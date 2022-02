Informe Especial: Bono Bitcoin en marzo de El Salvador

Uno de los creadores del proyecto, Jim Risch, opina que la adopción del bitcóin en El Salvador podría debilitar la política de sanciones de EEUU y hasta "empoderar a China y al crimen organizado". Por su parte, Cassidy declara que la criptomoneda podría socavar los intereses de Washington y abrir puerta a los "cárteles de lavado de dinero".

El presidente Bukele tuiteó: "OK boomers… No tienen ninguna jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos su colonia, su patio trasero ni su patio delantero. Manténganse fuera de nuestros asuntos internos".

Bob Menéndez cumplió 68 años el 01/01/2022, y por una cuestión casi generacional vale la pena preguntarse si él tiene la más remota idea de qué es una criptomoneda.

Sergio Massa visitó a Bob Menéndez. Bob Menéndez recibiendo a Sergio Massa.

Bitcoiners

El plan para adoptar bitcoin como moneda tomó por sorpresa a los salvadoreños cuando Jack Mallers, un empresario estadounidense de bitcoin de 27 años, lo presentó en junio 2021. Llevaba una camiseta con capucha holgada y una gorra de béisbol cuando presentó el plan en una conferencia de bitcoin en Miami bajo el título: "Un pequeño paso para bitcoin, un gran salto para la humanidad".

Alegre, Mallers abrió la sesión con una grabación de video en inglés de Bukele anunciando que enviaría un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para hacer que bitcoin fuera de curso legal. La multitud se levantó en una ovación de pie. Unos días después, los legisladores aprobaron un proyecto de ley de 3 páginas, que Mallers dijo que ayudó a redactar en cuestión de horas. La legislación no fue debatida a nivel de comité del Congreso. Los sindicatos y grupos empresariales dicen que no fueron consultados.

La adopción de bitcoin encaja con la imagen autoimpuesta de Bukele como líder joven y moderno que se apoya en la innovación financiera y tecnológica. El movimiento le ha dado el estatus de celebridad en una comunidad global de entusiastas de bitcoin. “La mayoría de los bitcoiners están dispuestos a morir en esta colina y, en este momento, esa colina es El Salvador”, dijo Samson Mow, experto en criptomonedas.

El FMI, que se encuentra en negociaciones prolongadas sobre un programa de ayuda financiera de US$ 1.300 millones, ha pedido al gobierno de Bukele que abandone el estatus de bitcoin como moneda nacional, diciendo que sus oscilaciones de precios hacen que sea demasiado riesgoso para los consumidores que se use como moneda nacional o un colateral para bonos soberanos.

El FMI afirmó que las políticas de Bukele están empujando el endeudamiento a "un camino insostenible": los fuertes cambios de precios del bitcoin podrían aumentar los costos del servicio de la deuda u obligar al gobierno a utilizar las limitadas reservas de divisas de El Salvador para cubrir una pérdida de valor, dicen los economistas.

Nayib Bukele.jpg Nayib Bukele, Presidente bitcoin.

El bono

La venta de bonos pondrá a prueba si las economías en desarrollo pueden eludir los bancos tradicionales de Wall Street y los prestamistas de último recurso, como el Fondo Monetario Internacional, que a menudo imponen condiciones de austeridad, a favor de los fondos de un creciente grupo de inversores en el mundo de bitcoin.

El bono planificado se negociará en una plataforma restringida para estadounidenses, lo que limitará su participación. Los bonos soberanos tradicionales de El Salvador tuvieron el peor desempeño de los mercados emergentes en 2021, cotizando con un gran descuento y ofreciendo rendimientos cercanos al 17% debido al aumento de los riesgos de incumplimiento.

Samson Mow, director de Estrategia de la empresa de tecnología Blockstream, que está coordinando la oferta, dijo en una entrevista al WSJ que El Salvador no tendrá problemas para recaudar el dinero.

Mow dijo que ya recibió US$ 500 millones en compromisos verbales de posibles compradores. La cifra no pudo ser confirmada por The Wall Street Journal.

Los funcionarios salvadoreños dicen que ya están considerando recaudar hasta US$ 5.000 millones a través de varias ofertas más de bonos respaldados por bitcoin.

