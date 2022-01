"Dólar más barato por un tiempo. Aproveche"

giaco1.jpg

Tres

"Según los datos de la UCII (Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria) del INdEC, en noviembre 2021 (125,5) la producción industrial es -2,0% más baja que en noviembre 2018 (128,1), pero se utiliza la misma proporción del capital instalado (63,5%). Los datos de CAME reflejan algo similar para la industria PYME. Según CAME, hay 3 subsectores industriales PYME en pleno empleo (Madera y muebles; Productos metálicos, maquinaria y equipo; Material de Transporte) y otros 3 cercanos al pleno empleo (Calzado y marroquinería; Alimentos y Bebidas, Caucho y Plástico). De acuerdo con CAME, el promedio de la industria PYME está utilizando el 72,2% de la capacidad instalada. Del otro lado, Minerales no metálicos, que utiliza el 65,8% de la capacidad instalada, es el subsector de la industria pyme con mayor capacidad ociosa. Para crecer sistemática, sostenida y genuinamente hace falta acumulación de capital; o sea, una inversión neta positiva que invierta no sólo para amortizar el capital existente, sino que invierta para ampliar el stock de capital y como consecuencia de ello generar empleo genuino; y así, ampliar la capacidad (frontera de posibilidades) de producción de la economía. Para que suceda este proceso, el sector privado no sólo debe ganar dinero, sino que debe pensar que en el futuro ganará más dinero; y entonces pasa a ser negocio invertir hoy para producir más en el futuro, porque se descuenta que se venderá más en ese futuro. Obviamente, nada de esto sucede en Argentina. Los empresarios argentinos hace años que invierten menos de lo mínimo y necesario para amortizar el stock de capital existente; ergo, se destruye el capital y consecuentemente se destruyen puestos de trabajo. Menos capital y menos trabajo es menos capacidad de producción, más baja frontera de posibilidades de producción y menos capacidad para generar riqueza: un techo más bajo para nuestra economía."