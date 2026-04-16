Equilibrio al límite: Javier Milei entre el 'oxígeno' del FMI y el shock de Medio Oriente

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Manuel Adorni, cada vez más complicado

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos datos sobre sus gastos, viajes e inversiones, en una causa que busca determinar si su evolución patrimonial es compatible con sus ingresos declarados.

El fiscal federal Gerardo Pollicita logró confirmar que el funcionario pasó el Año Nuevo 2025 en Aruba, en el Caribe, junto a su esposa y sus dos hijos. La información fue aportada por la aerolínea LATAM Airlines a pedido de la Justicia. Según consta en el expediente, la familia viajó en primera clase.

De acuerdo a los registros incorporados a la causa, cada pasaje costó 1450 dólares y fue abonado en efectivo y en moneda extranjera, lo que eleva el gasto total a unos 5800 dólares. La Fiscalía ahora intenta determinar en qué hotel se alojaron y cuánto se desembolsó por la estadía.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La medida permitirá acceder al detalle de consumos con tarjetas y movimientos financieros, tanto del viaje al exterior como de otros períodos bajo análisis.

La investigación judicial también avanzó sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, ubicado en la calle Miró al 500. El inmueble fue adquirido tras una serie de operaciones que incluyeron a dos jubiladas que actuaron como intermediarias y financistas.

Según la documentación, las mujeres compraron la propiedad en 200.000 dólares y luego la vendieron en 230.000, tras una serie de refacciones integrales. Sin embargo, los investigadores sospechan de la escasa diferencia entre el precio de compra y el de reventa, teniendo en cuenta la magnitud de las obras realizadas.