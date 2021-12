Lo que se viene: Choque cultural en Qatar 2022

, señaló el ejecutivo qatarí.

image.png Qatar 2022 no permitirá muestras de afecto públicas entre personas homosexuales (Gentileza: La Nación).

En Qatar, la homosexualidad es castigada con penas de hasta más de cinco años de cárcel. Y en caso de que los homosexuales sean musulmanes, éstos pueden llegar a ser ejecutados, porque en aquel país se rigen bajo lo que dice la Sharía; la ley islámica que detalla el código de conducta de la sociedad, los criterios morales y lo que es aceptado o no, contó Olé.

Complicaciones

El fútbol es un deporte muy pasional, tal vez, el más fogoso de todos. Los jugadores se demuestran constantemente su afecto, su cariño y hasta su amor dentro y fuera de la cancha. Porque de eso se trata también, de formar un plantel que se respete y se apoye en todo momento. Los humanos somos así.

Antes de cada pitazo inicial los jugadores se suelen abrazar, besar y hasta dar palmadas los unos a los otros. Cuando hay un gol, los futbolistas se reúnen en un costado del campo de juego y se suben a la espalda de sus compañeros, se abrazan, se besan en el cachete y se felicitan. ¿Pero qué pasará en Qatar con estas situaciones?

image.png ¿Lionel Messi podrá besar a Ángel Di María en Qatar 2022?

Lo mencionado por el el presidente del Comité Organizador qatarí dejó picando estas cuestiones.

¿Qué pasará con el cariño de la Scaloneta? ¿Y los gestos de 'Dibu' Martínez?

El arquero argentino llegó a la fama por la última Copa América lograda en Brasil, aquella en la que el guardavallas fue figura en varios partidos de los de Lionel Scaloni. En ese sentido; Martínez deberá contener su euforia en los encuentros del seleccionado nacional, ya que sus gestos son muy pasados de tono, y en Qatar difícilmente se acepten.

image.png Emiliano 'Dibu' Martínez.

Josh Cavallo

Un mes atrás, el futbolista australiano Josh Cavallo confesó su homosexualidad y lo hizo siendo un jugador activo, algo que no muchos logran por miedo a la discriminación que existe en el mundo y más que nada, alrededor del mundo de la pelota.

Con eso dicho, Josh Cavallo manifestó públicamente su miedo a jugar en el Mundial de Qatar 2022, por la mencionada prohibición a la homosexualidad que rige en el Reino.

Leí algo sobre que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí Leí algo sobre que Qatar aplica la pena de muerte a la gente gay, es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí

"Esto me entristece, al final el Mundial es en Qatar y uno de los mayores logros de un futbolista profesional es jugar para tu país, y saber que es en un país que no apoya al colectivo gay y que pone en riesgo nuestra propia vida, me aterra y me hace pensar si mi vida es más importante que hacer algo realmente bueno en mi carrera profesional", a través de textuales del Diario Olé.

Hoy por hoy, Australia se estaría clasificando a Qatar, con el miedo latente de Cavallo.

image.png Josh Cavallo tiene miedo de ir a Qatar 2022 por haberse manifestado gay de forma abierta.

Al-Khater respondió: "Le damos la bienvenida y lo invitamos a que venga a conocer Qatar antes del Mundial. Nadie se siente amenazado aquí, creo que esta percepción de peligro se debe a las múltiples acusaciones y noticias que dan un panorama negativo al país".