Alarma en la Selección: Manu Lanzini tuvo un grave vuelco

Desde el medio británico The Sun dieron detalles del accidente que sufrió Lanzini: “Es común que los jugadores del West Ham usen un servicio de chofer, especialmente para aquellos que viven en la ciudad. Estaban en una carretera de doble calzada, por lo que podría haber causado una carnicería total”.

MANULANZINIACCIDENTELONDRESFOTO3.jpg Manuel Lanzini sufrió un dramático accidente de tránsito en Inglaterra y se salvó “de milagro”. El auto que trasladaba al futbolista volcó y quedó destrozado.

Manuel Lanzini habló en TyC Sports Verano acerca de su presente en el comienzo del 2022. Entre otras cosas, dio detalles de lo que vive en el West Ham de la Premier League mientras se prepara para afrontar este año de la mejor manera teniendo en cuenta las chances de estar en el Mundial de Qatar. Durante la entrevista, reveló una divertida anécdota de cuando jugaba para River Plate en el Estadio Monumental.

Acerca de sus declaraciones sobre su paso por la institución de Núñez, Lanzini contó detalles de lo que vivía cada vez que jugaba en la mencionada cancha: “Cuando me tocaba jugar en River, recuerdo que a veces me ponía a cantar las canciones de la hinchada en medio de la campo de juego. Y después de 20 segundos decía, 'tengo que hacer esto o moverme acá' y a veces me distraía”, contó en TyC Sports.