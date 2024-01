Refuerzan frente de Gobernadores, ¿con pingüino díscolo?

Sin embargo, medios de la región insisten en que el trasfondo de esa ausencia estaría vinculado a gestiones particulares de interés de su provincia que el santacruceño inició con el propio presidente durante su escala en Río Gallegos la semana pasada, antes de viajar hacia la Antártida.

image.png Por motivos de logística, Santa Cruz fue la primera provincia que visitó Javier Milei como presidente de la Nación.

Javier Milei le propuso la aplicación de un sistema de vouchers para regular la educación, una de las propuestas de la campaña libertaria, al gobernador de Santa Cruz como respuesta a un pedido de ayuda con la crisis en las escuelas.

La propuesta tuvo lugar durante la charla oficial en Río Gallegos, durante la mencionada escala, en la que el mandatario provincial le planteó al jefe de Estado varios temas que afectan su economía mientras la Nación ejerce un fuerte ajuste en los fondos para las provincias y posterga la marcha atrás de la reforma de Ganancias que piden los gobernadores.

Vidal le habló de la situación de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), de la recuperación de áreas de YPF y de las reformas pesqueras que el Gobierno ya se comprometió a revisar. E hizo especial hincapié en la crisis educativa.

Y antes de entregarle una placa con el escudo provincial, le describió al Presidente la escasa infraestructura que dejó el gobierno de Alicia Kirchner; el impacto del clima durante el período invernal -dijo que afecta el normal dictado de clases-; y le dijo que el presupuesto quedó "devastado" por las "malas políticas del kirchnerismo, que abandonó a los pibes de la provincia", según contaron en la capital del distrito patagónico.

image.png Claudio Vidal le mostró a Javier Milei una Santa Cruz devastada por el kirchnerismo.

Fue entonces cuando el jefe de Estado, lejos de prometer más fondos y alejarse del objetivo del ajuste, le planteó como posible solución la aplicación del famoso sistema de vouchers que había defendido antes de asumir. Vidal lo escuchó y tomó nota.

Pero después, extraoficialmente, dicen que un funcionario santacruceño, muy atento a las reacciones de los vecinos, fue más vehemente, y dijo: "No hay chances. No estamos de acuerdo ni queremos hacerlo ni vamos a hacerlo. Sería suicida".

La cumbre sin Vidal

Más allá de las dudas sobre la ausencia del santacruceño, el resto de los gobernadores de la Patagonia llegaron con documentos en borrador y con la premisa de poner el foco en esta primera reunión en la actividad hidrocarburífera, de máximo interés para el anfitrión, y en los puntos de la Ley Ómnibus y el DNU que modificarían aspectos fundamentales para las provincias, principalmente las concesiones y anunciaron que tendrán reuniones periódicas para seguir aunando criterios en distintos temas con el "federalismo" y la "integración regional" como bandera.

Rolando Figueroa anunció en su primera intervención ante la prensa que el conjunto de los cinco gobernadores decidieron convocar a una reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que todos ellos integran junto a Santa Cruz, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa, para le próximo miércoles a las 15:00 en la sede del Consejo Federal de Inversiones de Buenos Aires.

Según publicó el diario 'Río Negro', la intención de los gobernadores es analizar la próxima semana cada punto de las normativas que promueve Javier Milei que afectarán la actividad hidrocarburífera y presentar una propuesta propia de redacción para elevar al gobierno nacional, posiblemente a través del ministro del Interior, Guillermo Francos.

Figueroa dijo que es importante que "sea tenida en cuenta la opinión de las provincias patagónicas y las provincias que integran la Ofephi. Queremos que las decisiones que se toman estén convalidadas por esta organización", afirmó en rueda de prensa, luego del encuentro que fue a puertas cerradas.

