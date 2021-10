El Último Duelo: el Gladiador es una víctima de abuso sexual

En el año 2000, Ridley Scott se coronó con el estreno de Gladiador, 21 años después de 'Alien, el octavo pasajero' y 18 años de 'Blade Runner, vuelve a la pantalla con un nuevo duelo a muerte, que ocurre en Francia, Siglo XIV, y lleva el abuso sexual, y la crítica social, como punto de partida. En 'The Last Duel', como en la vida, cada personaje tiene su punto de vista sobre una situación particular, aunque en este caso se trata de un delito: la violación de una mujer que se atreve a decir su verdad en una cultura y sociedad que la minimiza.