¿Venganza de Tinelli? Frenaron los comicios en la LPF

Uno de los grafittis, apuntaba contra la gestión de Tinelli en el club de Boedo.

“Tinelli soltá la Liga que estás haciendo mierda San Lorenzo”.

Otro mensaje, ubicado en la fachada de la puerta del canal, iba dirigido a MT y su dirección en la Liga Profesional.

“Tinelli, soltá la Liga. Hacé como dijiste, largá lo tóxico. Dejá de joder con el fútbol”.

Pintadas amenazantes contra Tinelli en Avenida San Juan.

Lo que ocurre, es que Marcelo Tinelli pidió la impugnación de la lista de Cristian Malaspina -presidente de Argentinos Juniors- para presentarse en los próximos comicios de la Liga Profesional de Fútbol. Malaspina, fue el único en presentar una lista, y por eso, iba a ser designado como presidente el próximo viernes (08/04), pero tal parece que tendremos varios capítulos más.

La salida Marcelo Tinelli de la LPF quedó sellada hace un tiempo. La mayoría de los dirigentes se pusieron de acuerdo porque Tinelli nunca se hacía cargo de sus labores en la Liga, pero sí de tratar levantar el rating de Showmatch.

Desde el entorno del hombre de Bolívar, argumentaron que el mandato de Cristian Malaspina y su Mesa Directiva fue estipulado hasta 2023. Además, hablan de una no inclusión de la consideración de la gestión en los puntos del orden del día de la Asamblea, irregularidades en la inclusión de Hernán Arboleya (2° vocal suplente de Lanús), la falta de algunos requisitos en otros aspirantes a los puestos y problemas con la vieja Superliga.

Ciertamente, Arboleya ocupa el rol de secretario en la única lista inscripta, que como ya dijimos es la de Malaspina. El vocal suplente del club de Lanús, Hernán Arboleya, fue prosecretario y luego vicepresidente durante la gestión de Nicolás Russo. Las reglamentaciones del 'Granate' impiden que una misma persona se mantenga en cargos titulares por más de dos períodos y la Liga Profesional exige que los directivos de la Mesa principal estén en puestos principales de sus clubes. Por lo tanto, Arboleya no cumpliría con los requisitos para ser secretario ya ocupa un rol suplente en su entidad, puntualizó Infobae.

Hernán Arboleya, 2° vocal suplente de Lanús, no estaría habilitado para cumplir un rol en la LPF. Por eso, Tinelli pidió impugnar la lista de Cristian Malaspina.

Por su parte, Marcelo Tinelli -quien no será parte de la próxima LPF pero que afirmó querer dejar todo en orden- llevó esta situación ante la Justicia: envió una carta a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), y luego, se comunicó con los presidentes de los clubes que están bajo la órbita de la LPF para detallar sus incriminaciones.

“De ninguna manera puedo dejar mi cargo en el medio de una campaña sucia de semejantes dimensiones, sin que se considere mi gestión y la de aquellos que me acompañaron en la Mesa Directiva. Como si todo lo conocido fuese poco, en los últimos días tomé conocimiento de acciones que preocupan de cara al futuro de la Primera División. Quienes pretenden ocupar -a como dé lugar- el cargo de presidente y secretario se apersonan en la sede de la LPF para darle instrucciones a los empleados y ocupar oficinas asignadas a los actuales integrantes de los equipos de trabajo, sin considerar que hay autoridades vigentes y que ellos todavía no han sido proclamados. Dichas indicaciones son contrarias a las que dan a los mismos empleados y colaboradores las actuales autoridades de la LPF. Esto significa una nueva falta de ética grave y un atropello a todos los dirigentes, empleados y colaboradores, esgrimía uno de los párrafos del último comunicado de Marcelo Tinelli”.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó en la tarde del jueves 03/03 la fecha de las elecciones para elegir a sus nuevas autoridades para el próximo viernes (08/04), según lo decidió su Comité Ejecutivo, luego de que en los últimos tiempos la mayoría de los clubes se manifestara en contra de la gestión del actual presidente, el empresario Marcelo Tinelli.

En ese contexto, todo parece encaminarse para que el poder en el fútbol argentino vuelva a radicarse en el edificio de la calle Viamonte.

De hecho, una de las ideas primigenias que parte desde el seno de la AFA que preside Claudio Tapia es que la oficina de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el titular de Argentinos Juniors Malaspina, deje su localización en Puerto Madero y pase a funcionar precisamente en Viamonte 1366.

Por eso la decisión adoptada en la tarde del jueves 03/03 en la sala de la presidencia de la LPF podría ser una de las últimas a orillas del Río de La Plata.

“En una reunión realizada en el Hotel Hilton de Puerto Madero, el Comité Ejecutivo de la Liga determinó que el día 8 de abril se lleven a cabo las elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la institución”, informó la LPF en un comunicado.

“La moción fue aprobada por unanimidad por todos los clubes y se definió que el próximo 9 de marzo es la fecha límite para la presentación de las listas”, agregó.

