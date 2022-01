¿Solo autos eléctricos para 2041? Alarma en las automotrices

0016-PE-2021.pdf El proyecto de electromovilidad impulsa a los autos eléctricos pero hay dudas sobre los temas tarifarios y la infraestructura energética del país

El Artículo 79 de la norma propuesta dice lo siguiente: “ Plazo de comercialización de Vehículos nuevos no considerados de movilidad sustentable en los términos del artículo 7°. Aquellos vehículos nuevos que no se encuentren comprendidos en el artículo 7° de la presente norma podrán ser comercializados hasta el 1° de enero del año 2041, salvo aquellas aplicaciones que por razones técnicas la Autoridad de Aplicación determine que no puedan ser reemplazadas por vehículos de movilidad sustentable”.