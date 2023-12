Milei juega su carta con Ganancias y presiona a gobernadores

Así las cosas, la reforma del Impuesto a las Ganancias, que se esperaba que Milei la enviara al Congreso, no fue incluida en el texto que envió el Presidente esta semana; pero la novedad es que e equipo de Javier Milei adelantó a algunos periodistas políticos que la presentación de ese proyecto todavía no tiene fecha prevista por el Ejecutivo, y que no lo harán hasta que no esté garantizada la aprobación de la Ley Ómnibus.