Semanas atrás, 19 dirigentes de la LPF suscribieron una nota dirigida a la AFA para fijar una fecha de elecciones para remover a Tinelli, luego de haberse desestimado la propuesta inicial del 23 de marzo.

La nota la firmaron en forma presencial Lanús, Rosario Central, Colón, Barracas Central, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Independiente, Platense, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán, Unión, Newell's, Aldosivi, Sarmiento, Arsenal y Central Córdoba, de Santiago del Estero. En tanto Estudiantes de La Plata, Patronato, de Paraná y Godoy Cruz, de Mendoza enviaron la firma digital.

Del encuentro del jueves 03/03 no tomó parte, como venía ocurriendo habitualmente, el propio presidente en funciones de la LPF, Tinelli, que seguirá en su cargo hasta el 8 de abril pero solamente de manera figurativa, ya que no va a actuar en ningún ámbito para no generar un conflicto de intereses.

Además, el viernes previo al fin de semana largo por los feriados de carnaval, Marcelo Tinelli, en uso de licencia como presidente de San Lorenzo (recibió muchos cuestionamientos del exentrenador del primer equipo de básquetbol, Silvio Santander, por una deuda salarial impaga), fue a las oficinas de la LPF y retiró todos sus efectos personales, incluyendo una computadora de su uso habitual.

Los que sí estuvieron el jueves 03/03 de manera presencial en Puerto Madero fueron los dirigentes de Lanús, el presidente Luis Chebel y el vice de la LPF, Hernán Arboleya; el titular de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino; el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, y el presidente de Banfield y “mano derecha” de Tinelli, Fernando Spinosa, quienes junto al titular de Atlético Tucumán, Mario Leito, vice tercero de la LPF, habían propuesto una “lista de unidad” que había sido en principio rechazada.

Esa propuesta obedecía a lograr un acuerdo que les permita a actores del “tinellismo” seguir teniendo presencia dentro de la próxima directiva de la LPF, ya que la victoria de Malaspina los aleja mayoritariamente del centro de la escena política del fútbol argentino.

La única “lista de unidad” que podría haber tenido visos de factibilidad no llevó como candidato de un acuerdo general, ni a Malaspina ni a Rapisarda, sino al presidente de Racing Club, Víctor Blanco, según dio a conocer un cable emitido por la agencia estatal de noticias Télam.

Y para que todo quedara tan claro como el apellido del titular racinguista lo concreto es que no hubo que esperar mucho, menos de una semana, aunque Malaspina quedó como único candidato para suceder a Tinelli. Y a volver a abrevar en las fuentes de AFA otra vez, como en los tiempos de Julio Grondona. Para dejar atrás algo que muchos dirigentes vienen cuestionando por lo bajo (y no tanto) desde hace bastante tiempo: el “doble comando” en el fútbol nacional.

La impugnación de la fecha en que se iban a realizar los comicios corrió por cuenta del Comité de Apelaciones que comparten AFA y LPF, pero en el mismo acto ese organismo también vetó la que se había propuesto originalmente, que era el jueves (31/03).

Y esto fue así porque si bien el 31 de marzo había sido fijado por la LPF, no lo había hecho a través de su Comité Ejecutivo, como corresponde estatutariamente, sino que lo había propuesto unilateralmente su presidente Tinelli. Sin embargo en el seno del Comité Ejecutivo de la LPF pervive la idea de sostener a través de su petición que había sido formalizada ante el Comité Electoral al 31 de marzo como fecha definitiva del acto electoral.

El domingo 26/12/2021, un grupo de 15 clubes de Primera División y pidieron la renuncia de Marcelo Tinelli a la presidencia de la Liga Profesional del Fútbol Argentino de AFA.

Ante esta situación, Tinelli denunció el sábado 25/12/2021 un intento de “desestabilización institucional” por parte de algunos dirigentes de clubes y había dejado abierta la posibilidad de llamar a elecciones “en caso de que la institución lo considere necesario”.

Las expresiones de Tinelli, difundidas a través de una carta fueron la respuesta a versiones sobre el malestar de varios dirigentes respecto de su manejo al frente de la LPF y a la idea que impulsaban para reemplazarlo “en los primeros días de 2022”.

cartaligaprofesionaltinellijpgjpgjpgjpgwebp.webp Marcelo Tinelli logró que la justicia frenara los comicios en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) programadas para el próximo viernes (08/04).

Según esas mismas versiones, el reclamo principal estaría vinculado a la generación de ingresos por la venta de los derechos televisivos del certamen y a su posterior reparto; y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, apoyaría a los dirigentes que plantean la necesidad de una renovación al frente de la Liga.

Más allá del empresario y periodista, la estructura de la LPF se sostiene en su CEO, Francisco Duarte; en su director honorario, Eduardo Spinoza (Banfield); y en sus vices: Cristian Malaspina (Argentinos), Sergio Rapisarda (Vélez) y Hernán Arboleya (Lanús).

pedidoremociontinellijpgjpgjpgjpgwebp.webp Marcelo Tinelli logró que la justicia frenara los comicios en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) programadas para el próximo viernes (08/04).

Por otro lado, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, había negado que la iniciativa sea un intento de desestabilización y había asegurado que “el golpe se lo quisieron dar” al titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y varios clubes lo rechazaron.

“¿Los medios hablan de un golpe? ¡Ja! Es un órgano administrativo de AFA; de 27 comités vinieron a 3. El golpe fue a Tapia y los clubes lo rechazamos. Tienen todos los medios a favor, nosotros la pasión y la locura por clubes más sólidos económicamente. ¡¡¡Vamos por más!!!”, escribió Malaspina en su cuenta de Twitter.

“Dirigente se nace, ¡24x7!”, agregó, en línea con uno de los principales reclamos que los directivos le hacen a Tinelli: el poco tiempo que le dedicó al desarrollo de la LPF.

Malaspina también se hizo eco de una entrevista que dio el titular de Banfield, Eduardo Spinosa, sobre la posibilidad de que el Trofeo de Campeones 2020 lo jueguen Boca Juniors contra el ganador de un partido entre River Plate y el propio “Taladro”.

“El trofeo de campeones según Spinosa lo podría ganar un subcampeón; paremos esta locura; no se aprobó en mesa de la liga ni en comité de AFA. Tinelli, te rodeaste muy mal. Ganó los dos torneos Boca, así que Boca es el ganador”, manifestó.

La Liga Profesional es un organismo que reúne a los clubes de la Primera División. En marzo de 2020, mientras en el mundo comenzaba a despertarse la pandemia, reemplazó a la Superliga. Los clubes votaron volver a la AFA, manteniendo la autonomía en la organización de sus torneos y en el reparto del dinero. Y eligieron un presidente: Marcelo Tinelli.

Tinelli, por entonces, seguía al mando de San Lorenzo. Tiempo después, con el fútbol parado, y la necesidad de enfocarse en su programa de televisión, pidió licencia en el Ciclón. Continuaba en la LPF pero cada vez con menos participación presencial y con intervenciones virtuales en alguna reunión o sorteo, según una nota publicada por el Diario Deportivo Olé.

“Está en todos lados y no está en ninguno”, se quejan por lo bajo. “Sólo rosquea para él”, agregan otros. Sin ir más lejos, en las últimas semanas, hubo dos consagraciones dependientes de la LPF, el torneo local y el Trofeo de Campeones -ambos ganados por River-, y Marcelo Tinelli faltó a ambas premiaciones. Y lo acusan no haber cumplido ciertas promesas, como mejorar la plata de ingreso por los derechos audiovisuales y renegociar el producto en el mercado internacional. En definitiva, a los clubes nos les importa quién “gobierne”, sino que aumente la plata mensual que les ingresa desde la Liga, según reveló el Diario Olé.

¿Qué pasará? Es difícil saberlo. Para la AFA (y para Claudio Tapia), Tinelli nunca fue una figura simpática. Y cada vez empieza a serlo menos para otros dirigentes... Muchos clubes quieren seguir por esa vía, pero a Marcelo Tinelli le dicen “que firman presionados”.

En la reunión llevada a cabo en la tarde noche del miércoles 23/02 en el hotel Hilton, de Puerto Madero, estuvieron presentes 16 clubes que firmaron la nota de manera presencial, y fueron Lanús, Rosario Central, Colón, Barracas Central, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Independiente, Platense, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán, Unión, Newell's, Aldosivi, Sarmiento, Arsenal y Central Córdoba, de Santiago del Estero. Por su parte, Estudiantes de La Plata, Patronato, de Paraná y Godoy Cruz, de Mendoza enviaron la firma digital.

Los clubes que no estuvieron presentes en la reunión fueron: River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Atlético Tucumán, Banfield, Vélez Sarsfield, Talleres, de Córdoba, Racing Club y Tigre. Pero más allá de que cuatro de los cinco “grandes” estuvieron ausentes, todos los caminos conducen a un acto electoral próximo, que en principio contaría con dos candidatos visibles, uno propuesto por la LPF y el otro por la AFA, lo que representa hoy en día la escisión que existe entre ambas entidades, según informó un cable emitido por la agencia estatal de noticias Télam.

Asimismo, en la carta firmada por los dirigentes expresan su descontento por la situación en la Liga Profesional, la falta total de reuniones y proyectos para esta temporada y las reiteradas ausencias de Tinelli en reuniones presenciales, señalando que habitualmente pretende realizarlas por Zoom.

Por todo esto es que este mes de marzo será clave para el futuro de una Liga Profesional que hoy cuenta con 28 clubes participando de su campeonato de primera división, no muchos menos de los 30 que formaron parte del certamen en 2015 a partir de una propuesta del extinto presidente Julio Humberto Grondona.