Equilibrio al límite: Javier Milei entre el 'oxígeno' del FMI y el shock de Medio Oriente

El panorama de este 16 de abril refleja una Argentina en una transición crítica. Tras más de dos años de gestión de Javier Milei, el foco ha mutado de la "emergencia" a la "consolidación estructural". El oficialismo se encuentra en una encrucijada entre mantener la pureza ideológica o ampliar la base de sustentación para 2027.
La reciente aprobación del FMI por desembolso de USD 1.000 millones tras la aprobación de la segunda revisión técnica es un tanque de oxígeno, pero viene con "letras chicas". El organismo ha elevado su pronóstico de inflación anual para 2026 al 30,4%, advirtiendo que el sostenimiento del superávit requiere ajustes adicionales (como el nuevo recorte del 2% a ministerios) para compensar la falta de cumplimiento en la meta de acumulación de reservas internacionales.
En "modo 2027", es notable cómo la agenda de Karina Milei ya está desplazando a la gestión diaria en los titulares. La búsqueda de un calendario electoral unificado y la Boleta Única son movimientos estratégicos para minimizar el poder territorial de los barones del conurbano y gobernadores díscolos antes de las próximas legislativas y presidenciales.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Mientras el Gobierno intenta blindar su agenda, la oposición ha encontrado un flanco en la figura de Manuel Adorni. La estrategia opositora en Diputados ya no solo apunta a las políticas de ajuste, sino a la "integridad de la gestión". Las investigaciones sobre viajes familiares con dólares en efectivo y remodelaciones de propiedades privadas ponen a prueba la narrativa oficial de austeridad.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En cuanto al plano internacional, Argentina está operando en un escenario global de alta volatilidad donde sus decisiones de alineamiento tienen consecuencias directas. El anuncio del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, sobre el bloqueo de petroleros chinos que transporten crudo de Irán, pone al país en una posición delicada. Escala la guerra en Medio Oriente.
Argentina no está discutiendo su supervivencia inmediata (como en 2024), sino su arquitectura de largo plazo. El éxito de la administración libertaria depende de que la microeconomía (el bolsillo) empiece a reflejar los números de la macroeconomía (el superávit y el acuerdo con el FMI) antes de que el ciclo electoral de 2027 tome protagonismo absoluto.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos datos sobre sus gastos, viajes e inversiones, en una causa que busca determinar si su evolución patrimonial es compatible con sus ingresos declarados.
El fiscal federal Gerardo Pollicita logró confirmar que el funcionario pasó el Año Nuevo 2025 en Aruba, en el Caribe, junto a su esposa y sus dos hijos. La información fue aportada por la aerolínea LATAM Airlines a pedido de la Justicia. Según consta en el expediente, la familia viajó en primera clase.
De acuerdo a los registros incorporados a la causa, cada pasaje costó 1450 dólares y fue abonado en efectivo y en moneda extranjera, lo que eleva el gasto total a unos 5800 dólares. La Fiscalía ahora intenta determinar en qué hotel se alojaron y cuánto se desembolsó por la estadía.
En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La medida permitirá acceder al detalle de consumos con tarjetas y movimientos financieros, tanto del viaje al exterior como de otros períodos bajo análisis.
La investigación judicial también avanzó sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, ubicado en la calle Miró al 500. El inmueble fue adquirido tras una serie de operaciones que incluyeron a dos jubiladas que actuaron como intermediarias y financistas.
Según la documentación, las mujeres compraron la propiedad en 200.000 dólares y luego la vendieron en 230.000, tras una serie de refacciones integrales. Sin embargo, los investigadores sospechan de la escasa diferencia entre el precio de compra y el de reventa, teniendo en cuenta la magnitud de las obras realizadas.
Mientras la humanidad ya transita la segunda década del Siglo XXI, la Inteligencia Artificial (IA) continúa con sus desmedidos avances en todos los ámbitos de la vida cotidiana y, ahora, amenaza con dejar afuera del mapa del trabajo el 65% de sus habilidades antes del 2030.
Con este panorama, las tareas repetitivas, los conocimientos técnicos estáticos y modelos tradicionales de formación empiezan a quedar obsoletos frente al avance de la IA. En este escenario, la pregunta ya no es qué desaparece, sino qué habilidades serán clave para seguir siendo relevante.
Enarsa compró dos cargamentos de gas para mayo y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.G) licitó gasoil para reforzar la generación eléctrica en invierno, mientras se termina de definir la compulsa entre Trafigura y Naturgy de cara al nuevo esquema de importación de Gas Natural Licuado (GNL).
Sabido es que son días claves en un contexto de suba de precios internacionales por la tensión en Medio Oriente, y en medio de las definiciones en curso sobre el abastecimiento de gas.
El panorama climático presenta una transición marcada
Mientras que en el centro y norte las temperaturas son agradables o incluso cálidas, el AMBA sigue lidiando con la inestabilidad tras el temporal.
Acá el resumen de temperaturas por región:
Región Centro y Litoral
Rosario (Santa Fe): Jornada mayormente nublada y húmeda (94%). Las temperaturas oscilan entre los 18°C de mínima y los 25°C de máxima.
Santa Fe (Capital): Clima muy pesado con una humedad del 99%. La temperatura se mantiene entre 18°C y 23°C.
Córdoba: Es una de las zonas más cálidas hoy, con cielo mayormente despejado y una amplitud térmica importante: mínima de 17°C y máxima de 32°C.
Paraná (Entre Ríos): Sin lluvias a la vista, con temperaturas entre 18°C y 26°C.
Buenos Aires y CABA
CABA y Alrededores: Se mantienen las lluvias persistentes y la inestabilidad. Las temperaturas rondan entre los 19°C y 23°C, con acumulados de agua que aún preocupan tras el fuerte temporal del miércoles.
Norte Argentino (NOA y NEA)
Tucumán: Un jueves templado con temperaturas que van desde los 17°C hasta los 24°C.
Salta: Cielo nublado durante gran parte del día, con una mínima de 15°C y una máxima que alcanzará los 24°C.
San Luis: Buen tiempo y sol pleno, con temperaturas que promedian los 11°C de mínima y los 27°C de máxima.
Cuyo y Patagonia
Mendoza: Marcado ascenso de temperatura por efecto del Viento Zonda en precordillera; se espera una tarde cálida aunque con ráfagas intensas en el sur provincial.
Patagonia: Se mantiene el ingreso de aire frío con temperaturas que, en el extremo sur (Tierra del Fuego y Santa Cruz), difícilmente superen los 10°C de máxima.
Live Blog Post
16-04-2026 11:28
Juicio por la muerte de Maradona: La audiencia podría suspenderse
El debate que venía tranquilo llegó a su pico de tensión. Leopoldo Luque pidió declarar y no responder preguntas.
Es la primera vez que el neurocirujano dará testimonio en la causa.
Francisco Oneto, abogado de Luque, dialogó con los medios presentes y aseguró que "Nadie quiere encontrar la verdad". Sobre esa línea remarcó: "Podrá contestar las preguntas cuando se empiece a abrir el juego".
Live Blog Post
16-04-2026 11:21
Celebra el Gobierno: Nuevo mes con superávit en la administración pública nacional
Mientras continúa con su agenda en Washington, Luis Caputo informó que en marzo el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $930.284 millones y un superávit financiero de $484.789 millones, con un pago de intereses netos por $445.495 millones.
De esta forma, en el primer trimestre se acumuló un excedente equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
Asimismo, desde el Ministerio comunicaron que el gasto primario total se redujo 5,7% i.a. en términos reales.
"La dinámica interanual de los recursos tributarios continúa reflejando un conjunto de medidas de administración tributaria y la reducción o eliminación de distintos impuestos a lo largo de 2025", consideró el titular del Palacio de Hacienda, a través de las cuentas oficiales de sus redes sociales.
En la Argentina de Milei, cada vez cierran más empresas
Con la ola de importaciones y la ausencia de políticas públicas dirigidas al sector productivo, cada vez más empresas tienen que cerrar sus puertas y proceder al despido de sus trabajadores. Esta tendencia que se consolidó el año pasado se sigue observando en el inicio de 2026, de acuerdo con mediciones del propio Estado nacional.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en enero se registró un cierre neto de 1.572 empresas, lo que equivale a unas 70 firmas menos por día laborable.
En diciembre de 2024 había 500.141 empleadores. Un año después, ese número se redujo a 489.749 y, en enero de 2026, con relación a enero de 2025, la pérdida interanual de empresas suma 11.194, casi 1.000 por mes.
Live Blog Post
16-04-2026 11:00
Lo que tenes que saber a las 11:00 en Argentina
A continuación un resumen de los desarrollos y títulos más importantes que marcan la agenda en las provincias argentinas este jueves 16 de abril de 2026:
Santa Fe: La inflación no da tregua
IPC Provincial al alza: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe alcanzó el 3,6% en marzo, superando la media nacional. El acumulado del primer trimestre ya roza los 10 puntos, lo que genera una fuerte presión sobre las paritarias estatales que se discuten esta semana.
Alimentos por las nubes: El rubro de alimentos y bebidas fue el principal motor de la suba, con un incremento del 4,2%, destacándose el aumento interanual de la carne, que llegó al 57%.
Córdoba: Crisis sanitaria y fallos judiciales
Faltante crítico de vacunas: La secretaria de Salud, Liliana Montero, alertó que desde Nación se confirmó el atraso en el envío de dosis esenciales. Advierten que vacunas como la Triple Viral, BCG, HPV y Covid pediátrico podrían dejar de recibirse, impactando en el calendario oficial.
Validación judicial: El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) validó las declaraciones de imputados realizadas ante auxiliares de la defensa pública, resolviendo una controversia legal que afectaba la celeridad de las causas penales en la provincia.
Mendoza: Infraestructura y Clima
Megaobra de Salud: El Gobierno provincial adjudicó la ampliación y remodelación del Hospital Notti por un monto cercano a los $39.000 millones. La obra fue concedida a una UTE conformada por tres empresas y se espera que comience en el corto plazo.
Alerta por Viento Zonda: Se espera un ascenso de la temperatura para este jueves debido al efecto del Zonda, con ráfagas que podrían afectar principalmente a las zonas de precordillera y el sur provincial.
Buenos Aires: Tensión por insumos y temporal
Reclamo por vacunas en el Conurbano: Municipios como San Martín denunciaron que solo han recibido el 20% de las dosis necesarias para la campaña antigripal. El intendente local acusó falta de distribución por parte del Ministerio de Salud nacional a las puertas del invierno.
Consecuencias del temporal: Persisten las complicaciones en varios distritos del conurbano tras las lluvias recientes, con reportes de calles anegadas y cortes de energía eléctrica que afectan el transporte público y la actividad escolar.
Entre Ríos: Identidad y Servicios
Día del Inmigrante Alemán del Volga: En Paraná, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó los actos centrales por el aniversario de esta colectividad, destacando su rol en el desarrollo agrícola de la provincia.
Gualeguaychú: El municipio anunció la puesta en valor de la sala velatoria pública en el Cementerio Norte, una obra realizada con recursos propios para mejorar la asistencia social a familias vulnerables.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, amedrentó este jueves a Irán para forzarlo a que acepte un acuerdo con Washington que desmantele su programa de enriquecimiento de uranio. También se vanaglorió de que era “inquebrantable” el bloqueo militar estadounidense sobre Ormuz, a pesar de que, veinticuatro horas antes, su jefe, el presidente Donald Trump, anunciara la supuesta reapertura “permanente” de dicho estrecho, en un claro manotazo de ahogado tendiente a complacer tanto a los mercados como a Pekín, ante el alza de los precios internacionales del crudo.
El biógrafo de Milei destrozó a Adorni: "Es la manzana que está pudriendo el cajón"
El escritor Nicolás "Nicky" Márquez, públicamente conocido como "el biógrafo de Javier Milei", lanzó este jueves durísimos dardos contra Manuel Adorni, a quien consideró "la manzana que está pudriendo el cajón" de La Libertad Avanza. "Nos estamos suicidando", sentenció sobre el respaldo brindado desde el Gobierno al jefe de Gabinete, a quien la Justicia investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
"Políticamente es un sujeto muerto, terminado", puntualizó en diálogo con Infobae sobre el funcionario que está en la mira judicial por la compra de tres propiedades y la realización de un viaje a Aruba en primera clase y otro a Punta del Este en avión privado en los últimos años.
Márquez apuntó contra Adorni porque es "la manzana que está pudriendo el cajón", y cuestionó que "un exvendedor de autos" y "su mujer coach" se encontraron "con las mieles del poder" y "una vida que no podrían pagar".
En la tarde del miércoles (15/04) el periodista Esteban Trebucq estuvo como invitado en un programa del canal de streaming Blender y no dudo en opinar contundente sobre Manuel Adorni y los escándalos judiciales que golpean de lleno al gobierno de Javier Milei.
"Adorni hoy es un problema para el Gobierno. Le hace daño al Gobierno", indicó con seriedad el conductor y destacó que lo más grave es el hecho de que haya mentido en sus declaraciones públicas luego de que se conociera que su esposa viajó en avión presidencial.
Trabajadores deATE ANAC confirmaron un nuevo paro que afectará vuelos la semana próxima. Los aeronáuticos estatales ratificaron su adhesión a la medida convocada por el gremio de estatales, en reclamo a la falta de paritarias y degradación salarial dirigida al Gobierno nacional.
La decisión, enmarcada en un plan de lucha conjunta del gremio de los trabajadores estatales, llega luego de varias semanas de reclamos internos que no fueron atendidos y que agotaron incluso las instancias de conciliación obligatoria impuestas por el Gobierno. En ese sentido, los aeronáuticos de ATe quedaron en condiciones de no solo entablar acciones de fuerza el 21/4, sino además ejecutar otras medidas de fuerza.
Axel Kicillof rumbo a España, país al que ha visitado varias veces Javier Milei pero con una agenda opositora de extrema derecha mientras que el gobernador presidenciable afiló sus reuniones con el embajador español en CABA, Joaquín de Arístegui Laborde.
El evento sanitario ocurre justo cuando hay una intensa polémica por el abordaje de la obra social para Jubilados y Pensionados PAMI que realiza la Administración Javier Milei, marcada por las diferencias entre los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud).
También el desastre que provoca el oneroso sistema de salud privatizada a favor de OSDE, Swiss Medical y otras.
Y las deudas del Estado al sistema de obras sociales.
La empresaSancor solicitó formalmente su propia quiebra luego de que los informes elaborados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por la Justicia coincidieran en un diagnóstico contundente: cesación de pagos, impotencia económica e insolvencia patrimonial general y definitiva.
La solicitud se realizó ante al Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, que lleva adelante el concurso de la empresa, que arrastra una deuda de US$ 120 millones.
Boletín Oficial: Profundización del modelo de "eficiencia fiscal" y reestructuración del Estado
1. Reestructuración del INTI: El fin de la "Sobreoferta" Estatal
Uno de los puntos más disruptivos es la confirmación de la eliminación de más de 600 servicios del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).
El Gobierno detectó que estos servicios tenían demanda nula o bajísima. Estratégicamente, esto marca un cambio de paradigma: el INTI deja de ser un "supermercado de soluciones" para intentar concentrarse solo en sectores estratégicos e innovación de alta demanda. Es un mensaje directo a los organismos descentralizados: lo que no se usa, se cierra.
2. Ajuste por Movilidad y "Techo" de Seguridad Social
Se oficializaron las resoluciones que fijan los montos de ANSES para el mes, basados en el ajuste del 2,9% (correspondiente al IPC de febrero).
Haber Mínimo: $380.319,31 (que llega a $450.319,31 con el bono).
Nación mantiene la estrategia de "bonos discrecionales" para que la mínima no quede tan rezagada, pero el porcentaje de aumento (2,9%) confirma que la fórmula de movilidad actual está estrictamente atada a la inflación pasada, buscando una estabilización del gasto previsional en términos reales.
3. Radiografía del Déficit en Medios Públicos
Se publicó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Radio y Televisión Argentina (RTA). Las cifras son impactantes:
* Ingresos estimados: $3.985 millones.
* Gastos estimados: $74.429 millones.
* Déficit operativo: $70.443 millones.
La publicación de estas cifras en el Boletín funciona como una justificación política para futuras auditorías, cierres o privatizaciones. Exponer un déficit de casi el 95% del presupuesto total de una empresa pública es la antesala de una intervención más profunda.
4. Energía y Logística: Prórroga en el Transporte de Gas
El ENARGAS (Resolución 415/2026) prorrogó la consulta pública para el "Reglamento para la Asignación de Capacidades de Transporte Firme".
El transporte de gas es el cuello de botella de Vaca Muerta. Esta prórroga técnica indica que el Gobierno está afinando el marco regulatorio para que las empresas privadas tengan más previsibilidad en la capacidad de los gasoductos, una pieza clave para la exportación de energía.
5. Continuidad de la "Capilaridad Administrativa"
Se observan decenas de resoluciones (Ministerio de Economía, Salud, Capital Humano) prorrogando designaciones transitorias por 180 días.
A pesar del discurso de reducción, el Estado sigue operando con una estructura de "nombramientos temporales" que se renuevan sistemáticamente. Esto sugiere que el Gobierno aún no ha logrado (o no desea) concursar o estabilizar la planta política-técnica de niveles medios, prefiriendo mantener la flexibilidad de remover funcionarios con facilidad.
Live Blog Post
16-04-2026 10:15
Jornada clave en el juicio por Maradona
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves su segunda audiencia en los Tribunales de San Isidro, donde comenzarán las declaraciones testimoniales en el nuevo proceso. La jornada se inicia a las 10, y donde su hija Gianinna, un policía y un médico serán protagonistas.
Tras la anulación del debate anterior, y con siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual, a los cuales el último martes los fiscales acusaron de negligentes y calificaron como un "grupo de improvisados", el proceso fue reiniciado luego del escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach y la conformación de un nuevo tribunal.
En ese marco, se mantienen las imputaciones, pero deberán volver a incorporarse todas las pruebas y escucharse nuevamente a los testigos e imputados.
Este conflicto, que escaló en las últimas semanas, no es solo una disputa por números; es la radiografía de un sistema de seguridad social en tensión que está alterando profundamente la dinámica entre médicos, pacientes y el Estado. La reducción de los honorarios actuó como un catalizador que expone la fragilidad de la atención primaria para los jubilados en Argentina.
Sin embargo, en medio de la creciente ola de reclamos por parte de médicos de cabecera y el desborde de la demanda en efectores públicos, la dirección ejecutiva de PAMI rompió el silencio para desestimar la existencia de una crisis estructural.
Ante la pregunta "¿Cuál es el principal problema que el gobierno nacional debería solucionar?", más de un tercio de los argentinos responde que es la corrupción: quedaron desplazadas otras temáticas luego del "Caso Manuel Adorni" que monopoliza la agenda periodística desde hace 5 semanas.
En un momento donde la sociedad muestra un hartazgo con el proceso de ajuste económico, la irrupción de una noticia tras otra sobre las inconsistencias del Jefe de Gabinete ahondan ese malestar.
"Entre las provincias, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 5,1% (+7.306 empleos) y Río Negro con 2,2% (+2.425 empleos)", indica el informe sobre mercado laboral de la consultora Politikon Chaco, elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo.
Esa evolución positiva viene apalancada en la actividad hidrocarburífera y proyectos vinculados a Vaca Muerta. Pero, ¿qué pasa en las otras 22 provincias?
La dinámica del crédito al consumo en Argentina volvió a caer en marzo, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el endurecimiento de las condiciones financieras y una creciente cautela tanto de bancos como de consumidores. Los últimos datos del sistema muestran una caída del financiamiento en términos reales, especialmente en tarjetas de crédito y préstamos personales.
Esto refleja una merma en dos herramientas centrales para sostener el gasto cotidiano de los hogares.
El Gobierno enfrenta una paradoja cada vez más evidente: necesita reactivar el consumo para sostener la actividad, pero las herramientas que ensayó hasta ahora muestran límites claros —y, en algunos casos, resultados directamente adversos. Javier Milei sigue aferrado a su plan, y hasta explica con argumentos contradictorios la realidad con tal de mantener su “TMAP”.
Las propuestas de Javier Milei para impulsar el consumo no tienen nada que ver con la teoría económica que pregona.
El Gobierno argentino volvió a recurrir al mercado local para fortalecer su estrategia financiera, combinando extensión de plazos de deuda, absorción de pesos y captación de divisas. El Tesoro logró colocar alrededor de US$300 millones mediante instrumentos en dólares, los bonos A027 y A028, en la licitación de este 15 de abril.
La emisión de estos títulos forma parte de un esquema más amplio orientado a enfrentar los vencimientos de deuda de corto y mediano plazo sin depender del acceso al crédito internacional.
Deja tu comentario