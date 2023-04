Crónica del dólar blue, esperando a San Milei o a Santi Maratea

Entonces se fija el primer precio de referencia. El martes 25/04, el día más agitado de la semana, la cotización variaba tal como en los ratings televisivos de Ibope, minuto a minuto. Y por momentos parecía el Real Time del Google Analytics, que informa a las webs los lectores concurrentes segundo a segundo.

Seguir 'la película' en vez de mirar 'la foto', provocaba momentos de nerviosismo, tensión y hasta de violencia con los primeros 'clientes' que corrieron a cubrirse. Aunque más no sea comprando US$ 100.

“Quiero comprar, ¿cuánto vale?”, preguntó una mujer en ventanilla.

“480 ahora”, le contestaron y se enojó: “Pero si en la radio escuché que vale 472”. Pegó un portazo y se fue ofuscada. Ella creyó que la querían estafar.

La escena se repitió varias veces y motivó la queja de los vendedores de dólares que mostraron en su teléfono celular la cotización más reciente que le pasó su proveedor. Subía y bajaba de manera constante.

Llegó otro cliente y el 'cuevero' le pidió $5 más de lo que ofertaban los corredores. ¿Por qué? “Porque me tengo que cubrir en estos días, en este margen puedo quedar descalzado en un ratito”, explicó Mario, que opera una cueva hace casi 20 años y conoce casi todos los secretos del negocio.

Al rato, dijo: “¿Viste que tenía razón? Me acaban de pasar la última cotización ya subió $10”.

“Lo que dicen los medios nos perjudica. La gente cree que queremos venderles más caro porque se guían por esos datos, pero el mercado va más rápido”, agregó Mario, quien recibe insultos varias veces al día.

A una 'cueva' suele llegarse por el famoso boca-a-boca, la 'viralización' de los tiempos antiguos, cuando no existía la mensajería instantánea. Hoy día, con las cadenas de mensajes, hay otra herramienta eficiente. Los 'arbolitos', que gritan “Cambio, cambio” en la porteña calle Florida para atraer al menudeo de turistas no representan la realidad del negocio que en el conurbano puede tener como fachada agencias de turismo, inmobiliarias, escribanías, estudios contables, etc.

Benjamín Franklin en el billete de US$100 a prueba de falsificadores. Benjamín Franklin, Santo Patrono de los argentinos, y ahora en billete a prueba de falsificadores.

La baja

En miércoles 26/04, luego de la intervención anunciada por el Ministerio de Economía y el Banco Central sobre los dólares financieros, la rueda comenzó con una baja pronunciada en la cotización informal.

En un momento del día, llegó un mensaje: “No vendemos hasta que no se aclare la situación. En el edificio Safico, hay oficinas trabadas”.

¿Qué quiere decir? Pregunto. El edificio Safico es una emblemática torre sobre la avenida Corrientes, en CABA. Histórico bunker de agencias de noticias extranjeras.

“Es en el micro centro, ahora ahí funcionan varias oficinas de una ex financiera. Son los famosos proveedores mayoristas”, fue la explicación.

En su momento, Guillermo Moreno los llamaba por teléfono para advertirles que moderasen la pizarra. Ahora la 'sugerencia' fue múltiple, tal como las especulaciones de, si detrás de esta movida, se escondió un objetivo político. Habladurías, quizás.

La vorágine que se vive en un día de turbulencia cambiaria en el mercado informal condensa las características de una sociedad crispada, ansiosa, creyente en que consumar la compra de un dólar hoy logra una mejoría respecto de ayer. Devota de Benjamin Franklin, dios moderno a quien reclaman que los libre del sacrificio de sus ingresos sacrificados en el altar de la maligna inflación.

Si de estas realidades surge un candidato competitivo en el Frente de Todos será un hecho de análisis muy novedoso.

En el oficialismo no tiran la toalla. Rendirse nunca. Esto es la Argentina. Siempre hay revancha. La imprevisión es la moneda que no se devalúa. Lo resume así un dirigente político con experiencia en esta lides: “Alberto Fernández en 2019 obtuvo el 40,2% de los votos. El peronismo en 2023 va a tener 30 puntos seguro, con la oposición dividida en partes iguales entre Javier Milei y Juntos por el Cambio es posible competir”.

Esa convicción se ha instalado. San Milei es para el FdT como imprimir dólares en la unidad básica... Mirada lógica, herencia de experiencias pasadas. El tema es escudriñar si se está ante situación análogas... siempre que San Milei decida no preguntarse por qué no ir por todo. ¿Sólo apropiarse de ex electores de JxC cuando también están disponibles lo del FdT?

¿Quiénes creen más en la dolarización, los de JxC o los de FdT?

Si se observan los meses previos a la finalización de un gobierno, desde 1983 a 2023, ante cada crisis económicas había un espacio político generador de expectativa. En 1989 lo fue Carlos Menem, en 1999 la Alianza UCR Frepaso prometía honestidad y más convertibilidad; en 2003 -luego de la crisis de 2001 y el enojo con la política- alumbró el Kirchnerismo, favorecido por su escaso nivel de conocimiento en las grandes urbes y apoyado por Eduardo Duhalde. En 2015, Mauricio Macri encarnó la idea de un cambio y de lo nuevo. Pero en 2023 no asoma la claridad.

Las crisis son reiteradas. Algo no está funcionando. Las deudas de la democracia son abultadas. Nadie quiere ir a una convocatoria de acreedores ni llamar a Santi Maratea para que consiga nuevos patrocinadores. Pero hay hartazgo, y al cansancio del presente se le interponen candidatos catalizadores de la bronca, nunca de la esperanza. Las crisis son reiteradas. Algo no está funcionando. Las deudas de la democracia son abultadas. Nadie quiere ir a una convocatoria de acreedores ni llamar a Santi Maratea para que consiga nuevos patrocinadores. Pero hay hartazgo, y al cansancio del presente se le interponen candidatos catalizadores de la bronca, nunca de la esperanza.

cfk massa.jpeg CFk y Sergio Massa.

24 horas

Quienes tienen la tarea de defender sus territorios, se mueven con acciones autónomas. Intendentes que realizan actos e inauguraciones ya sin la visita del Presidente o el gobernador. Se impone el vecinalismo como método de campaña, aunque luego irán en listas nacionales y provinciales.

Faltan casi 2 meses para la inscripción de las candidaturas y, salvo quienes ya declinaron, los laboratorios electorales funcionan las 24 horas para encontrar la fórmula adecuada.

“Cristina tiene que ser candidata a Presidente y Sergio (Massa) a gobernador”, dice un consultor que realiza estudios de opinión pública a diario. La opción asoma como demasiado lejana.

El ministro de Economía quiere ser candidato a Presidente con el apoyo de Cristina.

Una camporista relevante recibe al cronista en una torre de Puerto Madero y le dice: "Yo sólo respondo a mi jefe, Sergio Tomás". Algo está pasando.

La histeria política se asemeja a la histeria cambiaria que se vive en una tarde de furia en cualquiera de las 'cuevas' del conurbano. En definitiva, desde lo mínimo a lo máximo, la Argentina suele ser muy lineal en sus comportamientos.

