Christian Bragarnik, atrapado entre la Casa Rosada y la AFA

Gracias a esa transferencia, Christian Bragarnik se ganó la simpatía de Julito Grondona, hijo del legendario Don Julio Grondona. También, consiguió la confianza del grupo propietario del Irapuato FC y al poco tiempo viajó a México para trabajar en Querétaro, club de primera división del mismo pool empresario. Dentro de esa estructura, comenzó como secretario y finalizó como presidente, informó el portal IProfesional.

Para ampliar su panorama; Bragarnik se dio cuenta que no debía atarse a un club como dirigente, sino que el mejor camino posible era trabajar como asesor externo en varios clubes de fútbol.

Con el paso de los años, el empresario y abogado fue creciendo hasta convertirse en la persona más influyente del fútbol argentino, moviendo los hilos de varios clubes. Su poder también trasciende fronteras, llegando a México, Chile y España.

Sin embargo con la polémica que saltó ayer en la AFA, ¿Quién se hace cargo?

https://twitter.com/NachoGenovart/status/1443293137951248385 Allanamientos #AFA, #Union, #Racing, #GELP e #Independiente: En junio del 2020 se abrió una investigación en la FINCEN (investiga el lavado de dinero) sobre evasión de dos representantes del fútbol argentino. Uno de ellos es #Bragarnik. El otro, me dicen, es Uriel #Pérez. pic.twitter.com/JMYUCqqEfw — Nacho Genovart (@NachoGenovart) September 29, 2021

https://twitter.com/Cristhopher_28/status/1443597440720904204 Atentos con lo que pase a uno de los representantes más importantes del fútbol mexicano.



En junio del 2020 se abrió una investigación (lavado de dinero) sobre evasión de dos representantes del fútbol argentino. Uno de ellos es #Bragarnik. pic.twitter.com/OhAcxs0lsq — Cristhopher Islas (@Cristhopher_28) September 30, 2021

Su rol en Ferro Carril Oeste

Luego de caer frente a Atlanta y quedar eliminado en los octavos de final del reducido por el ascenso a la Liga Profesional (cupo que finalmente terminó consiguiendo Platense) Ferro había decidido apostar fuerte en la búsqueda del tan deseado ascenso a Primera después de más de 20 años y, dentro de esa apuesta, entró Christian Bragarnik.

Lo cierto es que la decisión de que Christian Bragarnik (hincha de Vélez), llegue a Ferro, no cayó bien entre los simpatizantes del equipo "verdolaga", justamente, por ser hincha del clásico rival.

La llegada de Bragarnik a Ferro no se trata de un gerenciamiento, sino que el empresario llegó para ayudar en la llegada de refuerzos a la institución de Caballito.

En diálogo con FerroWeb, el presidente de Ferro, Daniel Pandolfi, dio detalles de la relación del club con el grupo empresario de Christian Bragarnik.

"Él desde hace unos años había estado acerándonos una posibilidad que hasta ahora nunca nos pusimos de acuerdo porque se trataba de un sistema de gerenciamiento u otro tipo de sistema que nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Esta vez, la propuesta es ingresar al club una cantidad de dinero todos los meses para completar el presupuesto que teníamos, que era de 4 millones, y para la contratación de jugadores".

El dinero tiene que ingresar 100% en Ferro (contratos, derechos federativos de jugadores, etc.) y Ferro no tiene obligación de devolución, es un aporte que hace el grupo de Bragarnik. El dinero tiene que ingresar 100% en Ferro (contratos, derechos federativos de jugadores, etc.) y Ferro no tiene obligación de devolución, es un aporte que hace el grupo de Bragarnik.

Sin embrago, uno de los entrevistadores le preguntó:

¿Por qué ellos (el grupo de Bragarnik) ponían esa gran cantidad de dinero si Ferro no estaba obligado a devolver ni un peso?

Pandolfi respondió: "Ellos nos solicitaron 2 cosas: un tema era tener la decisión sobre el cuerpo técnico y traer los jugadores que el considera. Y lo segundo era que la forma de recuperar el dinero era -precisamente- participando de las ventas de jugadores que traían ellos y de las ventas de todo aquello que ellos podían producir".

