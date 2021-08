Santilli espera a Tolosa Paz en el debate previo a generales

Durante una recorrida por la ciudad de La Plata, acompañado por el intendente Julio Garro y la presidente del PRO, Patricia Bullrich, el precandidato Santilli aseguró:

Nuestro espacio político siempre ha debatido. Desde nuestro orígenes debatimos, está está nuestro ADN.

Luego le envió un mensaje a Tolosa Paz:

Celebro que por primera vez el kirchnerismo quiera debatir, discutir los proyectos e ideas. Que modelo de provincia y país queremos para nuestros hijos. Nosotros queremos una provincia que baje los impuestos, que apoye a las Pymes y a los comerciantes. Queremos una provincia donde la inseguridad no sea moneda corriente, que la policía esté en las calles, equipada y capacitada para enfrentar la delincuencia, los narcos y las mafias. No queremos una provincia donde liberen presos y donde las víctimas sean los victimarios.

También participaron de la recorrida el primer candidato a senador provincial, Fabian Perechodnik; y el precandidato a diputado nacional Gerardo Millman.