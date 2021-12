Rodríguez Larreta rechaza el pacto fiscal y adelanta tercera dosis

Además, junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, y al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, Horacio Rodríguez Larreta alertó a los porteños por el incremento en los contagios. "Después de muchas semanas de estabilidad, los casos empiezan a subir a un ritmo acelerado", sostuvo.

Al respecto, contó que hace dos semanas el promedio de infecciones por día era 486 y que hoy ese número se ubica en 880. "En los últimos días hubo picos que duplicaron ese promedio, por arriba de 1500 casos por día, con un R (que indica a cuánta gente puede contagiar una persona infectada) que es alto, de 1,2", detalló Horacio Rodríguez Larreta.

También destacó el compromiso de los porteños con la vacunación, con más de 91% de la población inoculada con al menos una dosis; 85%, con el esquema completo; y 16%, con la tercera dosis de refuerzo

"Es muy importante aplicar la tercera dosis. Pasados unos meses de la segunda, una dosis de refuerzo ayuda a sostener la inmunidad en niveles altos, por eso en la Ciudad estamos adelantando la aplicación de la tercera dosis al quinto mes desde la segunda. Ese es el plazo para sostener la inmunidad", confirmó Rodríguez Larreta, quien incitó a la población que no comenzó sus esquemas a que lo haga y que pidió que lo completen a aquellos que deben aplicaciones:

Quiero aprovechar para darles un mensaje a los que no se vacunaron o no se dieron la segunda o tercera dosis: por favor, vayan a vacunarse. Toda la evidencia marca que aumenta la inmunidad, es para cuidarse uno y al resto

Por último, Rodríguez Larreta pidió reforzar los cuidados durante las celebraciones de fin de año y las vacaciones. "Prioricemos encuentros al aire libre y con tapabocas en lugares cerrados. Sigámonos cuidándonos entre todos. Muy felices Fiestas", concluyó.

Quirós y la nueva ola de delta a ómicron

Por su parte, Fernán Quirós confirmó que el país ya atraviesa una nueva ola de coronavirus. "Los datos de la Ciudad y de la Argentina indican que el aumento está evolucionando como ola epidémica. El R está arriba de uno, es indiscutible", indicó el ministro de Salud y también dio detalles sobre esta cuestión: "El inicio de la ola tiene que ver con la variante delta, pero sobre esa ola hay evidencia preliminar que la ómicron empieza a circular. Tendremos una superposición epidemiológica que irá evolucionando semana a semana".

En cuanto a esto último, el ministro de Salud del gobierno de Rodríguez Larreta adelantó lo que se podrá dar: " es bastante común que cuando hay coexistencia entre variantes, en días o semanas ómicron sobrepasa los contagios y toma la predominancia", explicó.

Quirós también recalcó que por el alto porcentaje de vacunados en territorio porteño no consideran que sea de "utilidad" aplicar el Pase Sanitario.

Pacto fiscal

En cuento al pacto fiscal, cabe señalar que el rechazo de Horacio Rodríguez Larreta se condice con el rechazo al pacto fiscal del año pasado, cuando la ciudad de Buenos Aires rechazó su firma porque la contrapartida de esa adhesión era desistir del juicio contra el Estado nacional por la quita de la coparticipación que anunció el presidente Alberto Fernández en medio de la pandemia.