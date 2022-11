Sin dólares no hay paraíso

Sin dólares no hay crecimiento posible. Ni estabilidad. Sin dólares no hay paraíso. Así lo entiende Massa, que les garantizó una cotización a $230 a los sojeros para que vendan lo que tienen en los silos. Pero también les promete 0% de retenciones sobre el excedente a las automotrices que el año que viene aumenten sus exportaciones. Fue lo que dijo en la planta de Peugeot en El Palomar, donde le hizo un inesperado un guiño a Daniel Scioli. “Necesitamos más como Scioli”, dijo el ministro ponderando sus virtudes para abrir negocios. El embajador en Brasil no se inmutó. No se sabe si es por su histórica tensa relación con Massa o porque hay un gran signo de interrogación respecto de su continuidad en Brasilia una vez que Lula da Silva haya tomado posesión del gobierno. Scioli construyó una muy buena relación con Jair Bolsonaro y eso no sería del agrado del líder del PT. La otra apuesta del ministro de Economía es un blanqueo de capitales a partir de la firma de un acuerdo de intercambio de información con USA. Algunos se mofaron de que “los pibes para la liberación” terminarán militando un blanqueo con la ayuda de ‘el imperio’, pero también es cierto que fue la propia Cristina Kirchner quien le planteó en marzo al embajador Marc Stanley un pedido de colaboración para detectar y recuperar recursos no declarados con el fin, dijo en ese entonces, de pagarle a FMI con esos fondos. Los ‘pibes’ van a militar lo que ‘la Jefa’ diga. Punto. Si es una alianza con USA que termine en un blanqueo o militarizar el Conurbano con miles de gendarmes contra el discurso progresista, da lo mismo. Son giros pragmáticos que sólo se le permiten a la líder del movimiento. Otros dirán que son contradicciones. ‘Sapos’ que el kirchnerismo se come en pos de su supervivencia.