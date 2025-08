Miércoles 06/08, 12:00: Día clave para Grito Federal / Provincias Unidas y el federalismo

Miércoles 06/08: Hay 2 formas de verlo. Comencemos por la convencional, la sencilla: la oposición quiere sesionar en la Cámara de Diputados de la Nación. El oficialismo quiere que permanezca cerrado el recinto. Martín Menem esconde las llaves. El quorum se alcanza con 129 presentes. No está para nada fácil del lado opositor. El oficialismo cree que no llegan al número. Las cuentas de la oposición dan 131: 93 UxP + 12 Encuentro Federal + 10 Democracia para Siempre + 6 Coalición Cívica + 4 UCR + 5 izquierda + 1 Santa Cruz. Había especulaciones de que no se buscaría convocar ahora pero ocurrió el reclamo de convocatoria para 13 temas aunque se definirá desde las 10:00 en la reunión de Labor Parlamentaria: