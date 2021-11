Cuando 2 militares judíos pusieron en jaque el racismo

Alfred Dreyfus era un capitán judío del ejército francés que fue juzgado por un consejo de guerra y condenado por traición por pruebas endebles en 1894; luego fue exonerado en 1906, después de años de procedimientos judiciales de alto perfil y debates públicos que dividieron al país.

Su sensacional caso puso el antisemitismo profundamente arraigado en el centro de atención e influyó en la política francesa durante los años venideros. Incluso hoy en día, es un símbolo mundial de discriminación e injusticia.

Otro ejemplo destacado de un soldado judío sometido a consejo de guerra ocurrió aquí en los Estados Unidos.

Aunque menos famoso que el caso Dreyfus, el caso de Al Levy también se centró en la discriminación, tanto contra miembros del ejército judíos como afroamericanos, y ayudó a generar un cambio duradero.

El 'escándalo Dreyfus' comenzó cuando Alfred Dreyfus fue acusado de vender secretos militares al gobierno alemán y condenado a cadena perpetua.

Desde el principio, el antisemitismo rodeó el juicio. La lealtad de Dreyfus al gobierno francés fue cuestionada en los medios de comunicación, con sugerencias de que era parte de una conspiración judía internacional. Muchos periódicos publicaron caricaturas llenas de estereotipos antisemitas.

Él estuvo detenido durante 5 años en una brutal colonia penal llamada Devil's Island, frente a las costas de América del Sur. Durante ese tiempo, el apoyo a Dreyfus creció, ya que quedó claro cuán escasas eran las pruebas en su contra y la presión para su liberación aumentó.

La persona más famosa que llamó la atención sobre la difícil situación de Dreyfus fue un destacado pensador y escritor francés, Emile Zola.

emile zola.jpg Émile Zola.

Zola publicó una carta abierta en la que acusó al gobierno y al ejército de antisemitismo sistemático. Tal como esperaba Zola, la carta resultó en cargos de difamación en su contra, lo que atrajo una atención generalizada al caso.

El escritor británico Michael Rosen sostiene que la intervención de Zola hizo legítimo hablar en contra del antisemitismo por primera vez en Francia y llamó la atención del público sobre cómo el nacionalismo y el antisemitismo limitaban la capacidad del sistema legal para hacer justicia.

El caso se convirtió en un momento crítico que dividió a Francia, lo que obligó al país a enfrentar un antisemitismo profundamente arraigado y defender la justicia imparcial.

Dreyfus fue condenado por segunda vez después de un nuevo juicio en 1899, pero el Presidente le concedió el indulto y lo puso en libertad. No fue exonerado por completo hasta 1906. Más tarde se descubrió que algunos de los documentos utilizados para condenarlo eran falsos.

Un consejo de guerra estadounidense

Como estudiosa, exploro puntos en común y conflicto entre las comunidades judías y afroamericanas y descubro historias desconocidas de grupos marginados.

Mi investigación examina cómo las generaciones anteriores han desafiado el antisemitismo y el racismo, y qué podemos aprender para enfrentar los mismos problemas hoy.

Mi trabajo reciente examina el consejo de guerra contra Al Levy, un soldado judío estadounidense que estuvo destinado en el aeródromo de Lincoln, Nebraska, durante la 2da. Guerra Mundial.

Levy era popular entre sus compañeros soldados por escribir canciones divertidas y románticas sobre la vida en el ejército.

A principios de 1943, se molestó por el maltrato a los soldados afroestadounidenses en la base y expresó su preocupación a sus compañeros soldados y oficiales al mando, así como a sus amigos en la ciudad de Nueva York.

El ejército de USA lo sometió a un consejo de guerra en el verano de 1943.

El ejército afirmó que Levy no estaba siendo castigado por sus críticas a las políticas discriminatorias de los militares hacia los soldados afroestadounidenses, sino por hacer declaraciones negativas sobre su oficial al mando y participar en una conducta impropia de un oficial. Lo asignaron a trabajos forzados, lo despojaron de su rango y le redujeron el salario.

Durante su juicio, los fiscales militares destacaron su identidad judía y activismo laboral, y cuestionaron su lealtad al gobierno estadounidense.

Varios periódicos llamaron la atención sobre el caso de Levy, incluido un popular diario neoyorquino, 'PM'. Sus partidarios argumentaron que lo habían atacado por ser judío y exigieron un trato igualitario dentro del ejército.

Su padre envió un reclamo personal al presidente Franklin D. Roosevelt, en 1944, pidiéndole que revisara el caso de su hijo.

Morris Levy señaló que su hijo estaba sufriendo porque defendió a los ciudadanos estadounidenses que estaban siendo maltratados y preguntó si el ejército estadounidense era diferente a los nazis en Alemania.

Durante la 2da. Guerra Mundial, todas las fuerzas armadas de USA practicaron el segregacionismo, incluso si las bases militares estaban ubicadas fuera del alcance de las leyes de Jim Crow."

afroestadounidenses.jpg Soldados estadounidenses sin derechos civiles pero enviados a pelear contra los nazis.