Un ejecutivo financiero local dijo que la demanda del bono estaría vinculada a su novedad, no a los fundamentos económicos de El Salvador, y se refirió a él como un bono "meme".

La oferta del bono respaldado por bitcoin, que la administración ha denominado 'The Volcano Bond', está programada para marzo. El bono proporcionaría dólares estadounidenses al país y debe devolverse en dólares.

El bono planificado será el primer título de deuda soberana en negociarse como un token criptográfico en la plataforma Bitfinex, según Mow. No estará disponible en los mercados de bonos habituales.

Los ciudadanos y las empresas estadounidenses tienen prohibido el uso de Bitfinex. Mow dijo que los estadounidenses podrían invertir a través de corredores de bolsa fuera de USA o a través de fondos extraterritoriales que participen en el bono. En 2021, iFinex, operador de Bitfinex, llegó a un acuerdo para pagar US$ 18 millones en multas a la oficina del Fiscal General de Nueva York luego de que los fiscales acusaran a la compañía de ocultar US$ 800 millones en pérdidas a través de estados financieros fraudulentos.

Cuando las naciones emiten deuda, sus bonos suelen estar respaldados por las leyes de Nueva York o Luxemburgo que otorgan a los acreedores algunas protecciones internacionales. El bono bitcoin será el primer valor estructurado bajo la ley de El Salvador, según Mow. Se espera que el gobierno revele en breve la legislación que regulará los bonos de bitcoin.

El gobierno de El Salvador dice que planifica usar la mitad de la oferta de bonos (US$ 500 millones) para comprar más bitcoin y la otra mitad para el desarrollo de infraestructura, incluso para una futura Bitcoin City, una zona libre de impuestos para empresarios donde se podría extraer bitcoin nuevo usando la energía térmica de un volcán cercano extinguido.

El bono a 10 años ofrece a los inversionistas una tasa de interés del 6,5% con dividendos adicionales después de 5 años, luego de que El Salvador planifique comenzar a vender parte de su inversión en bitcoin a un precio futuro potencialmente más alto y obtenga las ganancias esperadas.

Bitcoin y El Salvador.jpg Bandera de El Salvador, dólares estadounidenses y bitcoin.

Un desafío

Xochitl Cazador y Angélica Valle:

"En agosto de 2021, el Banco Mundial informó que casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe (ALC) no estaba bancarizada, lo que significa que no tenía acceso a una cuenta bancaria u otros servicios financieros. Estas personas no bancarizadas citaron como razones para permanecer sin servicios bancarios

el costo de mantener una cuenta,

la distancia de las instituciones financieras,

la falta de documentación necesaria y

la falta de confianza.

La falta de acceso a los servicios bancarios plantea grandes retos, ya que dificulta a las personas recibir pagos de forma segura, ahorrar dinero, transferir fondos fuera de sus comunidades o acceder al crédito y a su puntuación crediticia. No estar bancarizado puede hacer casi imposible que las personas realicen las transacciones financieras diarias convencionales.

Las criptomonedas están cambiando esta situación al ayudar a las personas a acceder a servicios financieros en línea, como aplicaciones de ahorro, plataformas de préstamo e incluso soluciones de microseguros, desde sus dispositivos móviles, con muchos menos obstáculos y por tarifas más bajas que las que exigen las instituciones financieras tradicionales. Son estas tres características de las criptomonedas —accesibilidad, asequibilidad y anonimato— las que hacen que bitcoin sea una opción atractiva para bancarizar a los no bancarizados en países como El Salvador.

Sin embargo, es importante distinguir entre impacto e implementación. Mientras que la adopción masiva de criptomonedas como bitcoin puede tener un impacto profundamente positivo en las poblaciones no bancarizadas, el hecho de ofrecer una nueva alternativa para acceder a los servicios financieros vitales hará que surjan más formas de fomentar esa adopción.

El Salvador optó por la intervención del gobierno, implementando bitcoin como moneda de curso legal como parte de una estrategia más amplia para sacar a su población de la pobreza. De hecho, el propio gobierno optó por invertir sus reservas en bitcoin, asumiendo el riesgo de la volatilidad en favor de las ganancias potenciales y manteniendo su promesa de apoyar la construcción de infraestructuras como escuelas e instalaciones públicas en todo el país.

