Guía para la Fórmula 1: Reglamento, circuitos, Hamilton...

Además, los focos de las nuevas ordenanzas, estarán en varios puntos, tales como:

Aerodinámica : del actual modelo por el que se generaba carga aerodinámica a través de aletines y alerones, se pasa al efecto suelo, limpiando la imagen y simplificando considerablemente los alerones y la fisonomía general del monoplaza.

: del actual modelo por el que se generaba carga aerodinámica a través de aletines y alerones, se pasa al efecto suelo, limpiando la imagen y simplificando considerablemente los alerones y la fisonomía general del monoplaza. Peso : El peso mínimo obligatorio aumenta en 25 kilos, pasando de los 743 a los 768. La unidad de potencia tiene buena parte de culpa, ya que se ha decido que su peso aumente en cinco kilos, así como la masa derivada de las nuevas llantas, más grandes, de 18 pulgadas.

: El peso mínimo obligatorio aumenta en 25 kilos, pasando de los 743 a los 768. La unidad de potencia tiene buena parte de culpa, ya que se ha decido que su peso aumente en cinco kilos, así como la masa derivada de las nuevas llantas, más grandes, de 18 pulgadas. Unidad de potencia : En este punto, se destaca la introducción de algunos componentes estándar como la bomba de combustible o la imposibilidad de cerrar acuerdos en exclusiva con proveedores de turbo o baterías.

: En este punto, se destaca la introducción de algunos componentes estándar como la bomba de combustible o la imposibilidad de cerrar acuerdos en exclusiva con proveedores de turbo o baterías. Combustible : el portal Car and Driver, contó que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) desea que la Fórmula 1 se convierta en un referente en el tema de combustibles, incorporando hasta un 20% de combustible renovable ya en 2021, y tratando de aumentar la cantidad año a año.

: el portal Car and Driver, contó que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) desea que la Fórmula 1 se convierta en un referente en el tema de combustibles, incorporando hasta un 20% de combustible renovable ya en 2021, y tratando de aumentar la cantidad año a año. Suspensión y frenos : El nuevo reglamento busca simplificar la suspensión, con sistemas menos recargados al tiempo que aclara la prohibición de usar sistemas hidráulicos o cualquier tipo de amortiguadores de inercia. Los discos de freno aumentan de tamaño, pasando de los 278 milímetros a los 330, según algunas fuentes.

: El nuevo reglamento busca simplificar la suspensión, con sistemas menos recargados al tiempo que aclara la prohibición de usar sistemas hidráulicos o cualquier tipo de amortiguadores de inercia. Los discos de freno aumentan de tamaño, pasando de los 278 milímetros a los 330, según algunas fuentes. Chasis: aumentarán las dimensiones mínimas del 'cockpit', para que los pilotos de mayor tamaño no se vean penalizados.

aumentarán las dimensiones mínimas del 'cockpit', para que los pilotos de mayor tamaño no se vean penalizados. Materiales : la FIA aclara y hace hincapié en que los materiales de las monoplazas deben estar -comercialmente- disponibles para ser utilizadas.

: la FIA aclara y hace hincapié en que los materiales de las monoplazas deben estar -comercialmente- disponibles para ser utilizadas. Nuevo modelo de etiqueta de componentes : todos los componentes de un vehículo quedarán etiquetados en cinco grupos, los cuales serán: LTC, SSC, TRC, OSC y PDC.

: todos los componentes de un vehículo quedarán etiquetados en cinco grupos, los cuales serán: LTC, SSC, TRC, OSC y PDC. Cambios deportivos: se obligará a las diferentes escuderías a dar ,al menos, dos sesiones de entrenamientos libres a pilotos no titulares. Esto tendrá enormes beneficios para los pilotos que traten de conseguir una superlicencia pero solo tengan puntos para la licencia de entrenamientos libres, ya que de completar al menos 100 kilómetros se les sumará un punto en la licencia hasta un máximo de 10, completó Car and Driver.

image.png La F1 dará comienzo el próximo viernes (18/3) con las prácticas libres.

Lewis Hamilton

El piloto británico ya disipó todo tipo de dudas con respecto a su futuro: seguirá compitiendo bajo el volante de Mercedes.

En conferencia de prensa, Lewis Hamilton expresó sus emociones y deseos de cara a este 2022:

"Apagué, desenchufé, estuve con mi familia. Me centré en estar presente para ellos y digerir lo que había pasado. Es difícil entender del todo lo que sucedió. No he vuelto a ver la carrera, la recuerdo y la he revisado mentalmente varias veces. No recuerdo qué le dije a Max. No lo he revisitado, no miro hacia atrás sino hacia adelante. No podemos cambiar el pasado, nada cambiará lo que sentí entonces. Es bueno que la FIA dé pasos para mejorar. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelve a sucederle a nadie en el deporte, nunca más. Ahora hay que asegurarse de que las reglas se cumplan".

