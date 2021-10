"Todo mal": Furiosa, Hebe de Bonafini contra Alberto Fernández

Si tiene que llamarme para explicar todo es porque está haciendo todo mal Si tiene que llamarme para explicar todo es porque está haciendo todo mal

La titular de Madres aclaró, sin embargo, que ya no tiene diálogo con Fernández. Además, sostuvo que el gobierno del Frente de Todos "debe escuchar más al pueblo argentino".

Destacó sin embargo, el trabajo realizado durante la pandemia: "Actuó muy bien pero las vacunas no son todo. En Argentina siguen habiendo presos políticos, comedores y chicos descalzos. Yo quiero que la gente recuerde que tiene derecho a trabajar, el trabajo y el vivir bien es un derecho", sostuvo.

La convocatoria de Hebe de Bonafini

Pese a la bajada del Gobierno, Hebe de Bonafini convocó a movilizarse el 17 de octubre a las 16:00 a Casa Rosada en rechazo a acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "No debemos nada. No hay que pagar la deuda al FMI. Con la deuda siempre perdemos los pobres. Siempre se paga con el esfuerzo de los pobres. Los ricos nunca ponen nada", apuntó.

En esa línea, la agrupación emitió un comunicado con la convocatoria en la que sostienen que "el FMI nos 'enchufó' con la complicidad de (Mauricio) Macri una deuda de 44 mil millones de dólares violando sus propios estatutos". Sostienen en el texto que la deuda es "ilegítima e ilegal" y plantean que "es necesario avanzar en las investigaciones" al rescpecto.

"En la Argentina no quedó uno solo de esos dólares. Endeudar a los países es la forma de quitarles soberanía y de someter a sus economías. No puede acordarse ni pagarse nada al FMI mientras no se sepa qué pasó. El pueblo quiere saber de qué se trata", cierra el comunicado.