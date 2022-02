Un sector del FDT cree que "los del FMI son unos tipos de mierda"

Y seguidamente, disparó: “Nadie está conforme. Yo creo que ni Alberto (Fernández) está conforme, porque no estamos conformes con hablar del Fondo Monetario, porque la verdad son unos tipos de mierda”.

Además, el diputado del oficialismo advirtió que los miembros del FM I “no son de hacer caridad. Están porque les interesan un montón de cosas, entre otras regentear a países en vías de desarrollo como el nuestro y, a través de estos préstamos, se meten y te quieren manejar”.

Sin embargo, admitió: “Lo que se se ha hecho es lo posible, lo menos malo. A cada problema hay que darle una solución y bueno, esa es la solución que propuso el Ejecutivo”.

Sobre la renuncia del diputado Máximo Kirchner, Gioja lo calificó como “un gran tipo, un muy buen dirigente y un cuadro político”.

“Ha hecho lo que creyó que tenía que hacer y hay que respetarlo, tiene su posición y como presidente del bloque no puede pedirle al resto de los compañeros que voten algo que él no va a votar”, agregó.

A su vez, recordó que la renuncia de Máximo Kirchner fue correcta ya que el presidente de la bancada oficialista “tiene que estar en línea con lo que piense el Ejecutivo”.

Por otro lado, y sobre las internas del FDT, Gioja aclaró: “En los frentes electorales no hay uniformidad, no existe. Hay diversidad”.

Y siguió: “Vamos a trabajar todos para la unidad, son momentos difíciles, no es fácil esto de salir de las dos pandemias. No es fácil salir de esta perversidad que nos dejó Macri que es esta deuda. La verdad no sé qué pensaba o cómo creía que se iba a poder salir y pagar”.

Por último, y sobre Germán Martínez, el nuevo presidente de bloque del FDT, Gioja aseguró que “es un muy buen compañero” que “va a garantizar la unidad del bloque”. “Entendiendo las disidencias, vamos a trabajar todos juntos”, sentenció.