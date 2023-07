Agrandamiento de pene: Evite estos cuatro métodos populares

A muchos hombres les preocupa que su pene se vea demasiado pequeño o que su pene realmente sea pequeño para satisfacer a su pareja durante el sexo. Esto, pese a que diferentes estudios han mostrado que la mayoría de los hombres tienen un tamaño de pene adecuado. No obstante, algunos aún se preguntan ¿Qué es bueno para hacer crecer el pene? Y ciertamente el interés por, por ejemplo, las cirugías de alargamiento de pene ha aumentado. Sin embargo, es importante saber que algunos métodos que prometen agrandar el pene no funcionan, son riesgos o no son para todos. Aquí lo que advierten expertos.