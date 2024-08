"Residencia presidencial de Olivos y bóvedas del Banco Central son los sitios más vigilados del país"

Al intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez le van a preguntar varios temas sobre los que no podrá mentir ya que concurrirá en calidad de testigo: la grabación de las cámaras de seguridad del predio y, especialmente, si él acomodó las mismas para lograr puntos ciegos que permitieran que determinados visitantes no sean filmados. Al intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez le van a preguntar varios temas sobre los que no podrá mentir ya que concurrirá en calidad de testigo: la grabación de las cámaras de seguridad del predio y, especialmente, si él acomodó las mismas para lograr puntos ciegos que permitieran que determinados visitantes no sean filmados.

Alconada Mon confeccionó una lista de los posibles testigos que se harán presentes en tribunales a lo largo de las próximas semanas.

“Los principales testimonios serán los de la madre de Fabiola Yáñez, los de las amigas de la ex primera dama, su equipo de comunicación y maquillaje, el personal doméstico de Olivos, los efectivos de la Casa Militar y la secretaria del ex Jefe de Estado, María Canteros".

El columnista del diario La Nación agregó:

“Se trata de delitos de oscuridad o de sombra. Ocurren entre cuatro paredes. En estos casos el testimonio de la víctima toma mucha importancia porque no tenés testigos directos".

Por ùltimo, arriesgó cual podría ser la pena para Alberto Fernández en caso de ser encontrado culpable:

Si se verificaran las imputaciones de lesiones graves con agravantes de género y parentesco, los montos se sumarían y se ubicarían en torno a los diez años, no sería un caso excarcelable.