Inseguridad: La clave de Larreta para imponer a Santilli en PBA

Y agregó: "Además, integra lista con Martín Tetaz, un hombre que viene de afuera de la política y con conocimientos en lo económico, cosa que es muy importante tener en el Congreso Nacional".

En torno a la polémica ausencia del ex presidente Mauricio Macri en la campaña de Juntos, Larreta afirmó que el ex mandatario se va a involucrar: "Él comenzó la transformación de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007. No va a ser candidato pero va a participar". A su vez, remarcó que la participación de Macri en la campaña será similar a la de varios dirigentes opositores: "Patricia Bullrich, Lilita Carrió, Martín Lousteau y yo participamos mucho de la campaña y no somos candidatos", señaló.

Sobre la designación del el ex canciller y actual senador nacional por el Frente de Todos, Jorge Taiana, como nuevo ministro de Defensa de la Nación, recordó el episodio del Vacunatorio VIP, donde el flamante titular de Defensa apareció como vacunado: "Es medio contradictorio. Es como revalidar que no importó demasiado el tema de la vacunación VIP. Está mal. No es una buena señal". Al ser consultado por el escándalo que desataron las visitas a la Quinta de Olivos, Larreta reiteró: "También está mal. En el momento de mayor angustia que tenía la gente, cuando no podían salir de sus casa, los chicos no podían ir a la escuela, y enterarnos que hubo reuniones sociales en la Quinta de Olivos... está mal", concluyó.