Benzema tiene atragantada la final y atendió a Deschamps

BENZEMATIENEATRAGANTADALAFINALYDISPAROCONTRADESCHAMPSFOTO2.jpg Karim Djaziri, representante de Karim Benzema, tiene atravesada la final que Francia perdió con Argentina en Qatar 2022 y disparó contra Didier Deschamps.

En Francia la “guerra” Benzema-Deschamps “ya es total” destacó el diario español Marca que subrayó que “el caso ha sido sospechoso desde el inicio” y afirmó que “nunca hubo un intento” del cuerpo técnico de la selección francesa por “recuperar” a Benzema y utilizarlo en la ronda eliminatoria del Mundial.

Ante eso, Deschamps decidió no reemplazarlo pero se molestó cuando se le consultó por la posible convocatoria a días del duelo ante Argentina. “Tengo jugadores que se han lesionado antes. Karim es uno de ellos. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está allí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, ex jugadores o jugadores lesionados”, sostuvo.

BENZEMATIENEATRAGANTADALAFINALYDISPAROCONTRADESCHAMPSFOTO3.jpg Karim Djaziri, representante de Karim Benzema, tiene atravesada la final que Francia perdió con Argentina en Qatar 2022 y disparó contra Didier Deschamps.

Tras perder la final, Benzema anunció su retiro de la Selección. “¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, escribió el jugador en sus redes sociales.

El atacante del Real Madrid estuvo presente en 97 partidos, llegando a anotar 37 goles y teniendo un periodo de ausencia de las convocatorias de cinco años entre 2015 y 2021 debido al veto del propio técnico Didier Deschamps por el caso Valbuena en el que el futbolista y otras personas de su entorno fueran condenados por participar en la extorsión del exjugador del Marsella a raíz de un video sexual.

BENZEMATIENEATRAGANTADALAFINALYDISPAROCONTRADESCHAMPSFOTO4.jpg Karim Djaziri, representante de Karim Benzema, tiene atravesada la final que Francia perdió con Argentina en Qatar 2022 y disparó contra Didier Deschamps.

Argentina se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, a 36 años de la gesta de México ‘86, luego de vencer a Francia en la definición por tiros penales de una increíble final de Qatar 2022, empatada 3-3 al final de 120’.

La selección estuvo dos veces a tiro de ganar el partido, en el tiempo regular y el extra, pero un intratable Kylian Mbappé, autor de un triple, elevó a niveles imposible el dramatismo del desenlace.

En la tanda de penales, Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel), Emiliano “Dibu” Martínez tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

En su última noche mundialista, Messi abrió el marcador de penal a los 23’ del primer tiempo y Ángel Di María, otra de las grandes figuras, estiró la cuenta a los 32’ de la misma etapa.

Mbappé forzó el tiempo extra con un doblete a los 35’ y 36’ del segundo tiempo y luego quiso los penales cuando empató 3-3 a los 117, en el segundo suplementario, después de que Lionel Messi consiguiera el 3-2 a los 109, en un mano a mano colosal entre las dos celebridades del fútbol planetario.

BENZEMATIENEATRAGANTADALAFINALYDISPAROCONTRADESCHAMPSFOTO5.jpg Karim Djaziri, representante de Karim Benzema, tiene atravesada la final que Francia perdió con Argentina en Qatar 2022 y disparó contra Didier Deschamps.

Más de 80.000 fanáticos de Argentina deliraron en el estadio Lusail por la esperada conquista de la selección y elevaron a Messi al plano celestial de Diego Maradona, figura omnipresente en la memoria del hincha durante toda la competencia. Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4. Francia se quedó con 2.

Argentina, campeón '78 y '86, se consolidó como el cuarto país más ganador de la Copa Mundial de la FIFA después de Brasil (5), Italia y Alemania, que suman 4. Francia se quedó con 2.

La “Scaloneta”, que ya suma tres títulos por la conquista previa de la Copa América y la Finalissima, cortó con una racha de dos décadas sin consagraciones de equipos sudamericanos.

En la definición de los doce pasos, con la hinchada argentina de fondo, el equipo no falló, Emiliano “Dibu” Martínez se agrandó y sucedió lo esperado por todo el mundo del fútbol: Argentina y Messi, al fin, campeones del mundo.

Más contenido en Urgente24:

Climatólogos pronostican cuándo podría llegar 'El Niño' a la Argentina

Escracharon a Víctor Hugo Morales y explotó: "HDP, cagón"

FIFA investiga: La causa que salpica a Agüero, Antonella y Salt Bae

Gastón Edul salvó al periodismo deportivo en Qatar 2022

Casaca 3 estrellas: Mercado Libre marca la cancha de Adidas