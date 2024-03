Paritarias: Denuncian que Luis Caputo traba acuerdos que superen su techo de inflación

Luis Caputo y las homologaciones

Hugo y Pablo Moyano: Independiente y reclamo por paritarias Por el momento, el episodio más conflictivo fue el que se dio con Camioneros.

Por el momento, el episodio más conflictivo fue el que se dio con Camioneros el viernes pasado, luego de que desde el sindicato alegaran que tres empresarios y referentes de entidades patronales de Córdoba, Santiago del Estero y Mendoza presentaron "infundadas impugnaciones intentando boicotear la homologación" del acuerdo salarial.

Pablo y Hugo Moyano apuntan directamente contra empresarios alineados con la dirigente del PRO Florencia Arietto, que desconocieron por falta de aval oficial el acta firmada por una de las cámaras patronales, la Fadeeac.

De esta manera, la no homologación de los acuerdos deja a los sindicatos sin la única herramienta que les permite reclamar incrementos resueltos.

En ese contexto, el peor panorama que puede surgirles a las empresas es que deban pagar a sus empleados con retroactividad pero sin ningún tipo de interés, si en el futuro el Gobierno se ve obligado a homologar los acuerdos.

De esta manera, ya hay gremios que prefieren garantizarse el cumplimiento de los aumentos directamente con las empresas de sus respectivas actividades, antes que con los funcionarios del Gobierno Nacional.

Sindicatos con paritarias paralizadas

En la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) el Gobierno evitó homologar subas acordadas por enero y febrero; lo mismo sucedió con la Asociación Obrera Textil (AOT), que acordó sumas de 100 mil pesos y $ 110 mil no remunerativas para enero y febrero, respectivamente.

bono paritarias.webp En algunos rubros, como el de la industria aceitera, la Ftciodyara no logró que se homologaran sus acuerdos salariales ya desde fin del año pasado.

Estas se adicionaron a otros 40 mil pesos resueltos previamente para terminar de integrar los sueldos en los meses inmediatamente posteriores. Trabajo no validó esos entendimientos y el gremio que encabeza Hugo Benítez debió pedirle a la cámara industrial que enviara una circular a todos sus asociados para recordarles la obligación de saldar los aumentos.

En otros rubros, como el de la industria aceitera, la Ftciodyara no logró que se homologaran sus acuerdos salariales ya desde fin del año pasado; la Unión Obrera Molinera (UOMA) tampoco consiguió que se ratificaran en sede administrativa los incrementos resueltos con las cámaras FAIM, CEPA y Caena.

En tanto, que los mineros (AOMA) sufrió lo propio en cinco convenios colectivos de actividad y otra decena a nivel de empresas, aunque sus autoridades aclararon que "el 99% de los empleadores paga igual" los aumentos, y en el caso de los Pasteleros la omisión se verificó en las subas resueltas en enero para las cinco ramas de su actividad.

Mientras que para el gremio de los plásticos (Uoyep) la objeción fue respecto de su arreglo en la rama de autopartes para febrero.

Luis Caputo, con supermercados por los precios

El ministro Luis Caputo se reunió ayer por la tarde con ejecutivos de grandes cadenas de supermercados y planteó, según indicaron desde el Palacio de Hacienda, que hubo "subas desmedidas" de precios en las últimas semanas y que "no reflejan la nueva realidad económica".

image.png Luis Caputo planteó a ejecutivos de grandes cadenas de supermercados que hubo "subas desmedidas" de precios en las últimas semanas y que "no reflejan la nueva realidad económica".

Luis Caputo se reunió por más de hora con representantes de las cadenas Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día. Caputo acudió con su secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Pazo, el de Comercio Pablo Lavigne y el asesor Martín Vauthier. Como hace algunos días ante CEOs de empresas de consumo masivo, el ministro defendió su hoja de ruta económica, descartó una devaluación y dijo que los "vaivenes" políticos no harán cambiar el objetivo déficit cero.

Pero también hubo espacio para un reclamo sobre que el nivel de precios que expresan las góndolas no se corresponde con el estado de la economía actual. "El ministro también hizo particular hincapié en el hecho de que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan hoy la nueva realidad económica. En este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores", indicaron desde el Palacio de Hacienda.

El encuentro se dio en medio de una preocupación del Ejecutivo sobre el efecto que puedan tener las promociones y descuentos en góndolas en la medición de precios del Indec, algo que de todas formas ya está contemplado en la metodología oficial.

El presidente Javier Milei ya había asegurado más temprano en una entrevista que las promociones en lo comercios indican que los precios están bajando pero que eso no se refleja en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y que la inflación estaría en un dígito. La afirmación se basa en el supuesto de que el Indec no puede relevar iniciativas como el '2x1' o "la segunda unidad a mitad de precio" con el que supermercados y bocas de cercanía intentan impulsar las venta.

En la misma línea, y luego de una reunión con empresas de consumo masivo, el ministro de Economía Luis Caputo había dicho a través de X: "Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el Indec".

Más contenido en Urgente24

Por decisión de Nicolás Maduro, no pueden volar aviones de Argentina sobre Venezuela

Planteo de las FFAA y no fueron al show de Patricia Bullrich

Javier Milei retuiteó texto elogioso de Oxford, pero no era elogioso ni de Oxford

Alemania: Hallan el entierro masivo más grande de Europa

Javier Milei retuiteó texto elogioso de Oxford, pero no era elogioso ni de Oxford