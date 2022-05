Marcelo Gallardo ama a los volantes, ¿y los '9' de área?

No es extraño que al 'Muñeco' le satisfagan más los futbolistas con "buen pie" y trato de pelota, que los más "metedores", aquellos que van al piso y se ensucian toda la camiseta. Eso es porque el ahora entrenador fue jugador hace no mucho tiempo. Y cuando fue jugador, fue '10'. Un enganche clásico, del estilo Juan Román Riquelme, y que le gustaba poner la pelota bajo la suela y hacerla correr, entendiendo que es mejor dar el pase antes que trasladar la redonda.

Tampoco es casualidad ver jugar a River con un sistema 4-5-1; donde los cinco del mediocampo son todos jugadores que juegan simple y a dos toques, que conducen cuando hay que hacerlo, pero que también ponen la pierna cuando es necesario. En River suelen jugar: Enzo Pérez, Enzo Fernández, Nicolás de la Cruz, Santiago Simón y Esequiel Barco.

Pero también están Tomás Pochettino, Agustín Palavecino, Cristian Ferreira, Juan Fernando Quintero, entre otros, como los que más se destacan por ser lo que llamamos "futbolistas de buen pie", o de "buen manejo de pelota".

Marcelo Gallardo está enamorado de los mediocampistas, posición en la que jugó durante sus 18 años de futbolista profesional. Es más, Julián Álvarez fue probado en la posición de mediocampista por el propio DT de River.

En este semestre, el delantero fue acompañado por Matías Suárez -quien le cuesta asentarse por reiteradas lesiones- y por Braian Romero. El último, es lo más parecido a un '9' de área en el plantel del 'Millonario'.

El propio Romero era considerado titular el semestre pasado y aportó varios goles. Sin embargo, Marcelo Gallardo apostó por Julián Álvarez como el único delantero para este 2022, quien, a pesar de llevar la camiseta número 9 y ocupar por momentos el rol del centrodelantero, no lo es, ya que es un futbolista que se mueve hacia atrás y hacia los costados para ensamblarse en el juego de su equipo y a quien no le gusta quedarse en el área esperando empujarla.

image.png Álvarez, Romero y Suárez. Los tres delanteros que hoy tiene River.

Ha quedado claro por parte de Gallardo, de que el mismo no es un director técnico que le guste mucho jugar con un centroatacante. Prefiere jugadores de más movilidad, que no sean tan estáticos y que tampoco se queden clavados esperando cabecear un centro. Es por eso que el 'Muñeco' decidió no contar más con el único '9' de área que tenía en el plantel, que era Federico Girotti -hoy en Talleres de Córdoba-.

Sin embargo, un dato curioso: las dos Copas Libertadores que ganó Marcelo Gallardo en River fueron gracias a los centrodelanteros Lucas Alario (2015), y Lucas Pratto (2018). Ambos fueron claves en las consagraciones riverplatenses por sus goles y su peso dentro del área.

Lucas Alario es el goleador histórico en la "Era Gallardo", y muchos hinchas 'Millonarios' se preguntan por qué River no incorpora un delantero de esas características.

Con esto no estamos desvalidando las formas o la idea de Marcelo Gallardo de jugar sin un '9' en este último tiempo, pero es una estadística que marca al River campeón.

¿Patea el tablero?

En las últimas horas, en River comenzó a sonar el nombre de Miguel Borja, delantero y '9' de área que juega en el Junior de Barranquilla.

El colombiano ya le anotó en tres oportunidades a los de Núñez y ahora es seguido de cerca por Gallardo. Ciertamente, Borja se juega el pase a cuartos de final de Copa Sudamericana este jueves (26/5) ante Unión de Santa Fe. Si los cafeteros clasifican podría generale un lío a River.

¿Por qué? Porque Junior de Barranquilla le compró el 50% de Miguel Ángel Borja a Palmeiras a fines de 2021. Si el futbolista continuara con objetivos fuertes en el plano internacional, se tornaría difícil intentar negociar por su ficha.

image.png Miguel Borja, uno de los que le interesan a Marcelo Gallardo.

Otros de los nombres que interesan en River para reemplazar a Julián Álvarez, son: Valentín Castellanos (New York City Football Club), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Sebastián Driussi (Austin), Guido Carrillo (Elche), Diego Valoyes (Talleres de Córdoba), Luciano Vietto (Al-Shabab) y José Manuel López (Lanús).

Más contenido en Urgente24:

JxC lanzó el 2023 con un fallido cacerolazo

Asesinato de Hassan Sayad Khodayari en Teherán por Israel

Según la inteligencia de Ucrania, hubo un intento de asesinato contra Putin

Colesterol: Este alimento evita que las arterias se tapen

Facundo Arana habló tras las acusaciones de violencia