celos, intriga y lucha entre facciones encubierta.

El 23/05/2012 fue arrestado Paolo Gabriele, mayordomo personal del Papa desde 2007.

Alias 'Paoletto' -apodo con el que se lo conocía en el Vaticano- tenía documentos vaticanos en su domicilio y fue enviado a una celda del Vaticano, donde permaneció 2 meses. En su defensa él manifestó: "Al ver el mal y la corrupción en todas partes en la Iglesia, llegué a un punto sin retorno. Mis frenos inhibitorios desaparecieron. Estaba convencido de que un escándalo, incluso mediático, podría ayudar a la Iglesia a retomar el buen camino".

El paso siguiente fue la destitución de Ettore Gotti Tedeschi como presidente del IOR, el Banco vaticano.

El 30/05/2012, el Papa hizo un comentario directo, hacia el final de su audiencia general semanal: habló de rumores "exagerados" y "gratuitos".

El 26/07/2012, Benedicto XVI se reunió con la comisión de cardenales, el jefe de la policía vaticana (Guardia Suiza), los jueces involucrados en el caso y representantes de la Secretaría de Estado vaticana.

Gianluigi-Nuzzi.jpg Gianluigi Nuzzi, periodista de investigación y escritor.

El 06/10/2012, fueron condenados Paolo Gabriele y Claudio Sciarpelletti, un especialista en informática de la Secretaría de Estado, por cómplice de Gabriele.

El juez encargado de la causa indicó: "Se declara al imputado como culpable por haber cometido abuso de la confianza derivada de la relación de oficio relativa a la prestación profesional, la sustracción de cosas que, en razón de tales relaciones, se dejaban expuestas por la confianza de él".

En diciembre de 2012, 'Paoletto' fue perdonado e indultado por el Papa, quien le dio trabajo y una vivienda en un hospital del Vaticano.

El 17/12/2012, el Papa recibió un informe sobre los 'lobbies vaticanos', elaborado por los cardenales Julián Herranz, Salvatore De Giorgi -ex arzobispo de Palermo-, y Jozef Tomko.

El mismo día, según los informes, el Papa decidió renunciar, una decisión que hizo pública el 28/02/2013, el 1er. pontífice en 700 años que renunció por su propia voluntad.

Antes, el 23/02/2013 el entonces portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, hablando en Radio Vaticano criticó duramente la cobertura de los medios del informe que convirtió un escándalo financiero en un escándalo de cardenales, sexo gay y chantaje.

Benedicto XVI lo justificó así: "Tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya no se corresponden con las de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Por esta razón, y muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de san Pedro. Queridos hermanos, les agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos".

El 13/03/2013, Jorge Mario Bergoglio fue papa Francisco.

El 12/06/2013 se informó sobre la filtración de notas y conversaciones privadas entre Francisco y funcionarios católicos en la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) confirmando una "corriente de corrupción", y la existencia del 'lobby gay'.

De acuerdo a The Economist, "investigadores del Vaticano habían identificado una red de prelados homosexuales".

El 24/11/2020, el mayordomo Paolo Gabriele murió a los 54 años, una "larga enfermedad incurable", nunca especificada por el Vaticano.

Paolo Gabriele.jpg En primer plano, Paolo Gabriele, mayordomo de Benedicto XVI.

