Postales de la acelerada fragmentación del Frente de Todos

Encuestas

Cristina Kirchner es la figura electoralmente más competitiva del peronismo, con una intención de voto que orilla los 30 puntos. No obstante, esa cantidad es insuficiente para garantizar una victoria. En la última encuesta de Ricardo Rouvier, un consultor de histórica militancia peronista, la Vice obtiene un segundo puesto detrás de Horacio Rodríguez Larreta por una diferencia de casi 5 puntos. Otro sondeo, el de Zuban-Córdoba refleja más visiblemente las limitaciones de su candidatura: si bien tiene un envidiable piso de 28% de intención de voto, su techo no está mucho más alto: apenas en el 33%. El trabajo de la consultora con sede en la provincia de Córdoba además ubica a la Vicepresidente en un contexto distinto al de Rouvier: son expresiones más “a la derecha” como las de Patricia Bullrich y Javier Milei las que dominan el escenario, como si se tratara de un nuevo clima de época. La posibilidad cierta de perder el Gobierno el año que viene hace que el kirchnerismo se repliegue en la provincia de Buenos Aires. En la residencia oficial de Axel Kicillof en La Plata, el gobernador y Máximo Kirchner recibieron a caciques del conurbano (intendentes en funciones o en uso de licencia) para analizar la situación. Trascendió que allí se analizó una encuesta de la firma Opina Argentina que expuso una ajustada pelea entre el oficialismo y Juntos por el Cambio en el principal distrito electoral, aunque con leve ventaja para el FdT. Kicillof tiene la certeza de que no habrá sorpresas y que disputará su reelección. Es el candidato más competitivo del espacio. De hecho, la encuesta que aseguran que se miró en La Plata incluye un escenario de PASO en el que Kicillof le saca una insalvable ventaja a su jefe de Gabinete y hombre fuerte de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. La principal fortaleza competitiva de Kicillof es esa: que no haya otro competidor serio dentro del oficialismo y que, por el contrario, en Juntos por el Cambio haya al menos 2 contrincantes, en principio, Diego Santilli por el larretismo, y Cristian Ritondo por el macrismo. Esta situación sería más virtuosa para el gobernador si dejaran de existir las PASO, lo que crearía un conflicto en el espacio opositor para dirimir la candidatura. Se suma al combo el lanzamiento del liberal José Luis Espert que atomizaría al electorado opositor.