Pandolfi continuó:

Surgió la figura de Uriel Pérez como socio al 50% del grupo de Bragarnik. Ellos quisieron conocer el club. Pero todo el manejo permanece y pertenece al club Ferro Carril Oeste. Ellos tienen injerencia en las decisiones futbolísticas, referidos a nombrar el técnico y los jugadores que van a venir Surgió la figura de Uriel Pérez como socio al 50% del grupo de Bragarnik. Ellos quisieron conocer el club. Pero todo el manejo permanece y pertenece al club Ferro Carril Oeste. Ellos tienen injerencia en las decisiones futbolísticas, referidos a nombrar el técnico y los jugadores que van a venir

"¿Este convenio tiene que ver con lo futbolístico o incluye la infraestructura del club?", lo interpelaron al presidente de Ferro.

"La infraestructura del club referirá en la parte futbolística. Ellos quieren arreglar toda la cancha principal para entrenar una vez x semana. Nosotros estamos "sobrados" para el Nacional B pero no para la Primera, ahí nos falta y es eso a lo que ellos apuntan. La primera objeción grande fue hacia los campos de juego".

"¿Qué pasa cuando los jugadores de Bragarnik son vendidos? ¿Y con los de la cantera de Ferro?"

"Los jugadores quedan federativamente registrados en Ferro y cada caso será un tema particular. No es lo mismo un jugador libre, a uno a préstamo o de alguna otra forma. En cada caso va a estar previsto en el contrato el porcentaje de venta que le quedará al club en caso de venta del jugador. Respecto a los jugadores de la cantera es lo mismo: nosotros pondremos un precio de venta de jugadores y, en caso de que ellos vendan al jugador, se quedan con un porcentaje de comisión de lo que vendan. El porcentaje mayoritario siempre es del club. Nosotros podemos decir que no queremos vender a un jugador, es potestad del club".

"Este tipo de grupos empresarios está armado de manera muy profesional y no hay muchos clubes en Primera que tengan esta estructura que tienen estos empresarios. Tienen oficinas, seguimientos de jugadores, ven partidos. Ellos cumplen la tarea real de una secretaría técnica".

"¿Qué recaudos piensa tomar Ferro para que la calidad de los jugadores que lleguen sean jugadores importantes para la categoría, y que no sean jugadores que tal vez Bragarnik no pudo ubicar en otros clubes?"

"En ese caso ellos están arriesgando plata, cuando ellos te llevan a Forestello y te recomiendan 5 jugadores, son jugadores que los paga el club. En el caso de nuestro club, ellos están aportando dinero y tienen que recuperarlo. Si te mandan jugadores malos que no se venden, van a perder los 70 millones de pesos que van a poner. Sería una tontería mandarnos jugadores malos".

image.png Daniel Pandolfi dio detalles del convenio entre el grupo empresario de Christian Bragarnik y Ferro Carril Oeste.

Diego Armando Maradona

En 2018, Diego Armando Maradona quería relanzar su carrera como director técnico y su abogado, Matías Morla, organizó una reunión con Christian Bragarnik. La idea era que el empresario lo ubicara en algún club del fútbol argentino. Sin embargo, el intermediario le recomendó resetear su recorrido como entrenador en México. Maradona aceptó y Bragarnik lo colocó en Dorados de Sinaloa.

"El Diego" hizo una buena campaña en el conjunto mexicano pero se quedó a las puertas del ascenso a la máxima categoría del fútbol de México. Bajo la conducción de Diego Maradona, Dorados de Sinaloa consiguió 18 triunfos, 10 empates y 7 derrotas.

El 13 de junio de 2019 Diego comunicó que dejaba la conducción técnica para enfocarse en sus lesiones de hombro y rodillas, estas últimas afectadas por una importante artrosis que llegó a impedirle caminar.

image.png Diego Armando Maradona dirigió a Dorados de Sinaloa entre 2018 y 2019.

El paso a GImnasia de la Plata

Para fines de 2019, varios clubes sondeaban al '10', entre ellos Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba, Nueva Chicago y justamente, Gimnasia de la Plata de la mano -otra vez- de Christian Bragarnik.

Aunque "Pelusa" había prometido enfocarse en su salud, finalmente el 5 de septiembre de 2019 fue confirmado como nuevo entrenador de Gimnasia La Plata, para intentar recuperarlo de su último puesto en la Superliga Argentina y posible descenso a la Segunda División.

Su ciclo en el "Lobo" platense, se cerró con el ya conocido fallecimiento de Diego Maradona.