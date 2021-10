Papa Francisco desautorizó a los obispos estadounidenses

Si pedían un ejemplo de la importancia del encuentro, ahí tienen uno.

Por supuesto que en el mundo católico abundan las evaluaciones sobre el acontecimiento.

Sorpresa

En este caso, se reproduce parte de la visión de alguien que puede considerarse cercano a los obispos críticos de Biden, el cofundador de la publicación católica The Pillar, Ed Condon, quien no logra ocultar su sorpresa por lo que ha sucedido:

"(...) Cuando los periodistas le preguntaron sobre su reunión con el Papa el viernes, Biden dijo que el tema del aborto no se había discutido, y agregó que "solo hablamos sobre el hecho de que estaba feliz de que yo fuera un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión".

La USCCB (United States Conference of Catholic Bishops o Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos) ha estado lidiando durante más de un año, al menos, con tres preguntas desconcertantes:

cuán central debería ser el tema del aborto para su agenda política,

cómo discutir la fe católica de políticos pro-aborto como Biden, y

la disciplina moral y canónica debe invocarse en situaciones como la de Biden.

En una sentencia y media el viernes, Biden afirmó rotundamente que el Papa había resuelto los tres enigmas.

Desde ahora, hasta que los obispos estadounidenses se reúnan en Baltimore en poco más de dos semanas, la cita de Biden dominará la discusión, especialmente en relación con el borrador del documento de los obispos sobre la Eucaristía.

biden francisco3.jpeg Papa Francisco y Joe Biden: 1 hora a solas.

Aunque nunca era probable que ese texto incluyera una mención explícita del Presidente, o un intento de proscribir una acción disciplinaria contra los políticos católicos en relación con la Eucaristía, era seguro que al menos algunos obispos plantearían esas cuestiones desde el piso durante su debate.

Quizás algunos todavía lo hagan, pero ahora es casi seguro que serán respondidos con la cita del Presidente, que probablemente se tratará como un relato literalmente efectivo de lo que Francisco le dijo a Biden en privado.

¿Pero fue así? Por supuesto, nunca lo sabremos.

El Vaticano ya se ha negado a comentar sobre los comentarios de Biden, insistiendo en que lo que se dijo en privado debe permanecer en privado.

El papa Francisco, y de hecho los papas en general, nunca comentan sobre el contenido de las conversaciones privadas con figuras públicas, por muy dramáticamente que sean representadas por sus interlocutores.

En este caso, sería extraño que el Papa hubiera sido tan enfático y directo con el Presidente, tal como afirma Biden, dado que parecería estar en desacuerdo con los comentarios recientes del propio Papa sobre los mismos temas en general.

Además, Francisco apenas desconoce el tema latente del statu-quo del Presidente entre los obispos de los Estados Unidos. Si tuviera la intención de resolver el asunto con tanta franqueza, tal como afirma el Presidente, sería curioso que hubiera utilizado a Biden como una especie de mensajero, dado el furor que han provocado las afirmaciones de Biden, como era inevitable.

Pero asumiendo que el Presidente está hablando de perfecta buena fe sobre sus impresiones del Papa, ¿qué tan realista es que el papa Francisco fue tan directo, tal como afirma Biden?

Por supuesto, es muy posible que el Papa se refiriera al Presidente como un “buen católico” en el transcurso de su conversación, de más de una hora, sobre una variedad de temas en los que es probable que hayan coincidido ampliamente.

También es posible que Francisco hizo el cumplido a la ligera, tal vez en respuesta a que el Presidente lo llamó de manera similar un "gran Papa" o algo similar.

Es igualmente plausible que la etiqueta de “buen católico”, en sí misma una especie de modismo inglés, fuera la forma en que Biden se describió a sí mismo de alguna manera ante el Papa, en cuyo caso sería sorprendente que Francisco no hubiera dicho que estaba contento de escucharlo.

