Acorralado por la Justicia, y blindado por los Milei, Manuel Adorni intenta salvar su gestión

En una de las semanas más complejas para el oficialismo, Manuel Adorni decidió que la mejor defensa es el ataque. Tras el regreso a sus conferencias de prensa diarias, busca desplazar el foco de las denuncias por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito hacia una ambiciosa agenda de reformas penales y de seguridad que intentan recuperar la mística del "orden" libertario.

Las últimas horas del Jefe de Gabinete fueron las más críticas desde que asumió su cargo. Después de dos meses silencioso frente a los medios, su reaparición no fue solo un acto informativo, sino un ejercicio de supervivencia política bajo fuego cruzado.

Luego de semanas de desgaste por denuncias sobre su patrimonio y viajes (Punta del Este y Nueva York), el oficialismo ejecutó un movimiento de pinzas para sostenerlo "hasta las últimas consecuencias". Karina Milei y Santiago Caputo ordenaron que parte del Gabinete lo acompañara en su conferencia para mostrar unidad.

Por su parte, Javier Milei , desde sus redes, reforzó el mensaje tildando de "ignorantes" a quienes lo cuestionan.

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Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad... — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

Pese al blindaje político, en los pasillos de Comodoro Py la temperatura sube. El juez federal, Ariel Lijo, ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y su círculo íntimo. El Gobierno sabe que si la Justicia encuentra una inconsistencia insalvable, el costo político de haberlo blindado será altísimo.

Su estrategia consiste en saturar el ciclo de noticias con reformas estructurales para que el escándalo patrimonial quede relegado a las páginas de judiciales. Sin embargo, su agresividad en la conferencia revela un síntoma de nerviosismo institucional: por primera vez, el "método Adorni" de ironía y datos fríos parece no ser suficiente para contener una crisis que toca su integridad personal.

El mayor riesgo para el oficialismo es que el "Adornigate" se convierta en el símbolo de una nueva casta. Estratégicamente, el Gobierno necesita que la economía dé señales positivas (como el reciente dato de salarios del INDEC) para que el escándalo no perfore su base electoral dura.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Live Blog Post Siguen las repercusiones en torno a Adorni Marcelo Grandio salió de la TV Pública, en medio del escándalo que salpica a Manuel Adorni, al mismo tiempo que se mezclaron política, vínculos personales y negocios en un canal que ya venía golpeado. Mientras el Jefe de Gabinete intenta despegarse de las acusaciones que le adjudican, el entramado que quedó al descubierto sigue generando dudas incómodas. En lo formal, la explicación simple es que el contrato de Marcelo Grandio para conducir "Giros" venció el 31 de diciembre de 2025 y la TV Pública decidió no renovarlo. Desde el canal, según publicó La Nación, sostienen que la decisión se tomó entre enero y febrero, es decir, antes de que saltara el escándalo por el viaje del Jefe de Gabinete a Punta del Este. VER NOTA VER +

Live Blog Post Se intensifica la crisis automotriz Por la caída de la demanda, y luego de que Toyota iniciara una nueva ola de despidos y la eliminación del tercer turno que le permitía completar las 24 horas de producción, Stellantis va por más y paraliza por dos semanas, el próximo mes de abril, su planta de El Palomar, que produce para Peugeot y Citroën. Esa planta ocupa a unos 3.000 trabajadores y se encarga de producir para el mercado doméstico y para proveer la demanda externa, fundamentalmente a Brasil. Se producen los modelos Peugeot 208, 2008 y Partner, así como el Citroën Berlingo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Irán rechaza el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra El régimen de Irán rechazó este jueves el plan estadounidense para poner fin a la guerra, argumentando que ellos mismos decidirán cuándo "poner fin a la guerra con sus propias condiciones", "de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más". El plan estadounidense para poner fin a la guerra con Teherán incluiría un alto el fuego de 30 días, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow, un compromiso permanente de no desarrollar jamás armas nucleares, la entrega de las reservas de uranio ya enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el compromiso de permitir que el OIEA supervise todos los elementos de la infraestructura nuclear restante del país persa. VER NOTA VER +

Live Blog Post El nuevo secretario de Finanzas negó la crisis: "Hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor" Mientras las ventas continúan en caída libre, las industrias cada vez están más golpeadas, hay más trabajadores despedidos y el humor social estalla, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, negó que exista una crisis de consumo en la economía doméstica. En ese sentido, prometió que sede abril caerá muy fuerte la inflación, aunque el contexto refleje lo contrario. "No creo que haya mucha gente que esté peor", aseguró en declaraciones televisivas. En ese sentido, enfatizó que "hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo". VER +

