Argentina entrena ante Honduras: Hora, TV, formaciones y cómo verlo

TN informó que Pérez, Otamendi Paredes y Martínez sí pudieron llevar a cabo el trámite de manera presencial pero Romero no, ya que no tiene pasaporte comunitario. El zaguero tenía un turno asignado para el viernes 9 de septiembre pero no pudo presentarse en la Embajada de los Estados Unidos en Inglaterra porque su club, el Tottenham, le impidió ausentarse a las prácticas. "La situación de Cuti Romero me molesta", estampó el entrenador Scaloni.