Entre las tres posibilidades hay un rango de implicaciones y énfasis, ninguno de los cuales coloca la aparente evaluación papal del catolicismo del Presidente exactamente al lado de su idoneidad para la Comunión y el tema del aborto, que es como lo enmarcó la pregunta y respuesta de Biden el viernes.

Sobre los temas del aborto y la Comunión, es casi imposible separar esos temas en cualquier tipo de discusión con o sobre Biden y la Iglesia.

obispos estadounidenses.webp Obispos estadounidenses: ¿Y ahora qué?

No es difícil creer que el aborto simplemente no estaba en la agenda de la reunión, como ha confirmado el Vaticano, si no fuera por otra razón que la intención de ser una visita diplomática amistosa, y las obvias diferencias entre las opiniones de los dos hombres. sobre el tema son bastante conocidos por ambos lados.

Si bien muchos católicos estadounidenses podrían haber esperado que el Papa aprovechara la oportunidad para plantear el tema como una preocupación pastoral urgente con Biden, eligiendo no hacerlo, al menos como un tema oficial de la agenda no es difícil de reconocer, especialmente porque tales agendas son, como cuestión de protocolo, generalmente aprobadas por ambas partes antes de que tenga lugar la reunión.

(...) Una posible explicación de la respuesta de "no-sí" de Biden podría ser simplemente que el aborto no se planteó, según la agenda oficial, como parte de la discusión formal entre Presidente y papa, sino que Biden, que es católico y se sienta con el pastor principal de la Iglesia, también tuvo algunos momentos para discutir asuntos personales cuando se hicieron los asuntos oficiales, y surgió el tema de sus políticas, las preocupaciones de la USCCB y la Comunión.

Puede ser, no lo sabemos, que el Papa simplemente le dijo a Biden que a pesar de su apoyo al acceso ilimitado y al financiamiento de los contribuyentes para el aborto, debería seguir tomando la Comunión. Sería una desviación sorprendente de sus últimas palabras sobre el tema, pero es posible.

Sin embargo, al leer las propias palabras del Papa sobre cómo se debe manejar la situación de los políticos católicos pro-aborto y la Comunión, hay otra posibilidad, quizás más consistente.

Hay muchas razones para creer que el Papa le habría dicho al Presidente que hiciera exactamente lo que le había aconsejado su pastor en casa. Así es exactamente como y por quién el Papa siempre ha dicho que tales asuntos deben manejarse.

Si es así, el propio obispo de Biden en Washington, el cardenal Wilton Gregory, ha sido siempre claro que no negaría la Comunión a Biden y no esperaría que los sacerdotes de su diócesis lo hicieran. El párroco de la parroquia de Biden ha afirmado que está de acuerdo con la opinión de su arzobispo al respecto.

(...) Todas estas son posibles explicaciones de lo que dijo el presidente que le dijo el Papa. Nunca sabremos cuál, si alguno de ellos tiene razón. Pero parece seguro que habrá un largo debate durante las próximas semanas entre aquellos que tratarán los comentarios del Presidente como el relato definitivo y aquellos que sospechan que puede faltar algún contexto crucial.

(...) "Acabamos de hablar sobre el hecho de que [el Papa] estaba feliz de que yo fuera un buen católico y [de] seguir recibiendo la Comunión", dijo Biden.

Cuando le preguntó si el Papa creía que debería continuar recibiendo la Comunión, Biden respondió "Sí".

La Conferencia de Obispos Católicos de USA votó en el verano (boreal) para avanzar con cambios en la Eucaristía que podrían impedir que los católicos pro-aborto como Biden reciban la comunión. El Papa se ha distanciado de esa posición.

En septiembre, el Papa dijo a los periodistas: "Nunca le he negado la Eucaristía a nadie".

Añadió: "La comunión no es un premio para los perfectos".

El Vaticano dijo que durante la reunión del viernes, el Papa y Biden también discutieron la pandemia, la migración, el cuidado del planeta y la protección de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa. (...)".