Live Blog Post Mientras los salarios siguen por debajo de la inflación, Javier Milei retruca Los salarios argentinos cayeron casi 1 punto porcentual en enero de 2026 frente a la inflación del 2,9 por ciento, según el último dato difundido por el Indec. El consumo masivo se desplomó 3,4 por ciento en febrero, agravando la crisis económica bajo el gobierno de Javier Milei. Ante esto, el Presidente replicó en sus redes sociales: "La casta tiene miedo...!!! Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible. Fin". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2037129101169897530&partner=&hide_thread=false La casta tiene miedo...!!!Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible.Fin. pic.twitter.com/kfAqRL79xN — Javier Milei (@JMilei) March 26, 2026 VER +

Live Blog Post "Esta es la casta": Exvice de la UIF en el gobierno de Macri apuntó de lleno contra LLA María Eugenia Talerico, abogada y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), abordó la controversia en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su relación con la TV Pública. Este miércoles, Talerico publicó un tuit citando un posteo del propio Adorni, que decía: "Tiene que dejar de existir inmediatamente la TV Pública. Fin". En ese marco, la abogada consideró que "Si hoy la TV Pública dejara de existir Adorni se quedaría sin caja paralela para sueldos de sus funcionarios, sin agencia de empleo para sus amigos y sin financiamiento personal para vuelos a Punta del Este". Sobre esa línea, agregó: "O sea, se quedaría sin la estructura de clientelismo que juró destruir y hoy capturó para su propio beneficio. Y encima sigue siendo deficitaria". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eugetale/status/2036820032986952057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2036820032986952057%7Ctwgr%5E616f86c63e5c77f35a827e0152ed7a26c2417e0f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cadena3.com%2Fnoticia%2Fradioinforme-3%2Ftalerico-apunto-a-adorni-y-pidio-mayores-explicaciones-esta-es-la-casta_533682&partner=&hide_thread=false Si hoy la TV Pública dejara de existir Adorni se quedaría sin caja paralela para sueldos de sus funcionarios, sin agencia de empleo para sus amigos y sin financiamiento personal para vuelos a Punta del Este.O sea, se quedaría sin la estructura de clientelismo que juró destruir… pic.twitter.com/5UiJBD3esO — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) March 25, 2026 Posterior a ello, hizo eco de las declaraciones del libertario. "No hay vida privada de los funcionarios cuando uno pone la lupa sobre el incremento patrimonial y el uso del cargo", sostuvo en diálogo con Cadena3. Talerico lamentó la actitud del funcionario frente a los pedidos de explicaciones, calificando su postura como de una "soberbia demasiado obvia". Para ella, el contraste entre el discurso oficial y los hechos es evidente: "Nos prometieron que venían a combatir a la casta y sus privilegios; la verdad que es lamentable porque esta es la casta". VER +

Live Blog Post Más escándalos en Casa Rosada El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que ya desató un fuerte debate político y cultural. Ordenaron retirar de la Casa Rosada una histórica imagen de Juan Domingo Perón y Eva Perón que estaba ubicada en la antesala del Salón Eva Perón. La obra —una réplica del famoso retrato del pintor Numa Ayrinhac— fue descolgada junto a otro ploteo del glaciar Perito Moreno y enviada al museo para su preservación. Desde el Gobierno argumentaron que la decisión se tomó por “fallas estructurales” y posibles daños por cambios de temperatura en el lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2037146449922670729&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO EN CASA ROSADA: BAJARON EL CUADRO DE PERÓN Y EVITA… Y PODRÍA LLEGAR MESSIEl gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una decisión que ya desató un fuerte debate político y cultural.Ordenaron retirar de la Casa Rosada una… pic.twitter.com/dEES81d94t — Urgente24.com (@U24noticias) March 26, 2026 VER +