Sin embargo, la intervención del gobierno no es la única opción. A medida que muchos gobiernos de América Latina expresan su desinterés en aceptar bitcoin como moneda de curso legal, estamos empezando a imaginar opciones alternativas para fomentar la adopción generalizada desde una perspectiva más popular. Hay 5 factores clave que debemos tener en cuenta:

el acceso móvil, la educación, las barreras financieras, la adopción institucional y las alternativas a bitcoin.

Para que la adopción masiva de las criptomonedas se arraigue, las empresas de tecnología financiera involucradas en el espacio de las criptomonedas deben ofrecer soluciones amigables con el móvil a los usuarios. En América Latina y el Caribe, menos del 50% de la población tiene conectividad de banda ancha fija, y solo el 9.9% tiene conectividad de fibra de alta calidad en el hogar, mientras que el 87% de la población vive dentro del alcance de una señal 4G. Esto supone un aumento del 37% en el número de personas que pueden acceder a los servicios financieros cuando están disponibles en los dispositivos móviles. Si las fintechs pueden crear soluciones financieras para los teléfonos móviles, pueden hacer que sea más cómodo e intuitivo para los nuevos usuarios comprometerse con esta nueva tecnología."

Los fundamentos de la tecnología del Blockchain son libertarios, según Giménez. /REUTERS/Dado Ruvi "La falta de acceso a los servicios bancarios plantea grandes retos, ya que dificulta a las personas recibir pagos de forma segura, ahorrar dinero, transferir fondos fuera de sus comunidades o acceder al crédito y a su puntuación crediticia."

Background

Los países en desarrollo de todo el mundo venden bonos del gobierno en monedas extranjeras como dólares, euros o yenes para financiar el gasto público. Algunos de ellos, tal como la Argentina, han incumplido en numerosas ocasiones mientras luchan por ganar suficiente moneda fuerte para pagar la deuda.

Con bitcoin, las apuestas son más altas. El bono puede atraer a los inversores que buscan un mayor rendimiento o que no pueden invertir directamente en bitcoin a causa de las regulaciones, señaló el FMI en un informe reciente. Pero el activo criptográfico carece de los fundamentos económicos para respaldar su valor, y se negocia completamente con el sentimiento.

Bukele, exalcalde de la capital del país, San Salvador, ganó las elecciones presidenciales de manera aplastante en 2019 y se comprometió a erradicar la corrupción en un país marcado por la guerra civil, la violencia de las pandillas y el narcotráfico.

Para su candidatura presidencial, él se separó del movimiento político izquierdista dominante del país, el FMLN (Farabundo Martí de Liberación Nacional), y formó su propio partido junto con sus hermanos, quienes pasaron de ser organizadores de campaña a asesores presidenciales no oficiales en asuntos que van desde bitcoin hasta la respuesta a una pandemia.

Desde su elección, la violencia de las pandillas se ha reducido drásticamente, supuestamente después de que hizo una tregua secreta con ellas, según funcionarios estadounidenses. El FMI estima que la economía creció 10% en 2021 gracias a una buena gestión de la pandemia. Su administración buscó agresivamente las vacunas contra COVID-19 desde el principio, lo que ayudó a Bukele a alcanzar índices de aprobación superiores al 80%, según muestran las encuestas. Esto lo convirtió en el líder más popular de América Latina en un momento en que la mayoría de los jefes de Estado eran vilipendiados.

Al mismo tiempo, los opositores y los grupos de derechos humanos dicen que él despidió fiscal general y a los jueces del Tribunal Supremo del país y a docenas de magistrados en los tribunales inferiores para controlar el Poder Judicial. También hizo que la Corte Suprema reinterpretara la Constitución para permitirle postularse para un 2do. mandato.

El gobierno de Bukele ha gastado US$ 180 millones en la implementación de cajeros automáticos de bitcoin y una billetera electrónica con US$ 30 en bitcoin gratis para cualquiera que se registre. El gobierno dice que la gran mayoría de los residentes se inscribieron en la billetera electrónica, que se conoce como Chivo, la jerga local para 'genial'. Sin embargo, los comerciantes informan que hay pocas ventas con bitcoins, ya que las oscilaciones de precios de las criptomonedas hacen que se use para el día a día, y las transacciones diarias son incómodas.

samson mow.jpg Samson Mow, estratega del bono de El Salvador.