"Con la misma fuerza que salimos con la Ley de Pesca, los gobernadores patagónicos que aportamos más del 90% de los hidrocarburos del país, le pedimos al Congreso que no se avance en nada sin el trabajo con las provincias y con la Ofephi", acotó Melella, quien prometió convocar también al debate a los presidentes de bloques del Senado y Diputados para dejar en clara la postura de las provincias petroleras.

Los patagónicos impulsarán cambios en "más de 30 artículos" que en el proyecto de Ley Ómnibus altera la legislación hidrocarburífera y ponen al Ejecutivo nacional como autoridad de aplicación. Insistieron -en una declaración conjunta- que "si bien el diseño de las políticas energéticas a nivel federal continúa siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, son las provincias quienes detentan el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios".

gobernadores de la Patagonia Los gobernadores patagónicos impulsarán cambios en "más de 30 artículos" que en el proyecto de Ley Ómnibus altera la legislación hidrocarburífera y ponen al Ejecutivo nacional como autoridad de aplicación.

Figueroa también dejó un mensaje a las empresas al indicar que las provincias deben tener una "participación muy activa" en la negociación de contratos no solo en vaca Muerta sino también para "generar oportunidades" en los yacimientos maduros. "Que sepan las empresas que estamos trabajando en toda la Patagonia para desarrollar la Patagonia", afirmó.

El neuquino dijo que no acepta el "poder de lobby" de las petroleras y dijo estar convencido que los recursos no renovables que "no se demandarán más en 20 o 30 años tienen que servir para generar la transformación de nuestra matriz productiva, económica y social".

Los gobernadores esperan que su punto de vista tenga una decisión "vinculante" y lograr cambiar varios aspectos de las reformas que propone Milei, aunque el rionegrino Weretilneck se sinceró al admitir que están "desconcertados" por la forma de hacer política del nuevo gobierno. "Falta claridad en el gobierno nacional de qué herramientas de negociación hay para todo lo que ha puesto sobre la mesa", afirmó y aludió a la minoría parlamentaria de los libertarios que los debería obligar a "dialogar" y "consensuar", aunque por el momento no ven señales.

Weretilneck dijo más tarde que hay compromisos de cambios en materia de hidrocarburos por temas advertidos por Figueroa, como la potestad de las concesiones, pero por ahora el texto modificado no está. Lo mismo con los cambios en la Ley de Pesca.

Figueroa en cambio, públicamente fue más moderado y consideró que fue un "error" en la redacción y confía en los cambios comprometidos por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa que integra el bloque patagónico, manifestó:

Weretilneck defendió las hidroeléctricas

El rionegrino puso en agenda también las concesiones de las represas. Dijo que "el agua también es propiedad de nuestras provincias", que el 25% de la energía que se genera para el país surge de los cursos de agua patagónicos, y que por eso en los contratos debe primar la decisión de las jurisdicciones.

Represa central hidroeléctrica de Salto Grande (Foto: http://codigopolitico.net). El debate de las concesiones de las represas hidroeléctricas surgió en el gobierno anterior pero no avanzó.

El debate de las concesiones de las represas hidroeléctricas surgió en el gobierno anterior, con gestiones con la exsecretaria de Energía, Flavia Royón, y el ministro Sergio Massa, pero no se avanzó.

"Queremos dejar un mensaje muy claro al Congreso y al gobierno nacional: que las represas tienen que ser propiedad de las provincias porque están en nuestro territorio y el agua es propiedad de las provincias", afirmó.

Dijo que en caso de que no se acepte esta premisa se debe "tener perfectamente claro lo que significa el valor del agua para generar electricidad y la compensación vía regalías del aporte que hacemos las provincias".

Para Alberto Weretilneck el tema de las hidroeléctricas también va a ocupar la agenda de los próximos meses.

Rolando Figueroa dijo que a pesar de no haberse tratado la tarifa diferencial es una realidad que "pagamos muy caro la electricidad en la distribución que se realiza con todo lo que aportamos los patagónicos", por lo que se debería revisar las regalías.