Live Blog Post La imagen de Javier Milei sigue cayendo: Los argentinos ya no perdonan El humor social hacia la gestión del presidente argentino muestra signos de deterioro y se refleja en rankings internacionales. Un reciente informe de la consultora CB Global Data evidencia una caída sostenida en la valoración de Javier Milei, que en el último mes lo hizo descender del octavo al undécimo puesto entre los mandatarios latinoamericanos. La aprobación del presidente argentino registró en marzo una baja del 4,5%, que lo ubicó en el puesto 11 entre los líderes de la región. Desde diciembre de 2025, cuando lideraba el ranking con 48,3% de valoración positiva, Milei atraviesa un marcado deterioro en su imagen pública. El relevamiento, basado en más de 40 mil casos en toda Latinoamérica, indica que la imagen negativa del mandatario llegó al 55,6%, mientras que la positiva descendió al 42,3%. Además, el 43,8% de los consultados calificó su gestión como “muy mala”, un incremento significativo respecto de meses anteriores. El estudio refleja un retroceso sostenido desde el inicio de 2026 y advierte que el presidente libertario enfrenta un momento complejo, con indicadores en descenso en percepción económica, credibilidad institucional y respaldo general de la ciudadanía. El ránking regional tiene a la mexicana Claudia Sheinbaum liderando con 72,3% de aprobación, seguida por Nayib Bukele de El Salvador (71,8%) y Luis Abinader de República Dominicana (58,7%). En el extremo opuesto, Perú, Venezuela y Ecuador concentran los peores índices de valoración, mientras Milei consolida una tendencia negativa que preocupa a su administración. image VER +

Live Blog Post Consumo en caída libre El consumo de bienes y servicios en los hogares argentinos registró en febrero una caída interanual del 3,4%, marcando el segundo descenso consecutivo y consolidando un escenario de debilidad en las compras cotidianas. De acuerdo con un informe de la consultora Scentia, el retroceso fue más pronunciado en los principales canales de venta: supermercados (-5,9%), autoservicios de cercanía (-3,8%), mayoristas (-3,6%) y farmacias (-2,9%). En la comparación mensual, la baja fue aún más fuerte, con caídas superiores al 6% en varios segmentos, lo que refleja una aceleración del ajuste en el consumo masivo. VER +

Live Blog Post Adorni, a disposición de la Justicia El jefe de Gabinete de Nación, Manuel Adorni, defendió su patrimonio y los cuestionados viajes a Nueva York y Punta del Este, en una conferencia de prensa donde negó irregularidades y aseguró haber puesto toda la información a disposición de la Justicia y los organismos de control. El funcionario se refirió a las críticas vinculadas a un viaje a Nueva York, Estados Unidos, junto a su esposa, y a otro traslado en avión privado a Punta del Este, Uruguay. En ese marco, Adorni buscó despejar dudas y reafirmar su postura frente a las acusaciones, mientras era acompañado por miembros del Gabinete ubicados en la primera fila de la sala. Fue categórico al defender su situación patrimonial: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder". Además, insistió en que su conducta se mantiene dentro de los marcos legales. VER +

Live Blog Post "El manejo de comunicación fue igual al del caso Espert" "Venían a sacar a la casta y cometen errores torpes", señaló Pablo Juliano, Diputado de Provincias Unidas, en diálogo con LN+. Sobre esa línea, sumó: "Es raro que no se haya quedado con la factura del vuelo". En ese sentido, aseguró que "Hay que elevar la vara", aunque reconoció que "eso tiene sus costos". Días atrás, el legislador pidió que Javier Milei le pida a Adorni "que dé un paso al costado". En declaraciones a Radio Rivadavia, reclamó que el Gobierno tome “en serio” la controversia que se generó en torno al traslado. Según planteó, el episodio expone una contradicción con el discurso oficial contra los privilegios de la política. VER +

Live Blog Post Adorni sigue sin dar respuestas y el humor social estalla Tras los escándalos que involucran a Manuel Adorni, el humor social ya no perdona. Tal es así que la consultora Innova elaboró un informe, el cual La Política Online comunicó que refleja que el 70% de los encuestados cree que el jefe de Gabinete libertario es corrupto. image Según LPO, ese dato se potencia con los escándalos recientes aunque no refleja, por ejemplo, la pésima conferencia de prensa que armó Adorni para tratar de despegarse de las acusaciones pero se terminó exponiendo aún más con nuevas inconsistencias patrimoniales tras admitir una nueva propiedad no declarada. VER +

Live Blog Post Economía oficializó la licitación para la privatización total de Intercargo A través de la Resolución 282/2026, publicada en el Boletín Oficial este jueves, el Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la privatización del 100% de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampa en aeropuertos, y estableció el 'Precio Base' para ofertar en US$ 45.120.000. Lo hizo en el marco del proceso de privatización habilitado por la Ley 27.742, que había sido anunciado ayer por el propio ministro Luis Caputo. VER NOTA VER +