Una aclaración

Jim Crow fue el nombre del sistema de castas raciales que operó principalmente, pero no exclusivamente, en los estados fronterizos y del sur estadounidense, entre 1877 y mediados de la década de 1960.

Desde 1870 las leyes de Jim Crow ordenaron la segregación racial en todas las instalaciones públicas en los estados de los ex Estados Confederados de América y en algunos otros.

Las leyes de Jim Crow fueron confirmadas en 1896, en el caso de Plessy contra Ferguson, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estableció su doctrina legal "separados pero iguales" para las instalaciones para afroestadounidenses.

En 1913 el presidente Woodrow Wilson amplió el principio legal de segregación racial al empleo federal, las instalaciones y el transporte públicos, incluidos los vagones de los trenes y ómnibus interestatales. Las instalaciones para afroestadounidenses eran de inferior calidad, a veces ni siquiera existían.

Las leyes Jim Crow, que exigían la segregación en las escuelas, baños, restaurantes y bebederos, institucionalizaron las desventajas económicas, educativas y sociales para los estadounidenses. El ejército estadounidense ya estaba segregado.

Un hombre negro no podía darle la mano a un hombre blanco porque implicaba ser socialmente igual.

Un hombre negro que ofreciera su mano a una mujer blanca corría el riesgo de ser acusado de violación.

Negros y los blancos no debían comer juntos. Pero si comían juntos, primero se servían los blancos y debía existir una separación entre ellos.

Un hombre negro no podía ofrecerse a encender el cigarrillo de una mujer blanca porque el gesto implicaba intimidad.

Los negros no debían mostrar afecto entre ellos en público, en especial no podían besarse porque ofendían a los blancos.

Los blancos no usaban títulos de cortesía de respeto al referirse a los negros. A los negros se les llamaba por su nombre de pila. Los negros debían usar títulos de cortesía cuando se referían a los blancos y no se les permitía llamarlos por su nombre de pila.

Si una persona negra viajaba en un vehículo conducido por una persona blanca, la persona negra se sentaba en el asiento trasero, si era automóvil, o iba en la caja si era un camión.

Los automovilistas blancos tenían el derecho de paso en todas las intersecciones.

el caso levy.pdf La noticia de la reapuertura del 'caso Levy' en un diario estadounidense.

Volver a la historia

"Los soldados afroestadounidenses en el aeródromo de Lincoln y otras bases militares enfrentaron discriminación rutinaria y maltrato.

Como resultado del consejo de guerra de Levy, la rama de Lincoln de la NAACP (National Association for the Advancement of Colored People o Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color), la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos, llevó a cabo una investigación de soldados afroestadounidenses en el aeródromo. Su informe documentó viviendas y oportunidades de recreación inferiores y desigualdad salarial.

Los soldados afroestadounidenses informaron que los habían llevado para ayudar en la cosecha local y, a diferencia de sus compañeros blancos, no les pagaron. Se esperaba que "actuaran como esclavos obreros para el hombre blanco".

Los partidarios de Levy criticaron la respuesta del ejército como antisemita y exigieron no solo que lo liberaran y se restaurara su estatus, sino también el fin de la segregación dentro del ejército.

Su caso recibió atención nacional de grupos de derechos civiles y sindicatos afroestadounidenses y judíos. Se escribieron miles de cartas de protesta y peticiones y se celebraron reuniones públicas para exigir la liberación y exoneración de Levy .

La NAACP le dijo a Roosevelt que el consejo de guerra de Levy estaba afectando negativamente la moral afroestadounidenses tanto en la población militar como en la civil. El Congreso de Organizaciones Industriales, que representaba a 3,3 millones de trabajadores, planteó el caso Levy en su convención nacional. Vincularon el maltrato de los militares hacia él con preocupaciones más amplias sobre la discriminación afroestadounidenses.

El gobierno respondió a esta amplia campaña de presión pública liberando, silenciosamente, a Levy por buen comportamiento y restaurando su rango al final de la guerra.

Victoria de los derechos civiles

Después de la guerra, el presidente Harry Truman respondió a los crecientes pedidos de derechos civiles emitiendo la Orden Ejecutiva 9981 en 1948, que estableció un comité sobre Igualdad de Trato y Oportunidades en las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, las organizaciones afroestadounidenses, judías y laborales se sintieron frustradas con el trabajo limitado del comité y organizaron sus propias audiencias públicas. Veteranos, incluido Levy, testificaron en estas reuniones muy publicitadas en ciudades de todo el país. Este activismo público contribuyó a la eliminación de la segregación militar al final de la Guerra de Corea en 1953.

Al igual que Zola, Levy asumió riesgos personales para llamar la atención del público sobre el antisemitismo y el racismo, un recordatorio de que los actos individuales de solidaridad de personas que no se ven directamente afectadas por el racismo sistémico pueden tener un impacto poderoso."

N. de la R.: ¿Qué dice Israel de los casos de Dreyfus y Levy cuando enfoca su relación con la comunidad islámica y palestina o la comunidad islámica y libanesa? A Gabriel le faltó profundizar su investigación adaptándola al presente y no dejándolo solamente en el pasado.