El potencial

Aunque las ofertas de criptomonedas adaptadas a los dispositivos móviles ya se están convirtiendo en la norma en todo el espacio de las criptomonedas, la educación es otra consideración clave. Sin una comprensión adecuada de lo que son las criptomonedas y cómo funciona, no se puede esperar que los individuos confíen en la tecnología o la utilicen con seguridad. La falta de confianza fue una de las principales razones que los individuos citaron para no estar bancarizados.

Xochitl Cazador y Angélica Valle dicen que

las fintechs pueden superar esa barrera y fomentar la confianza en las criptomonedas desarrollando programas educativos transparentes diseñados para mostrar a los usuarios qué son las criptomonedas y cómo pueden beneficiarse de la tecnología;

para empezar a realizar transacciones, ya sea a través de servicios financieros tradicionales o técnicos, los usuarios deben disponer de fondos básicos. Las iniciativas de renta básica universal (RBU) pueden ser especialmente eficaces para fomentar la adopción de la moneda digital al proporcionar recursos esenciales (es decir, ingresos);

la renta básica universal, la educación y el acceso a los móviles solo conseguirán que los nuevos usuarios, sobre todo los que no están bancarizados, lleguen hasta cierto punto si no ven oportunidades de realizar transacciones con monedas digitales en la vida cotidiana. Grupos como CARE y la Fundación Grameen ya están incorporando la tecnología blockchain en sus transacciones mediante el uso de criptomonedas para proporcionar ayuda en Ecuador y Filipinas, respectivamente. Cuando las instituciones utilizan las criptomonedas para lograr un cambio positivo, inspiran una nueva confianza en la tecnología, al tiempo que ponen los fondos a disposición de las poblaciones vulnerables.

https://twitter.com/nayibbukele/status/1493438273192185860 Mis dos amores pic.twitter.com/YOBzplWcaQ — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 15, 2022

Detalles

A fines de julio 2021, Moody's Investors Service redujo aún más la calificación de los bonos tradicionales de El Salvador a territorio 'basura', citando "un deterioro en la calidad de la formulación de políticas" debido a la adopción de bitcoin y otras medidas.

Fitch Ratings hizo lo mismo a principios de febrero 2022, diciendo que “el debilitamiento de las instituciones y la concentración de poder en la presidencia han aumentado la imprevisibilidad de las políticas”.

En Twitter, Bukele es irreverente al burlarse de los críticos y promocionar los movimientos criptográficos del país. Publica compras de bitcoins que dice que su gobierno ha realizado "comprando la caída".

En enero 2022, cuando el precio de bitcoin cayó un 27%, Bukele dijo que su gobierno compró 410 bitcoins por US$ 15 millones. “Algunos muchachos están vendiendo muy barato”, escribió en Twitter.

Si bien no hay datos públicos sobre las transacciones, los analistas de Wall Street han contado alrededor de 1.800 compras de bitcoins para una inversión de alrededor de US$ 85 millones, un número no pequeño para una pequeña economía de US$ 27.000 millones.

Algunos inversionistas de bitcoin desconfían de que Bukele se convierta en 'el niño del cartel de bitcoin'.

“Es difícil porque no quieres apoyar a la administración Bukele mientras desmantelan las instituciones democráticas más rápido que Hugo Chávez”, dijo Alex Gladstein, un defensor de bitcoin que también es director de estrategia de la Fundación de Derechos Humanos con sede en Nueva York.

Mow dijo que trabaja con la administración como una forma de promover "la causa principal" de expandir el uso de bitcoin. Y que trabajó con el círculo íntimo de Bukele, incluidos 2 de los hermanos menores del Presidente, para diseñar el bono bitcoin. Los detalles finales aún se estaban resolviendo horas antes de que subiera al escenario con el Presidente en noviembre 2021.

“Lo más importante para mí es buscar los aspectos positivos: este Presidente está tratando de sacar a este país de la pobreza”, dijo Mow. “No necesito estar de acuerdo con él al 100%”.