Live Blog Post En redes: El caso de Noelia Castillo que no deja de conmover Noelia Castillo Ramos tenía apenas 23 años cuando la Justicia española avaló su eutanasia. Este jueves 26 de marzo de 2026 recibirá la muerte asistida, poniendo fin a una historia que, en su origen, no era su historia: era la del Estado fallando. La solución institucional fue ingresarla en un centro de recepción de menores en Castellón. Lo que debía ser un refugio se convirtió en el escenario de una agresión sexual múltiple perpetrada por tres jóvenes del mismo centro. Este episodio, sumado a una violación previa por parte de su expareja, devastó su salud mental. Su defensa señaló reiteradamente la figura legal de culpa in vigilando: el Estado incumplió su deber de vigilancia sobre una menor bajo su tutela. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2036923017008181327&partner=&hide_thread=false Noelia fue apartada de su familia por el Estado al considerarla en desamparo, pero el lugar donde debía estar protegida terminó siendo el inicio de su tragedia.En ese centro de menores sufrió una violación múltiple, un hecho que quebró su confianza y la dejó sin salida… pic.twitter.com/LZWCIprpzu — Urgente24.com (@U24noticias) March 25, 2026 VER +

Live Blog Post Manuel Adorni al Congreso En un contexto atravesado por cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el próximo 29 de abril se presentará en el Congreso para exponer el informe de gestión del Gobierno. Será la primera vez que lo haga desde que asumió ese cargo. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa y llega luego de un incumplimiento: en marzo, Adorni no asistió al Parlamento, pese a que la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir “alternativamente” a ambas Cámaras una vez por mes para informar sobre la marcha del Ejecutivo. El último informe había sido presentado por su antecesor, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, el esquema institucional indica que ahora correspondería que Adorni se presente en el Senado. VER NOTA VER +

Live Blog Post El oficialismo busca dar una señal de unidad Tras reaparecer este miércoles y confrontar con la prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para tener un encuentro con la senadora nacional, Patricia Bullrich. La cita del funcionario con la jefa del bloque libertario en el Senado será este jueves en la Casa Rosada. Se trata del primer encuentro oficial entre ambos después de una serie de "chispazos" que tensaron la relación interna. De esta manera, el Gobierno nacional busca ahora dar una señal de unidad tras varios días de tensión. El vínculo entre ambos se enfrió cuando los viajes del jefe de Gabinete comenzaron a ser cuestionados públicamente. Según trascendió, Adorni sintió que la senadora no lo defendió con la misma firmeza que otros ministros y referentes libertarios durante esos días difíciles. VER +

Live Blog Post Del "no tengo nada que esconder" a la propiedad de un nuevo inmueble en Caballito El mismo día que Manuel Adorni sostuvoque "todo lo que tiene que estar declarado está declarado" en su conferencia de prensa, salió a la luz que el jefe de Gabinete de Javier Milei, en sociedad con su esposa, Bettina Julieta Angeletti habría comprado un departamento de la calle Miró que, como la casona del country Indio Cuá, no aparecería en la declaración jurada (DDJJ) que presentó en 2025. Según los datos que trascendieron, la propiedad fue adquirida sin que el vocero presidencial se desprendiera de su anterior vivienda en Parque Chacabuco. VER +

Live Blog Post Oficial: El Ministerio de Economía designó nuevos funcionarios Tal lo consignado por Infobae, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó hoy una serie de nombramientos para ocupar cargos vacantes dentro de la cartera que conduce como en el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las designaciones fueron publicadas en Boletín Oficial bajo los decretos 173/2026 y 172/2026, con el fin de ocupar cargos en áreas claves que se encuentran bajo la órbita de la cartera económica y la entidad bancaria que dirige Santiago Bausili. La primera de las medidas alcanza a la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, la Subsecretaría de Hidrocarburos, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética y la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento. Para dichos cargos fueron elegidos el licenciado en Economía Esteban Javier Fernández Medrano; el ingeniero químico Horacio Federico Veller; el licenciado en Ciencia Política Antonio Milanese y a la licenciada en Economía Daniela Verónica Ramos, respectivamente. En paralelo, mediante el decreto 172/2026, se dispuso el nombramiento “en comisión” del licenciado en Economía, Martín Vauthier, como integrante del directorio del BCRA. En el ámbito financiero, Jaquelina Clara Truzzel fue designada directora del Banco de la Nación Argentina. VER +

