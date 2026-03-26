Acorralado por la Justicia, y blindado por los Milei, Manuel Adorni intenta salvar su gestión

En una de las semanas más complejas para el oficialismo, Manuel Adorni decidió que la mejor defensa es el ataque. Tras el regreso a sus conferencias de prensa diarias, busca desplazar el foco de las denuncias por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito hacia una ambiciosa agenda de reformas penales y de seguridad que intentan recuperar la mística del "orden" libertario.
Siguen las repercusiones en torno a Adorni
Marcelo Grandio salió de la TV Pública, en medio del escándalo que salpica a Manuel Adorni, al mismo tiempo que se mezclaron política, vínculos personales y negocios en un canal que ya venía golpeado. Mientras el Jefe de Gabinete intenta despegarse de las acusaciones que le adjudican, el entramado que quedó al descubierto sigue generando dudas incómodas.
En lo formal, la explicación simple es que el contrato de Marcelo Grandio para conducir "Giros" venció el 31 de diciembre de 2025 y la TV Pública decidió no renovarlo. Desde el canal, según publicó La Nación, sostienen que la decisión se tomó entre enero y febrero, es decir, antes de que saltara el escándalo por el viaje del Jefe de Gabinete a Punta del Este.
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