¿Retirada? La he considerado tantas veces… pero ahora no, sinceramente no. Amo este deporte, hubo un momento en el que perdí la fe en el sistema, pero me niego a que este momento defina mi carrera. Quiero volver más fuerte. Si piensas que lo que se vio al final del pasado año era mi mejor nivel, espera y verás ¿Retirada? La he considerado tantas veces… pero ahora no, sinceramente no. Amo este deporte, hubo un momento en el que perdí la fe en el sistema, pero me niego a que este momento defina mi carrera. Quiero volver más fuerte. Si piensas que lo que se vio al final del pasado año era mi mejor nivel, espera y verás

"Nunca, nunca dije que iba a parar. Me encanta hacer lo que hago. Decidí volver a afrontar otra temporada y trabajar con Toto (Wolff) y George (Russell)", cerró Hamilton.

image.png Lewis Hamilton seguirá en Mercedes hasta 2023.

Max Verstappen

El neerlandés, último campeón del mayor evento automovilístico del mundo, extendió su vínculo con Red Bull hasta 2028, por un salario de 50 millones de euros al año.

"Estoy orgulloso de anunciar que Red Bull seguirá siendo mi casa al menos hasta 2028. Me encanta este equipo y estoy muy feliz de continuar en este viaje impresionante en el que vamos a estar durante mucho tiempo. Hemos conseguido mucho juntos ya, pero definitivamente aún nos quedan muchas cosas por lograr", expresó Verstappen

Y agregó: "Realmente disfruto siendo parte de este equipo, así que decidir quedarme hasta la temporada 2028 fue fácil. Me encanta esta escudería y el año pasado fue simplemente increíble. Nuestro objetivo desde que nos juntamos en 2016 era ganar el Campeonato y hemos hecho eso, así que ahora se trata de mantener el número uno en el coche a largo plazo".

Max Verstappen llegó al Red Bull en 2016 y tenía contrato hasta 2023. Red Bull tiene grandes planes para el piloto, y por eso le ofrecieron la renovación de contrato, tras el histórico campeonato conseguido el año pasado.

image.png El plan A de Red Bull. Max Verstappen renovó hasta 2028.

Michael Masi

Michael Masi fue despedido de su cargo de juez de carreras, tras la temporada 2021 y los múltiples reclamos de parte de Mercedes, quien exigió la destitución del australiano tras la consagración de Max Verstappen.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de FIA desde diciembre de 2021, confirmó que Masi tendrá una nueva función dentro de la FIA y aclara que "cumplió con un trabajo muy complicado en la F1" desde que sucedió a Charlie Whiting, fallecido en Australia 2019.

"Se crea una dirección de carrera virtual, un sistema como el VAR, en las oficinas de la FIA en el circuito. Se apoyará al director de carrera con las herramientas más modernas. Segundo, se eliminarán las comunicaciones directas con el director de carrera (por los equipos) para permitirle tomar decisiones en paz", sostuvo Sulayem.

El enojo con Masi, se debe a que Lewis Hamilton quedó muy molesto con él en el GP decisivo del año. Antes de la reanudación de la carrera, tras el despiste del Williams de Nicholas Latifi, Masi les ordenó a los rezagados que dejaran pasar a Max Verstappen, quien tuvo cinco autos adelante. El mismo Vertsappen, había puesto gomas blandas antes del último giro, con lo cual tuvo mejores condiciones en su auto que el británico Hamilton, al que superó tras el relanzamiento y la salida del safety car. Ahora, sin dudas, Mercedes se salió con la suya.

image.png Por enojo de Mercedes, Michael Masi fue despedido como director de carreras.

Se terminaron las burbujas

La Fórmula 1 exige -obligatoriamente- que todo el personal que trabaje en su paddock esté completamente vacunada contra el Covid-19, a partir de esta temporada. La decisión, tomó más fuerza a raíz del caso de Novak Djokovic y su frustrado paso por Australia.

Las reglas son simples para ingresar al país y las reglas son simples para operar en la Fórmula Uno. Para participar en el evento, se estará 100 por ciento vacunado y no se buscará una exención para nadie de nadie. Hay tolerancia cero. Ya seas Lewis Hamilton o Valentino Rossi en MotoGP, y si das positivo, no corres ese fin de semana , lanzó Andrew Westacott, director ejecutivo de Australian GP Corporation Las reglas son simples para ingresar al país y las reglas son simples para operar en la Fórmula Uno. Para participar en el evento, se estará 100 por ciento vacunado y no se buscará una exención para nadie de nadie. Hay tolerancia cero. Ya seas Lewis Hamilton o Valentino Rossi en MotoGP, y si das positivo, no corres ese fin de semana , lanzó Andrew Westacott, director ejecutivo de Australian GP Corporation