Live Blog Post El mapa financiero global y local presenta una postal compleja En una jornada marcada por la incertidumbre internacional, con versiones contradictorias entre Donald Trump y el gobierno de Irán sobre un posible acuerdo en la guerra en Medio Oriente, los mercados globales reaccionaron de forma positiva, aunque con una dinámica poco habitual. El dato más llamativo fue la ruptura de correlaciones clásicas: el dólar global se fortaleció frente a la mayoría de las monedas, pero al mismo tiempo subieron los commodities. El petróleo avanzó más de 3%, los metales preciosos y básicos se mantuvieron firmes, los granos registraron subas en Chicago y hasta las criptomonedas, con el Bitcoin a la cabeza, mostraron rebotes. A nivel internacional, la demanda por bonos del Tesoro de Estados Unidos generó una leve baja en las tasas largas, consolidando un escenario donde los inversores aún buscan refugio pese al apetito por riesgo en otros activos. Así, el mapa financiero global y local presenta una postal compleja: guerra sin definiciones claras, mercados que desafían las reglas tradicionales y una Argentina que, en plena transición económica, exhibe señales contradictorias pero con una clara intención de reordenamiento macroeconómico. VER +

Live Blog Post El Gobierno avanzó en una profunda reestructuración del ministerio de Salud: Reorganizan la gestión del área de Discapacidad El gobierno de Javier Milei avanzó este jueves en una profunda reestructuración del ministerio de Salud que, entre otras cosas, redefine la gestión del área de Discapacidad. Así quedó plasmado en el Decreto 193/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones. A partir de ello, el gobierno libertario avanza en la eliminación de unidades administrativas en el área de Salud y reasigna funciones. El decreto, además, sentencia la concentración del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad, incluyendo el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y otros beneficios previstos por ley. VER +

Live Blog Post Escala la guerra en Medio Oriente El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su gobierno no ha participado en conversaciones para poner fin a la guerra y no tiene planes de hacerlo: Teherán lanzó más ataques contra Israel y países árabes del Golfo pérsico incluyendo el Aeropuerto Internacional de Kuwait. El desafío persa se produjo mientras Israel lanzaba ataques aéreos y Estados Unidos desplegaba paracaidistas y más infantes de marina en la región. VER NOTA VER +

Live Blog Post La sumatoria de malas noticias de 2026 para Nación se insinúan irremontables Por Rodolfo Montes en Suma Política: "(...) El transatlántico liberal trumpista – mileísta ha dejado de navegar aguas mansas y cielos despejados: la proa declina y una creciente incomodidad domina a la tripulación. “No hagan olas”, parece ser la sutil instrucción del capitán, a la espera de que, como en 2025, una aparición milagrosa lo reflote (octubre pasado, salvataje financiero y batacazo electoral), aunque la sumatoria de malas noticias de 2026 se insinúan irremontables. Ahora no sólo por la caída del sector productivo económico que genera empleo, salarios y consumo, y la inflación, que van de mal en peor, sino por la creciente aparición de hechos de corrupción que tiene implicada a la camarilla presidencial, incluido el propio presidente. La cripto estafa $Libra, las groseras andadas del jefe de gabinete Manuel Adorni, que no paran de evidenciar revelaciones que sólo son silenciadas por el dominio y acción (inacción) de un sector de la Justicia Federal argentina que tal cual operó hace 50 años con el golpe genocida del 76, ahora oculta la rapiña de una cúpula inescrupulosa del mismo modo que sus antecesores del 76 rechazaban los hábeas corpus sobre personas desaparecidas, o miraban para otro lado sin dar cuenta de los centenares de centros clandestinos de tortura y exterminio que sembraban a la Argentina de terror (...)". VER +

Live Blog Post Continúa la tensión por la Ley de Glaciares Luego de una primera audiencia llena de tensión y la declaración de varios exponentes de que si se aprueba la modificación a la Ley de Glaciares en el pleno de laCámara baja, el tema terminará judicializado, se desarrollará este jueves la segunda instancia pública convocada por el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales. Los grupos de trabajo legislativo presididos por los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz liderarán en esta nueva oportunidad la presentación de otros casi 200 oradores, aunque esta vez no será presencial sino en formato virtual. En la víspera, más de 190 participantes expusieron a favor y en contra del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado tras su aprobación en febrero y que La Libertad Avanza y sus aliados esperan llevar al pleno y convertir en ley el próximo 9 de abril. VER +

