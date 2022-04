Las hijas de Diego Maradona empezaron a rematar todo

Retomando la vestimenta de Maradona, Ámbito aportó que Sotheby's estará exhibiendo la camiseta en Londres, entre el 20 de abril y el 4 de mayo. El piso de la misma empezará en cuatro millones de libras (5,2 millones de dólares), por debajo del récord para camisetas usadas en partidos, que fue alcanzado en 2019 por una de la leyenda del beisbol, llamada Babe Ruth, cuando todavía jugaba con los Yankees de Nueva York.

image.png Se subastará la camiseta con la que Diego Armando Maradona le convirtió los dos goles a Inglaterra.

Christian Martin

En la presentación de la noticia de DIego Armando Maradona, que dio la vuelta al mundo esta mañana (6/4), llamó también la atención la presencia de Christian Martin en La Nación +.

El cronista, cubrió la noticia desde Londres y dio detalles de la situación actual entre Rusia y Ucrania. Fue su reaparición desde el escándalo con su hermana, y los rumores de su salida del canal.

image.png Christian Martin reapareció en LN+.

Recordemos, Christian Martin se vio envuelto en marzo pasado por la polémica y los rumores de abuso y violencia contra su hermana Lucila Martin.

Desgraciadamente, sí. Soy la hermana. Estuvo pegándome y ahorcándome durante una hora y media. No fue una pegada; fue una secuencia. Fue una hora y media. Siempre me trató mal; trata mal a todo el mundo. Pero ese día yo contesté y me puso primero la almohada. Luego, como yo le agarraba la cabeza, él me dio vuelta para agarrarme las manos, me empezó a ahorcar y cómo yo gritaba me tapaba la boca. Luego, me llevaba de pared en pared agarrada del cuello, contó Lucila Martin, sobre su hermano Christian

"De chicos siempre me trataba mal. Me metía la cabeza en el váter y cosas más graves que no quiero contar, que me marcaron y lo sabe mi círculo más íntimo. Lo sabía mi mamá. Se lo conté de grande porque me daba mucha vergüenza. Para que entiendas, nos tuvimos que mudar y nos separaron de habitación por este temita; para tenerlo más controladito", agregó la hermana del periodista.