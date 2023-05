San Martín tierra de nadie: Ladrones atrapados por vecinos

Mientras tanto, dos delincuentes estaban siendo reducidos por otros vecinos a la espera de la policía y conteniendo a la víctima que había quedado tirada en el suelo. " Ellos me tiraron de la moto. Venía andando y ellos (los delincuentes) me apuntaron con el arma entonces yo tiré la moto y me empezó a correr. Me puso el arma en la cabeza", expresó la mujer y aseguró que no era la primera vez que atravesaba un hecho de inseguridad: " Ya me robaron dos motos así".

https://twitter.com/A24COM/status/1662970083671515137 Así detuvieron los vecinos a un delincuente que acababa de robar



"Me apuntó en la cabeza con un arma y yo tiré la moto".



"Ya me han robado en la calle".



https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/dRcOUR02IQ — A24.com (@A24COM) May 28, 2023

Todos los días, vecinos se cansan de denunciar pero ni Sergio Berni ni el actual intendente por el FdT, Fernando Moreira (quien también se postulará en las próximas elecciones), se hacen cargo de lo que sucede. Desde el 10 de diciembre de 2019, Fernando Moreira preside la intendencia de San Martín, aunque años anteriores ocupó diferentes cargos públicos durante la gestión de Gabriel Katopodis (anterior intendente).

Si bien hace un mes el municipio aseguró que se sumaron 300 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), una división de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que fue especialmente entrenada y seleccionada para actuar rápidamente frente a situaciones delictivas, los casos que se viven a diario en la calle no demuestran lo mismo.

https://twitter.com/PregonSL/status/1583425923306909696 Dos perritos salvaron a una persona de un robo a mano armada.



Dos motochorros intentaron robar en el municipio de Gral. San Martín en Buenos Aires.



Uno de ellos intento disparar contra uno de los animales pero afortunadamente no salió la bala . pic.twitter.com/r0D1K8e33Z — Pregón (@PregonSL) October 21, 2022

Numerosos hechos ocurren sin importar la hora, y nadie los frena. Entraderas, delincuentes caminando por los techos de las casas a plena luz del día mientras niños salen del colegio, motochorros armados en las calles, amenazas "narco", ola de robos de porteros eléctricos, manijas, picaportes y objetos de bronce están sacudiendo José León Suarez, Chilavert, Villa Ballester y distintos puntos de San Martín.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1635663870726422533 ROBO PIRAÑA A TODA UNA FAMILIA

- Un delincuente se pone adelante de la camioneta y apunta con un arma

- El resto rodea el vehículo y empieza a robarles

Villa Ballester - San Martín pic.twitter.com/IIzD1pB23a — Vía Szeta (@mauroszeta) March 14, 2023

Inseguridad en San Martín: La banda de "La Gorra Roja" atacó de nuevo

