El funcionario había quedado en medio de una interna luego del “error” procesal que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y de otros dos directivos de la empresa en la causa Cuadernos.

Según publicó Clarín, a fuentes judiciales le llamó la atención las dimisiones de Carlos Cruz, que respondía al presidente Alberto Fernández, y la de María Quevedo, que había sido nombrada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La primer polémica se dio porque la UIF no presentó su informe de gestión del año pasado al Congreso como corresponde por ley. La otra polémica es porque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) empezará a principios del año que viene a supervisar si la Argentina cumple con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero.

Desde que asumieron Quevedo y Cruz sacaron a la UIF como querellante en las causas por corrupción contra el kirchnerismo y empezaron a meterse en otras como la del falso abogado Marcelo D'Alessio y otras direccionadas contra el macrismo.

Además, la dupla renunciante hizo perder terreno a la Argentina en el plano internacional donde, hasta diciembre del 2019, la UIF había logrado presidir el grupo Egmont. El Grupo Egmont es la organización con sede en Canadá que nuclea a todas las UIF del mundo (164 en total) y que regula los principios y provee la plataforma para facilitar el intercambio internacional de inteligencia financiera entre dichas agencias.

Según el portal Infobae, la relación entre Cruz y Quevedo nunca fue buena. La vice tenía el apoyo de Cristina Kirchner y de La Cámpora. “En la gestión de Sbatella ella estuvo como Directora de Legales, juró volver por la revancha y se le estaba dando”, apuntó un empleado de la UIF que vio pasar varias gestiones. En cambio, el presidente de la UIF había llegado con el respaldo de Alberto Fernández. La tensión en el Gobierno que se profundió tras la derrota en las PASO también habrái sido parte de la crisis interna en el organismo. “Se desconfiaban mutuamente, el que diga lo contrario miente”, dijo esa misma fuente.

"En 21 meses de gestión lograron demoler la institución que con esfuerzo y dedicación habíamos logrado poner en valor. Renuncian sin cumplir con la obligación legal de informar al Congreso sobre la gestión…A dos meses de la evaluación del GAFI", cuestionó el ex titular de dicho organismo, Mariano Federici.

"La No gestión de la actual Unidad de investigación Financiera UIF, demuestra la nula voluntad del kirchnerismo de combatir el crimen organizado y otros delitos", opinó, por su parte, la diputada de JxC, Marcela Campagnoli.

Caso Techint, la gota que rebalsó el vaso

Las internas venían desde hace tiempo -de hecho, la Dirección de Análisis, una de las más importantes, no tenía director ni sub director hace meses- pero en el área de Litigios Penales, el conflicto se destapó con la renuncia de su director, Claudio Castelli, que hizo circular una serie de audios contra Carlos Cruz y otros funcionarios.

“Si vamos a librar una pelea, librémosla, esto va a ser duro para todos eh, no solamente para mí. Te digo más, yo me voy de acá y voy a hacer público todo esto, y vamos a ver quién vuelve a la UIF y quién se va”, anticipaba Castelli a mediados de este año.

Pero la gota que rebasó el vaso fue el caso de Paolo Rocca. Todo comenzó el 10 de agosto pasado, cuando el juez Julián Ercolini dictó los sobreseimientos de Rocca, de Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta. Los dos últimos habían declarado que desde el Ministerio de Planificación Federal les habían pedido dinero para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en Venezuela.

Pese a confirmar que los pagos se hicieron, el fallo planteó que el caso de Techint era diferente al del resto de los empresarios porque el dinero que se entregó tenía que ver con “ayuda humanitaria” para una de sus empresas en Venezuela.

La UIF tenía una semana para apelar pero no lo hizo, lo que desencadenó un cruce de acusaciones. Cruz decidió sumariar a tres abogados y despedir a uno de ellos, Fernando Diez. " No se puede sostener que la responsabilidad es de los abogados como si la UIF fuera un estudio jurídico. Cruz no puede alegar que la responsabilidad es de los subalternos que son empleados públicos”, alertaban sus colegas, según el portal Infobae.

Diez decidió responder con una denuncia contra Cruz por “hostigamiento” y “amenazas” contra varios miembros del área de Litigios Penales.

Pese a los escándalos y las internas, la salida de Cruz se demoraba porque está pendiente la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que podría ubicar a la Argentina otra vez en la lista gris.

¿La Argentina puede volver a la Lista Gris?

Como se mencionó anteriormente, está pendiente una revisión del GAFI a la Argentina. Y el fantasma de la Lista Gris, en este contexto de internas y escándalo, acecha.

La Lista Gris del GAFI son las jurisdicciones bajo monitoreo intensificado que trabajan activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo monitoreo intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos definidos.

Cabe destacar que la Argentina fue excluida de esa lista en 2014.

Estas listas presentadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, creado en 1989 para velar por el cumplimiento de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, son el resultado de las evaluaciones que periódicamente realiza el organismo sobre el cumplimiento de los estándares para prevenir, detectar y judicializar estos delitos en el mundo.

Además, son importantes porque sirven para alertar a los países miembros del GAFI u organismos similares, por ejemplo GAFILAT, sobre las medidas que deben aplicar para ayudar a proteger el sistema financiero de estos delitos al momento de tener alguna relación comercial / transaccional con entidades o instituciones que pertenezcan a países incluidos en estas listas.

Esta novela promete nuevos capítulos...