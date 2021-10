Convención Bautista en crisis por debate sobre abuso sexual

El caso

Floyd, ahora ex presidente de la SBC y ex pastor principal de Cross Church, de 9.000 miembros, en el noroeste de Arkansas, renunció en una carta enviada a los miembros del comité ejecutivo el jueves por la noche. Él dijo que continuará en funciones sólo hasta fin de mes.

Él fundamentó su salida en la reciente decisión del comité de renunciar al privilegio abogado-cliente como parte de una investigación sobre el manejo de los líderes de la SBC de las denuncias de abuso sexual dentro de las 47.500 iglesias de la denominación.

El 05/10, después de semanas de deliberaciones, el comité votó 44 a 31 para permitir que Guidepost Solutions, la consultora que investiga el manejo en el comité de las denuncias de abuso sexual dentro de las iglesias de la SBC, revise las comunicaciones privilegiadas entre los miembros del comité, el personal y los abogados.

Esa decisión eliminaría la confidencialidad de los mensajes entre el personal y los miembros del Comité Ejecutivo y permitiría que una firma externa revise sus correos electrónicos y mensajería instantánea.

La investigación fue motivada por un informe de 2019 del diario Houston Chronicle, que puso en duda la atención a las víctimas de parte de los líderes religiosos.

Floyd estuvo entre quienes se opusieron a renunciar a los privilegios abogado-cliente, advirtiendo que hacerlo podría exponer a la SBC a juicios y a la ruina financiera.

Esto quiere decir, según sus críticos, que Floyd es un formalista, un dirigente institucional, dispuesto a ignorar a las víctimas ante el riesgo de que éstas pidieran un resarcimiento por el daño, pero ¿y dónde está el Dios de Justicia? Porque, al fin de cuentas, Floyd es un dirigente religioso. Casos similares han sucedido en muchas otras religiones estadounidenses.

Convención Bautista del Sur ante el riesgo de demandas, por un lado, de crisis institucional, por el otro, ¿cuál frente atender primero?

Una explicación

No es un debate sobre moral ni ética sino sobre impactos financieros de eventuales demandas por supuesta negligencia o complicidad.

En otra carta de renuncia que el 11/10 enviaron a Floyd los abogados James Guenther y James Jordan, del bufete de abogados Guenther, Jordan & Price, estos enfatizaron que mantener la autonomía de cada iglesia local ayuda a proteger legalmente a la SBC ya que permita que por daños y perjuicios responda cada iglesia local, no la asociación o confederación, y que los miembros del comité que votaron a favor de renunciar al privilegio no comprenden completamente el "efecto" que provocarán (toda vez que, probablemente, las iglesias locales pidieron opinión a la SBC y ahora ésta quedará expuesta e involucrada en cualquier demanda).

"El privilegio abogado-cliente ha sido descrito por algunos como un dispositivo maligno mediante el cual se permite de alguna manera que se oculte la mala conducta para que los malhechores puedan escapar de la justicia y derrotar los derechos legales de los demás", escribieron Guenther y Jordan. "Eso no podría estar más lejos de la verdad".

El concepto tiene sus raíces en un principio de equidad judicial y la creencia de las leyes de nuestra nación de que es beneficioso si las personas o entidades pueden comunicarse con sus asesores legales de manera libre y confidencial. No tiene nada de siniestro. No corrompe la justicia; crea un espacio para la justicia. El concepto tiene sus raíces en un principio de equidad judicial y la creencia de las leyes de nuestra nación de que es beneficioso si las personas o entidades pueden comunicarse con sus asesores legales de manera libre y confidencial. No tiene nada de siniestro. No corrompe la justicia; crea un espacio para la justicia.

Disputas

Floyd fue elegido jefe del Comité Ejecutivo en 2019, para reunir a la denominación protestante más grande de USA hacia su misión de evangelismo.

Pero sus planes tambalearon por las disputas internas entre los líderes bautistas del sur, en especial las controversias sobre racismo y abuso sexual. En su renuncia, Floyd dijo que su reputación estaba siendo dañada por servir como presidente del comité.

Lo recordó en su carta de renuncia:

En medio de los múltiples desafíos que enfrenta la SBC, se me pidió que viniera aquí debido a mi probada integridad personal, reputación y liderazgo. Lo que se deseaba aprovechar para el avance del Evangelio por aquellos que me llamaron aquí, no lo pondré más en peligro por servir en este rol” En medio de los múltiples desafíos que enfrenta la SBC, se me pidió que viniera aquí debido a mi probada integridad personal, reputación y liderazgo. Lo que se deseaba aprovechar para el avance del Evangelio por aquellos que me llamaron aquí, no lo pondré más en peligro por servir en este rol”

Durante la reunión anual de verano (boreal) en Nashville, Tennessee, los delegados de la iglesia local, conocidos como 'mensajeros', instruyeron al comité para que renunciara al privilegio abogado-cliente si se les pedía que lo hicieran. Pero Floyd y varios miembros rechazaron esa posibilidad, advirtiendo que expondrían a la SBC a daños financieros por demandas futuras al ingresar a "aguas inciertas, desconocidas, sin precedentes e inexploradas".

Es inevitable concluir que Floyd exhibió un desdén por el abuso sexual aún cuando dijera que, como pastor, padre y abuelo, se preocupa "profundamente por la protección de todas las personas".

En ese contexto señaló en su renuncia:

Una de las cosas más dolorosas para mí personalmente han sido los ataques contra mí y los fideicomisarios como si fuéramos personas a las que solo les importa 'el Sistema'. Nada podría estar más lejos de la verdad. Una de las cosas más dolorosas para mí personalmente han sido los ataques contra mí y los fideicomisarios como si fuéramos personas a las que solo les importa 'el Sistema'. Nada podría estar más lejos de la verdad.

El comité estuvo estancado sobre el tema durante varias semanas, durante las cuales una serie de líderes bautistas del sur, incluidos los jefes de los seminarios de la denominación, pidieron que el comité siguiera la voluntad de los 'mensajeros'.

Una de las primeras tareas del comité luego de la partida de Floyd será nombrar un presidente interino. De acuerdo con los estatutos del Comité Ejecutivo, ese interino debe elegirse entre uno de los vicepresidentes actuales del personal.

Las consecuencias de la decisión han sido rápidas. En respuesta, al menos otros 10 miembros del Comité Eejecutivo renunciaron antes de la votación o poco después, informó The Tennessean. Y los abogados ya citados, que se desempeñaron como asesores legales de la SBC durante mucho tiempo.

Floyd advirtió que en los próximos días, más "laicos que se desempeñan como fideicomisarios" tendrán que presentar su renuncia "porque su profesión no les permitirá seguir prestando servicio debido a estos riesgos que ahora existen".