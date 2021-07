Jesuita pide testamento del Papa pero cuidado con eso

Bueno, aquí el texto de Reese:

En una columna reciente, enfoqué el punto bastante obvio de que el papa Francisco, un hombre de 84 años, no estaría con nosotros para siempre. La respuesta que encontré hizo evidente que muchos católicos y otros no habían pensado mucho en este hecho evidente, y provocó otro punto, menos obvio, pero más urgente: la legislación de la Iglesia no se ha mantenido al día con la forma en que morimos los humanos en estos días.

Una de las conversaciones más difíciles que los niños deben tener con sus padres ancianos es sobre decisiones médicas que deberán tomarse cuando uno de los padres esté gravemente enfermo y no pueda tomar decisiones por sí mismo.

Esta conversación no debe posponerse hasta que los padres o abuelos se enfermen. Debe realizarse con mucha anticipación, cuando pueda tener lugar en un contexto tranquilo y pacífico, y antes de que un accidente cerebrovascular o accidente cerebrovascular repentino e inesperado fuerce el problema.

Por el bien de la Iglesia, el Papa debe aclarar la incertidumbre firmando un poder notarial duradero que especifique quién toma las decisiones médicas por él si él mismo no puede tomarlas.

Si el padre deja instrucciones claras sobre lo que quiere o quién decide, es más probable que la familia acepte las decisiones pacíficamente. Pero si no hay instrucciones, una familia puede desgarrarse por discusiones en el hospital sobre cómo cuidar a un padre enfermo o moribundo.

Lo mismo ocurre con el Santo Padre en la familia que llamamos Iglesia Católica.

Dado que el Papa no tiene esposa ni hijos, debe designar a alguien que pueda tomar estas decisiones por él, y el resto de la Iglesia debe saber quién es. De lo contrario, las discusiones sobre su trato pueden dividir a la Iglesia durante décadas, incluso después de su muerte.

En la era de las redes sociales, las teorías de la conspiración se difundirán rápidamente a menos que haya una verdadera transparencia sobre la enfermedad y el tratamiento del Papa. Todavía tenemos teorías de conspiración sobre la muerte de Juan Pablo I, quien duró solo un mes como Papa.

En los Estados Unidos, la designación de un agente de atención médica se registraría en un poder notarial duradero para atención médica y un testamento vital. Tengo un poder notarial duradero que designa a una persona "para que tome decisiones por mí con respecto a mi atención médica en caso de que yo no pueda tomar estas decisiones por mí mismo".

La autoridad es contundente: “Doy a mi agente pleno poder y autoridad para tomar decisiones de atención médica por mí, incluido el derecho a dar mi consentimiento, rechazar el consentimiento o retirar el consentimiento para cualquier atención, tratamiento, servicio o procedimiento para mantener, diagnosticar o tratar una condición física o mental".

En la mayoría de los países, si no firma dicho documento, los médicos buscarán instrucciones en su pariente más cercano si está inconsciente. Para Francisco, esa sería su única hermana viva, María Elena Bergoglio, quien vive en Argentina y tiene 73 años.

¿Sería ella la responsable de tomar decisiones o lo sería el secretario de Estado, el máximo funcionario del Vaticano? No existe legislación vaticana que cubra esta contingencia.

Por el bien de la Iglesia, el Papa debe aclarar la incertidumbre firmando un poder notarial duradero que especifique quién toma las decisiones médicas por él si él mismo no puede tomarlas. Puede que ya lo haya hecho en secreto, pero para evitar las teorías de la conspiración (“¡Es una falsificación!”), él necesita hacer pública esta decisión mientras aún es funcional y lúcido.

¿A quién debería nombrar el Papa? Si no es su hermana, entonces preferiblemente un sobrino, sobrina o amigo de toda la vida que no trabaja en el Vaticano.

Los funcionarios del Vaticano tienen un conflicto de intereses inherente cuando tratan con un Papa moribundo. Los teóricos de la conspiración dirían que quieren mantenerlo con vida artificial mientras dirigen la iglesia o desean que muera rápidamente para que uno de ellos pueda ser elegido Papa.

Quien sea designado como su agente no debe tener otra agenda que la del bien de Jorge Mario Bergoglio, que resulta ser Papa.

Además del poder notarial permanente, también es posible instruir a su agente sobre el tipo de atención que desea. Estas instrucciones a veces se denominan testamento vital.

Por ejemplo, el que firmé indica “No quiero que se prolongue mi vida si tengo una condición incurable e irreversible que resultará en mi muerte en un tiempo relativamente corto, quedo inconsciente y, a un tiempo razonable grado de certeza médica, no recuperaré la conciencia, o los probables riesgos y cargas del tratamiento superarían los beneficios esperados".

La casilla alternativa, que no marqué, dice:

Quiero que mi vida se prolongue tanto como sea posible dentro de los límites de los estándares de atención médica generalmente aceptados.

La Iglesia necesita claridad y certeza durante una crisis médica papal. Cualquier otra cosa podría dividir severamente a la Iglesia.

Tampoco marqué ninguna de las casillas que indican los tratamientos específicos para el mantenimiento de la vida que se utilizarán si "estoy persistentemente inconsciente o no hay una expectativa razonable de mi recuperación de una enfermedad o afección terminal o que me incapacita gravemente".

Estos incluyeron nutrición e hidratación artificial, cirugía, reanimación cardiopulmonar, antibióticos, diálisis, respirador, quimioterapia o radiación.

Este tipo de especificidad es necesario para orientar a los médicos y evitar que los niños peleen en el hospital sobre qué tratamiento médico dar a sus padres.

Del mismo modo, muchos en la Iglesia discutirían sobre qué tratamiento es apropiado para una persona, y mucho menos para el Papa, en estas condiciones.

Algunos creen, por ejemplo, que la nutrición y la hidratación artificiales (alimentación por sonda de alimentos y agua) son moralmente necesarias incluso cuando una persona está persistentemente inconsciente sin esperanza de recuperación.

Otros creen que, en estas circunstancias, se trata de medios extraordinarios que simplemente prolongan la muerte.

¿Quién tomará estas decisiones por un Papa incapacitado, o para el caso, un Papa retirado?

Francisco y Benedicto deben actuar ahora para que no haya confusión cuando estén incapacitados. Cada uno debe nombrar a un agente para que tome decisiones sobre su atención médica y deben dar instrucciones claras sobre el tipo de atención que desean."