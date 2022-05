Marcelo Tinelli no confirmó su salida y hay más conflictos

San Lorenzo iniciará la próxima temporada en el puesto 20 de la tabla de promedios, que condenará al descenso a aquellos equipos ubicados entre el 24to y el 28vo. lugar. Actualmente son seis puntos los que lo distancias de esa zona roja.

MARCELOTINELLINOFORMALIZARENUNCIAMATIASCARUZZOFOTO4.jpg Marcelo Tinelli confirmó su salida de San Lorenzo pero continúan los conflictos. Yeison Gordillo intimó al club y Ricardo Centurión sigue generando polémicas. Matías Caruzzo, nuevo manager del “Ciclón”.

“Ya hablé con siete técnicos y hoy me voy a reunir con dos entrenadores más. Está claro que es nuestra prioridad y creemos que de acá al miércoles ya estará resuelto”, avisó Caruzzo, anunciado el martes pasado en su nueva función.

Desde la salida de Pedro Troglio, hace más de un mes, San Lorenzo contactó a Néstor Gorosito -descartado-, al uruguayo Juan Ramón Carrasco y a Rubén Darío Insúa, un hombre de la casa que parecía con el camino allanado hasta que tomó fuerza la idea de buscar a Martín Palermo, actualmente en Aldosivi de Mar del Plata.

“Es una búsqueda para determinar lo que es mejor para el club en este momentos. Queremos una persona seria, que de tranquilidad y serenidad en el día a día. No queremos apresurarnos”, explicó el coordinador “azulgrana”.

En su primera conferencia de prensa como dirigente, Caruzzo descartó al candidato que reúne el mayor consenso, Gorosito, debido a su compromiso vigente con Gimnasia y Esgrima La Plata: “Es una persona de palabra y sus tiempos no son los tiempos de San Lorenzo”, argumentó.

Al realizar un análisis del plantel, al regreso de las vacaciones, el ex marcador central surgido de Argentinos Juniors admitió que “hay puestos a reforzar” en la mitad de la cancha y el ataque, lo que será tratado con el nuevo director técnico.

Para llegar a San Lorenzo -avisó-, los jugadores deberán expresar “ganas de estar” en un momento complicado como el actual y ajustarse a una pretensión económica “que se pueda cumplir”. Los primeros futbolistas mencionados en este mercado fueron dos con pasado en el club: el lateral Julio Buffarini y el centrodelantero Adolfo Gaich, ambos en la segunda división del fútbol de España.

También está en los planes reforzar el grupo de arqueros ante el retiro cercano de Sebastián Torrico (42) y el apuntado es Rodrigo Rey de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Otro tema a resolver es la continuidad del delantero Ezequiel Cerutti, cuyo contrato vencerá el próximo 30 de junio: “Hay deseo de que siga, tuvo crecimiento futbolístico en los últimos partidos”, manifestó Caruzzo.

No continuarán, en cambio, los defensores Alejandro Donatti y Gabriel Rojas ni el medio ofensivo Ricardo Centurión, quien en la mañana de este lunes (16/05) se presentó en el entrenamiento pero trabajó en kinesiología por una molestia en la rodilla izquierda.

Antes del final de la fase regular del actual torneo, Centurión fue separado del plantel profesional por sus reiteradas ausencias sin aviso a los entrenamientos. “Aunque no me den ropa vengo igual”, posteó en su cuenta de Instagram.

Centurión, de 29 años, llegó a San Lorenzo a principios de año en condición de préstamo desde Vélez, institución a la que deberá regresar si se decide romper el contrato por sus actos de indisciplina.

El atacante lleva 12 partidos en el Ciclón, con dos goles y un nivel irregular acorde a la campaña del equipo. Ante Patronato jugó los segundos 45 minutos luego de perderse el partido de entresemana ante Unión en Santa Fe, cuando San Lorenzo cosechó apenas su segundo triunfo de la Copa de la Liga. En el previo, ante Talleres en Córdoba, Centurión fue figura excepcional de los entonces dirigidos por Pedro Troglio.

Ricardo Centurión abandonó el miércoles 12/01 la pretemporada de Vélez por tener fuertes diferencias con el entonces entrenador Mauricio Pellegrino, que no lo tuvo en cuenta aunque y pasó a San Lorenzo.

Centurión tiene contrato con Vélez hasta el final del año próximo y el club de Liniers mantiene una deuda con él de aproximadamente 1.500.000 dólares por su pase con Racing.

A finales de 2021, Pellegrino había contado en conferencia de prensa que Centurión no era parte del plan: “Hablé con Ricky sobre la posibilidad de encontrar un equipo que le asegure jugar”, había asegurado el entrenador, que había señalado que mantenía una muy buena relación con el exfutbolista de Racing.

“A él se le hizo muy difícil el semestre porque ha tenido pocas posibilidades. Yo le expliqué que en la mayoría de los casos yo veía compañeros que estaban muy bien y que el equipo estaba bien. Lo he hablado con él, de la posibilidad de que si seguía sin jugar buscara otro lugar para el próximo semestre, no puede seguir estando afuera”, indicó el Flaco.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en varios hechos extrafutbolísticos. “Ricky” Centurión protagonizó un escándalo en la madrugada del miércoles 11/12/2019 en un local bailable del barrio de Palermo. Centurión regresó a Buenos Aires tras jugar una temporada en el fútbol mexicano.

El delantero, según había publicado en ese entonces el periodista Pablo Carrozza en su cuenta de Twitter, habría tenido un fuerte altercado en un boliche de la calle Niceto Vega en plena madrugada.

“Volaron trompadas, botellas y copas. La pelea continuó afuera del lugar. Estaba junto a 5 amigos. Se escapó corriendo, subió a su auto y se fue manejando por la vereda”, escribió el periodista.

No sería la primera vez que el ex Boca y Racing, quien venía de estar presente en alguna pelea. En el verano de 2019 había sucedido algo parecido en Puerto Madero y antes de eso tuvo varios problemas con la Policía.

Ricardo Centurión estuvo involucrado en episodios extrafutbolísticos en 2016 y uno de ellos levantó polémica luego de que trascendiera por las redes sociales una foto suya con un arma en la mano.

No obstante, no era la primera vez que Centurión se veía involucrado en un escándalo por mostrarse con armas de fuego. A los 16 años, se sacó una foto con una pistola y eso le trajo varios problemas en sus inicios en la Academia.

En septiembre de 2016 Ricardo Centurión había estado involucrado en un accidente cuando a la salida de un boliche en Lanús chocó a tres autos y se dio a la fuga, las versiones de ese hecho indican que el ex Racing estaba alcoholizado por lo que no sería la primera vez que tiene episodios en los que están involucrados los excesos del alcohol. Centurión también había tenido un cruce con Diego Maradona por una supuesta relación que mantuvo con Rocío Oliva, cuando el ex entrenador de la Selección se encontraba distanciado de su expareja.

Ricky Centurión llegó al club de Liniers a comienzos de 2020 por un pedido especial de Gabriel Heinze, quien era el técnico del club. Hasta su salida del “Fortín” llevaba disputados 62 partidos en Vélez, en los que marcó ocho goles y dio ocho asistencias.

En el último tiempo, el ex Boca perdió mucho terreno en la consideración de Mauricio Pellegrino y apenas jugó un partido como titular en la Liga Profesional 2021, en la fecha 3 en el empate contra Defensa y Justicia sin goles.

La ausencia más notoria en la vuelta a los entrenamientos fue la del mediocampista colombiano Yeison Gordillo. Tampoco estuvo su compatriota Cristian Zapata, aunque con autorización para viajar a su país natal por un problema personal.

El plantel trabajó este lunes (16/05) a cargo del coordinador de divisiones inferiores, Fernando Berón, quien se hizo cargo del primer equipo tras la salida de Troglio.

Consultado por su decisión de volver a San Lorenzo, desde otra función, Caruzzo expresó: “Siento mucha alegría de estar nuevamente en el club. El llamado me movilizó, tomé la decisión inmediatamente. El club está empezando a transitar otro camino y necesitamos estar juntos para sacarlo adelante”.

El exdefensor volvió a Boedo después de una etapa como jugador (2015-2018) en la que disputó 111 partidos, anotó 7 tantos y ganó un título (Supercopa Argentina 2016).