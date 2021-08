Cinthia Fernández: Después de Bullrich, apuntó a Juana Viale

En ese momento, la nueva política recibió el apoyo de Mercedes Ninci, quien estaba de invitada en Los Ángeles de la Mañana.

Yanina defenestró en su cara a Cinthia Fernández por meterse en la política: "Estoy en tu contra"

“Yo también la banco. Para mí estuvo muy bien, Patricia la ninguneó. Ella como presidenta de su partido tenía que defender a Iglesias, que es un impresentable. No sabía de qué disfrazarse y sacaba cualquier tema. Te felicito, tu debut fue genial”, dijo a modo de felicitación.

Pero no fue suficiente para el resto, quienes se mantuvieron firmes en su postura. Yanina Latorre recalcó que “le pareció un montón la forma de abordarlo” y Pía Shaw expresó que le pareció “demasiado” que comparara a Patricia Bullrich con su hija.

"Yo sentí que hablé bien y creo que fui clara", cortó Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández vs Juana Viale

Mientras continuaba la charla sobre su pelea, la nueva candidata del partido Unite destacó que todos los presentes la habían maltratado. Incluyendo a la conductora, Juana Viale.

"Me chicaneo toda la mesa, todos, hasta Juana. Yo siento que ella está en las mismas condiciones que yo, no es periodista y el rol de conductor no es el mismo que el de un invitado. Tendría que haber sido más anfitriona. Cuando me dice: '¿No crees que con un tema solo no podes entrar a la política?'", relató.

Y agregó que el periodista Ceferino Reato se rio de ella toda la noche, hasta que lo increpó durante un corte pidiéndole que dejara de faltarle el respeto.

Pero, sin dejar que las críticas por la candidatura o por sus opiniones la afectaran, Cinthia Fernández defendió su postura hasta el final.

“Hay gente de cuatro apellidos y mucha universidad que hicieron mierda el país. Yo tengo buenas intenciones y voy a laburar”, terminó.