Live Blog Post Plano internacional: Audiencia clave para Nicolás Maduro El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, volverán a presentarse este jueves ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el marco del proceso judicial que el matrimonio enfrenta en Estados Unidos. Se trata de la segunda audiencia desde que fueron capturados en Caracas, el 3 de enero pasado. Después de su detención en una operación relámpago de fuerzas de elite de Estados Unidos, Maduro y Flores fueron trasladados a territorio del país norteamericano, donde comenzaron a ser juzgados por una serie de delitos vinculados al narcotráfico y el uso de armamento. Desde el inicio del proceso, la pareja rechazó todas las acusaciones y se declaró inocente ante la Justicia federal. La Fiscalía del Distrito Sur acusa a Maduro de cuatro delitos graves, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra. Según la demanda, estos cargos podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua en caso de una eventual condena. VER +

Live Blog Post Javier Milei siempre imitando a Donald Trump, ahora en problemas USA e Israel han retirado del listado de objetivos de asesinato al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y al ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, durante varios días, según informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Pero asustan las incoherencias de Donald Trump, el pilar que sostiene a Javier Milei en la Argentina. Según fuentes citadas por WSJ, Washington y Tel Aviv intentan consolidar a Ghalibaf y Araghchi para entablar conversaciones de paz. Los funcionarios iraníes han sido excluidos de la lista de objetivos durante 4 o 5 días, mientras la Administración estadounidense espera avanzar hacia negociaciones de alto nivel para poner fin a los combates en la región. VER NOTA VER +

Live Blog Post Otro problema para el Gobierno: La economía se hunde La evolución de los salarios formales en Argentina vuelve a encender señales de alerta sobre la dinámica del ingreso real y su impacto en la economía. Según un análisis difundido por Nadín Argañaraz, los datos de enero de 2026 muestran una nueva caída mensual del poder adquisitivo en todos los segmentos del empleo registrado. En términos mensuales, comparando enero contra diciembre de 2025, los salarios privados registrados cayeron un 0,7% en términos reales, mientras que los del sector público nacional retrocedieron un 0,8% y los del ámbito provincial un 1,1%. Esta dinámica refleja que el aumento en la tasa de inflación no estuvo acompañada por un incremento salarial acorde. VER NOTA VER +

Live Blog Post El frente judicial Manuel Adorni intentó este miércoles con suerte desconocida una defensa política ante los escándalos que lo acosan y que tienen que ver con su nivel de vida. Por el carril judicial, sin embargo, la investigación continúa. Según trascendió, por orden federal Ariel Lijo se allanaba este mismo 25/03 la empresa Alpha Centauri, la firma que opera el avión privado en el que el jefe de Gabinete viajó con su familia y el periodista Marcelo Grandio a Punta del Este el fin de semana largo del Carnaval. De acuerdo a lo que informó la periodista Mercedes Ninci en el canal LN+, Lijo requisaba la oficina de la empresa en el aeropuerto de San Fernando en busca de información contable, bancaria y comercial vinculada a los vuelos, presupuestos, contratos, comunicaciones e indicaciones sobre la facturación. VER NOTA VER +

Live Blog Post Impacto de la conferencia: ¿Todo marcha acorde al plan? ¿El tuit de Karina Milei en respaldo de Manuel Adorni fue una mera señal de apoyo o un signo de que la conferencia de prensa del jefe de Gabinete no salió como se esperaba? "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad, Manuel Adorni", fue el mensaje de la secretaria general de la Presidencia, quien puso al funcionario de su confianza en el cargo que ostenta hoy. VER NOTA VER +

Live Blog Post Jefe de Gabinete en la cornisa Este miércoles, Luis Majul arrancó su programa en LN+ a las 20 horas con duros conceptos hacia Manuel Adorni: “sus respuestas dan para que especule cualquiera. Se refriegan las manos los periodistas críticos y también la oposición política porque ha dejado flancos débiles en su exposición el coordinador de ministros”. Por su parte, la conductora de TV Cristina Pérez también fue particularmente dura con el cuestionado funcionario y dijo que “perdió la oportunidad de dar explicaciones a la gente”. VER NOTA VER +

Live Blog Post "La presencia de Adorni en el Gobierno le hace daño al propio Presidente" El autor de "Milei, la revolución que no vieron venir", Nicolás Márquez, sostuvo luego de la conferencia de prensa del Jefe de Gabinete: "Yo quisiera defender a Adorni, pero Manuel no me ayuda". "La presencia de Manuel Adorni en el gobierno le hace daño al propio presidente de la Nación: afecta la imagen, la credibilidad y el buen nombre y honor del gobierno que encabeza Javier Milei" disparó en el canal de noticias A24 Nicolás Márquez, autor de la biografía oficial del Jefe de Estado. VER NOTA VER +

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