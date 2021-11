Eliminatorias Sudamericanas: Clasificados y los complicados

Lo que se viene

La selección 'albiceleste' y la 'verdeamarela' tomarán lo que quede de Eliminatorias como puros preparativos, en la antesala a Qatar. A falta del fallo de Conmebol por el partido suspendido entre argentinos y brasileños por el Ministerio de salud brasileña "Anvisa", quedó muy en evidencia que a Brasil y a Argentina les queda chico jugar en Sudamérica.

000_9RT6DT.jpg Argentina y Brasil, los únicos clasificados en las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: AFP).

La Ecuador de Gustavo Alfaro viene siendo una grata sorpresa para muchos. La "mano" del entrenador se ve desde hace tiempo, a pesar de que no sea el funcionamiento vistoso que muchos nos quieren acostumbrar a ver. A esta altura, los ecuatorianos están dentro del próximo Mundial, en la colocación 3°.

Salvo una catástrofe para el 'Tri', tendrán su boleto a Qatar tras su ausencia en Rusia 2018.

https://twitter.com/giraltpablo/status/1460798318364274688 Primera victoria de Ecuador en Chile tras 10 derrotas y dos empates. Gustavo Alfaro cada vez más cerca de llevar a La Tri a su cuarto mundial en la historia (todos en el siglo XXI). pic.twitter.com/XKg4rqp09H — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 17, 2021

Más atrás en la tabla está Colombia. La selección cafetera no encuentra cómo salir de la irregularidad y por momentos, padece los partidos. Sus jugadores de buen pie no le dan -todavía- el plus que necesita para lograr un buen desempeño. Su clasificación será difícil.

Completando el top 5, está Perú. Las 2 últimas victorias (3-0 a Bolivia y 2-1 a Venezuela), le posibilitan ilusionarse con jugar su segundo Mundial consecutivo. El trabajo del 'Tigre' Ricardo Gareca es realmente destacable desde hace años, y los peruanos se plantan de igual a igual con las demás selecciones.

https://twitter.com/pasefiltradope/status/1460742927177732099 La foto de la Eliminatoria: ¡TRIUNFAZO HISTÓRICO DE PERÚ EN CARACAS Y NOS METEMOS EN LA PELEA POR EL MUNDIAL, CARAJO! ¡17 PUNTOS Y ESTAMOS CON MÁS VIDA QUE NUNCA! pic.twitter.com/E0Y88IJny6 — Pase Filtrado (@pasefiltradope) November 16, 2021

Repasemos:

Brasil : Clasificado .

Argentina : Clasificado .

Ecuador : Tiene una buena diferencia con respecto a sus perseguidores. El sueño es posible.

Colombia : Mucho por mejorar. Deberá mantener la diferencia en los últimos partidos.

Perú : Pura ilusión. Gareca quiere meter a los peruanos otra vez en la Copa del Mundo.

Chile : Repuntó en los últimos partidos y la ilusión sobrevuela.

Uruguay : Sin juego sin garra y sin nada. Los de Tabárez se podrían quedar afuera por primera vez en 16 años.

Bolivia : La victoria ante Uruguay (16/11) por 3-0, lo mete en la pelea.

Paraguay : Pocas chances de clasificar. Al equipo de Barros Schelotto le quedan rivales difíciles.

Venezuela: Prácticamente eliminado.