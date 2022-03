Regresó Diego Santilli, falta definir el motivo

santilli ritondo3.jpg Diego Santilli y Cristian Ritondo, de visita a Zárate en marzo 2022.

Macri

Spoiler: nadie será valorado si no se valora a sí mismo. Y Santilli quedó en deuda al respecto. Porque, en definitiva, él no reconoció su propio éxito: doble comicio ganado y ministro de Seguridad porteño muy exitoso. No se escribió al respecto pero él ordenó una fuerza uniformada en la que convivían diferentes protocolos, intereses y prioridades (no eran lo mismo la Policía Metropolitana y la Policía Federal. Guillermo Montenegro había aconsejado una fusión que llevara más tiempo hasta que Mauricio Macri cometió la eyaculación precoz de hacerlo de la noche a la mañana y que se arreglara HRL... quien en la emergencia le endosó todo a Santilli).