Bajemos la euforia con la Scaloneta, Sudamérica no es medida

Este ciclo del seleccionado cuenta con un líder natural (Lionel Messi) dentro del campo de juego con varios adalides. Ítems imprescindibles para que, a partir de esto, se pueda construir algo positivo ya que sin estas virtudes se haría todo cuesta arriba.

El arquero Damián Martínez, Rodrigo De Paul y Lionel Messi son los jugadores símbolos de esta selección con muchos lugartenientes como Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi, Ángel Di María y algún otro que alguien quiera sumar.

Se nota que es un grupo de jugadores que se estiman entre sí, que están unidos y que todos tiran para el mismo lado. No es poco lo que estamos marcando a la hora de conformar un grupo de seres humanos en este nivel de competencia.

Comenzaron siendo un equipo de bajo perfil, sin ser considerados fantásticos, galácticos, ni nada por el estilo.

Es un equipo que nunca se la creyó y que la viene remando de abajo. En silencio. De a poco. Es la mejor manera de construir un equipo con solidez para que logre ser duradero.

Qatar 2022

En el transcurso de 2021 el seleccionado argentino no paró de entregarle alegrías a su gente. Desde la coronación en la Copa América derrotando al rival más duro de todos en una final de nivel discreto, a una actualidad en las Eliminatorias que lo muestra firme, seguro y pulverizando todo lo que se le cruza por el camino. Hasta acá, todo color de rosas.

La suerte también le ha venido jugando a favor y esto también hay que señalarlo, más allá de que hay que analizar esta actualidad desde una óptica distante de lo genuflexo.

Lo primero a hacer notar es que este buen momento no asegura lo más importante: llegar a gran nivel al Mundial de Qatar. Falta mucho tiempo para la competencia máxima y no sabemos que pasará con el nivel de los jugadores ni del equipo. Además, tampoco garantizaría mucho que digamos.

Hay que tener en cuenta que el Mundial se disputará recién en noviembre de 2022. 12 meses es muchísimo tiempo en fútbol para proyectar.

Sin ánimo de bajar el nivel de euforia ni de pinchar el globo, el marco comparativo que venimos teniendo no es el apropiado.

El nivel de los seleccionados de la Eliminatoria Sudamericana en general es pobre, separando a Brasil y Argentina que la mayoría de las veces no tienen muchos problemas de clasificación salvando excepciones que nosotros bien conocemos.

La del Mundial de 1986, con Carlos Salvador Bilardo ;

; la de Diego Maradona entrenador con el gol de Martín Palermo ante Perú en la contienda previa a Sudáfrica 2010 ; o bien

entrenador con el gol de ante en la contienda previa a ; o bien la última edición de Rusia 2018, a donde entramos por la ventana y sólo gracias a Lionel Messi por lo del recordado partido final de esas Eliminatorias ante Ecuador de visitante. Fue el 10/10/2017 cuando Argentina ganó 1 a 3 con goles del jugador del PSG (¿por mucho tiempo más?).

Pero la realidad que, de 10 equipos participantes en las Eliminatorias, clasifican 4 y medio, por decirlo de algún modo (el 5to. va a un repechaje) y entre los competidores hay equipos con poco brillo en cuanto a nivel de juego. No hace falta que los nombremos. No queremos herir sentimientos nacionalistas sabiendo que no es necesario hacerlo.

Para que esta competición sea realmente complicada deberían clasificar sólo 3. Ahí si que se pondría bravo pero por como está planteada, no. Pero... el negocio manda en la FIFA desde Joal Havelange al presente.

De todos modos, en este contexto, esta competencia muchas veces se hace dura aunque el epílogo en general siempre es el mismo: Argentina y Brasil adentro y los demás pueden variar. Entre estos, Uruguay obtiene ventajas la mayoría de las veces y consigue el boleto a los Mundiales. No es el caso de estas Eliminatorias porque el nivel de Uruguay es muy bajo y esta atravesando una crisis muy marcada en su juego.

Y en la Copa América es lo mismo. Son los mismos competidores, con la salvedad de que los 'mano a mano' le dan más posibilidad a los débiles por esto de que en un sólo partido todo puede pasar y, en caso de empate van a penales. Así se equiparan las oportunidades un poco más por el formato de competición Eliminatoria, aunque también casi siempre dirimen los mismos.

Las estadísticas indican que se jugaron 32 Copas Américas y los ganadores fueron:

Uruguay y Argentina 15;

Brasil 9;

Chile, Perú y Paraguay 2;

Colombia y Bolivia 1.

Y ya que estamos con la historia y las estadísticas, para corroborar lo que venimos sosteniendo, las Eliminatorias arrojan los siguientes datos:

Análisis

Luego de repasar la historia y ver estas comparaciones, cabe señalar que la medida más adecuada para sacar conclusiones sensatas para este momento del seleccionado, se daría ante selecciones como las de Italia, Inglaterra, España, Bélgica, Francia, como para citar los más destacados sin dejar de lado a Alemania, Portugal, Países Bajos o aquellos de 2da. y 3ra. línea que suelen ser duros como Croacia, Suiza o el mismo Dinamarca.

Aunque, a decir verdad, tampoco sería de mucha utilidad porque serían partidos amistosos y no es lo mismo que por los porotos. Pero, por lo menos, nos entregarían mayores parámetros fidedignos para evaluar al equipo y obtener conclusiones acerca de en que nivel se encuentra nuestro seleccionado.

Las selecciones europeas que acabamos de citar nos pondrían en un nivel de exigencia que no hemos tenido hasta el momento. El ciclo Lionel Scaloni no ha contado con las medidas que se necesitan, sin ánimo de quitar mérito a la actualidad. Lo que tuvo que afrontar lo sorteó bien y estuvo a la altura. Es lo que importa en realidad.

Los europeos pueden llevarnos a situaciones límites dentro de un partido que los sudamericanos no, poniéndonos a defender de verdad en el caso o probando como remontaríamos trámites adversos.

En general los mejores europeos son tácticos, físicos y muy agresivos para atacar y defender. Tienen transiciones rápidas y ni que hablar que cuentan con muchos futbolistas de gran nivel que también nos exigirían mucho desde lo individual.

Dejando un poco de lado todos los análisis que hemos hecho hasta acá entre medidas comparativas sudamericanas y europeas. ¿Cómo hacemos para que el Mundial se juegue mañana? Sería lo más conveniente por la racha que transitamos pero lo cierto es que falta demasiado.

Se viene Brasil, que debe estar con unas ganas bárbaras de vengar lo de la Copa América, y tiene además el condimento de ponerle un fin al invicto de Scaloni al frente del equipo nacional. Cierto es también que Argentina puede acabar con el invicto brasileño en esta competencia. Linda propuesta la que se viene en unos días.